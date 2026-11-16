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Наталия Козак
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Уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии: настройка и заполнение

Организации и ИП на общей системе налогообложения с небольшой выручкой могут не платить НДС — для этого нужно направить в налоговую уведомление об освобождении. В 1С:Бухгалтерии такое уведомление заполняется автоматически, если правильно настроить учетную политику.

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Кто может получить освобождение от НДС по статье 145 НК РФ

Право на освобождение от уплаты НДС есть у организаций и ИП на ОСН, если за три последних календарных месяца их выручка от продажи товаров, работ и услуг без учета налога не превысила 2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ).

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подать письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту учета. Форма уведомления утверждена Приказом Минфина и ФНС России от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.

Шаг 1. Настройте учетную политику по НДС в 1С

  1. Откройте раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» — «НДС».

  2. Установите флажок «Организация освобождена от уплаты НДС».

  3. Укажите месяц, с которого начинаете применять освобождение.

Рисунок 1. Раздел «Налоги и отчеты» в 1С:Бухгалтерии
Рисунок 1. Раздел «Налоги и отчеты» в 1С:Бухгалтерии
Рисунок 2. Флажок «Организация освобождена от уплаты НДС» и месяц начала освобождения
Рисунок 2. Флажок «Организация освобождена от уплаты НДС» и месяц начала освобождения

Без этой настройки программа не сможет автоматически заполнить уведомление.

Шаг 2. Создайте уведомление об освобождении от НДС

  1. Откройте раздел «Отчеты» — «Уведомления, сообщения и заявления».

  2. Нажмите «Создать».

  3. В группе «НДС» выберите «Уведомление об освобождении от уплаты НДС».+

Рисунок 3. Список уведомлений, сообщений и заявлений
Рисунок 3. Список уведомлений, сообщений и заявлений
Рисунок 4. Выбор уведомления об освобождении от уплаты НДС в группе «НДС»
Рисунок 4. Выбор уведомления об освобождении от уплаты НДС в группе «НДС»

Шаг 3. Заполните уведомление автоматически

Нажмите кнопку «Заполнить». Программа возьмет данные из информационной базы и заполнит разделы уведомления.

  • «Титульная страница» — сведения об организации.

Рисунок 5. Раздел «Титульная страница»
Рисунок 5. Раздел «Титульная страница»

  • «Выручка за 3 месяца» — заполняется, если уведомление подается впервые. В нём будет указан код 1 — об использовании права на освобождение.

Рисунок 6. Раздел «Выручка за 3 месяца» с кодом 1
Рисунок 6. Раздел «Выручка за 3 месяца» с кодом 1
Рисунок 6. Раздел «Выручка за 3 месяца» с кодом 1
Рисунок 6. Раздел «Выручка за 3 месяца» с кодом 1

  • «Выручка за 12 месяцев» — заполняется, если уведомление подается повторно, чтобы продлить освобождение от НДС. В нём будет указан код 2 — о продлении использования права на освобождение.

Рисунок 7. Раздел «Выручка за 12 месяцев» с кодом 2
Рисунок 7. Раздел «Выручка за 12 месяцев» с кодом 2

Когда выручку нужно заполнить вручную

Иногда в базе нет данных за предыдущие периоды — например, если была проведена свертка базы или раньше учет велся в другой программе. В этом случае программа не сможет посчитать выручку сама. Заполните показатели выручки в нужных разделах уведомления вручную.

Шаг 4. Укажите количество страниц

Количество страниц уведомления программа не заполняет — укажите его вручную.

Рисунок 8. Поле для количества страниц уведомления
Рисунок 8. Поле для количества страниц уведомления

Заключение

Чтобы сформировать уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии, сначала включите освобождение в учетной политике по НДС и укажите месяц начала. После этого создайте уведомление и нажмите «Заполнить» — программа сама подставит данные организации и выручку. Проверьте результат: если данных за прошлые периоды в базе нет, внесите выручку вручную, и не забудьте указать количество страниц.

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Уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии: настройка и заполнение

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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