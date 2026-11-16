Уведомление об освобождении от НДС в 1С:Бухгалтерии: настройка и заполнение

Кто может получить освобождение от НДС по статье 145 НК РФ

Право на освобождение от уплаты НДС есть у организаций и ИП на ОСН, если за три последних календарных месяца их выручка от продажи товаров, работ и услуг без учета налога не превысила 2 млн рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ).

Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подать письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту учета. Форма уведомления утверждена Приказом Минфина и ФНС России от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@.