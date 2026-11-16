Уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии: настройка и заполнение

Кто может получить освобождение от НДС по статье 145 НК РФ
Право на освобождение от уплаты НДС есть у организаций и ИП на ОСН, если за три последних календарных месяца их выручка от продажи товаров, работ и услуг без учета налога не превысила 2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ).
Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подать письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту учета. Форма уведомления утверждена Приказом Минфина и ФНС России от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.
Шаг 1. Настройте учетную политику по НДС в 1С
Откройте раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» — «НДС».
Установите флажок «Организация освобождена от уплаты НДС».
Укажите месяц, с которого начинаете применять освобождение.
Без этой настройки программа не сможет автоматически заполнить уведомление.
Шаг 2. Создайте уведомление об освобождении от НДС
Откройте раздел «Отчеты» — «Уведомления, сообщения и заявления».
Нажмите «Создать».
В группе «НДС» выберите «Уведомление об освобождении от уплаты НДС».+
Шаг 3. Заполните уведомление автоматически
Нажмите кнопку «Заполнить». Программа возьмет данные из информационной базы и заполнит разделы уведомления.
«Титульная страница» — сведения об организации.
«Выручка за 3 месяца» — заполняется, если уведомление подается впервые. В нём будет указан код 1 — об использовании права на освобождение.
«Выручка за 12 месяцев» — заполняется, если уведомление подается повторно, чтобы продлить освобождение от НДС. В нём будет указан код 2 — о продлении использования права на освобождение.
Когда выручку нужно заполнить вручную
Иногда в базе нет данных за предыдущие периоды — например, если была проведена свертка базы или раньше учет велся в другой программе. В этом случае программа не сможет посчитать выручку сама. Заполните показатели выручки в нужных разделах уведомления вручную.
Шаг 4. Укажите количество страниц
Количество страниц уведомления программа не заполняет — укажите его вручную.
Заключение
Чтобы сформировать уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии, сначала включите освобождение в учетной политике по НДС и укажите месяц начала. После этого создайте уведомление и нажмите «Заполнить» — программа сама подставит данные организации и выручку. Проверьте результат: если данных за прошлые периоды в базе нет, внесите выручку вручную, и не забудьте указать количество страниц.
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