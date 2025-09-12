Финансовая диагностика: какие показатели рассчитать за 30 минут, чтобы увидеть реальное положение дел

И это если мы говорим о ежемесячном управленческом отчете, если брать во внимание бухгалтерскую отчетность под название «Отчет о прибылях и убытках/ Отчет о финансовом результате», информации еще меньше.
Финансовая диагностика — это полная проверка «организма» бизнеса по ключевым параметрам.
Ее цель — не отчитаться перед налоговой, а получить честные ответы на три вопроса:
Какова ликвидность: Способна ли компания платить по своим счетам сегодня, завтра, послезавтра?
Какую рентабельность имеем: Насколько эффективно мы работаем с точки зрения прибыли?
На сколько мы финансово устойчивы: Можем ли мы уверенно смотреть в будущее или висим на волоске от банкротства?
Сейчас мы разберем минимально необходимый набор показателей, которые можно рассчитать на основе баланса и отчета по прибыли прямо сейчас.
Шаг 1: Диагностика Ликвидности («Выживаемость»)
Здесь мы отвечаем на вопрос: «Не умрет ли компания от внезапной потери дохода или необходимости срочно заплатить?».
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)
Формула: (Денежные средства + Краткосрочные финвложения) / Краткосрочные обязательства
Что показывает: Сколько самых ликвидных денег есть на каждый рубль срочных долгов.
Норматив: > 0,2. То есть, не менее 20 копеек на 1 рубль краткосрочного долга.
Пример из практики:
Деньги на счетах: 300 тыс. руб.
Краткосрочные займы + кредиторка: 1 500 тыс. руб.
Кал = 300 / 1500 = 0,2
Вывод: Предельно минимальное значение. Компания живет «в ноль». Любой сбой в поступлениях приведет к просрочке платежей. Тревога!
2. Коэффициент срочной ликвидности (Ксл)
Формула: (Деньги + Краткосрочные финвложения + Дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства
Что показывает: Способность погасить долги за счет «быстрых» активов (деньги и то, что можно быстро превратить в деньги).
Норматив: 0,7 – 1.
Пример:
Деньги: 300 тыс. руб.
Дебиторка (сроком до 3 месяцев): 700 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства: 1 500 тыс. руб.
Ксл = (300 + 700) / 1500 = 0.67
Вывод: Значение ниже нормы. Даже если мы соберем все деньги и всю дебиторку, нам не хватит средств, чтобы закрыть все текущие долги. Критично!
Шаг 2: Диагностика Рентабельности («Эффективность деятельности»)
Прибыль в абсолютном выражении — ни о чем. 1 млн рублей прибыли — это хорошо для компании с выручкой 5 млн и плохо для компании с выручкой 50 млн. И только рентабельность нам дает возможность сравнить себя с конкурентами.
1. Рентабельность продаж (ROS)
Формула: (Чистая прибыль / Выручка) * 100%
Что показывает: Сколько копеек чистой прибыли остается в каждом рубле выручки. Главный индикатор ценовой политики и контроля затрат.
Норматив: Отсутствует, зависит от отрасли. Но если он ниже 5%, это повод для глубокого анализа.
Пример:
Выручка: 10 000 тыс. руб.
Чистая прибыль: 400 тыс. руб.
ROS = (400 / 10 000) 100% = 4%*
Вывод: Низкая рентабельность. Компания работает на грани. Надо срочно анализировать себестоимость и коммерческие расходы. Если только это не специфика самой отрасли.
2. Рентабельность собственного капитала (ROE)
Формула: (Чистая прибыль / Собственный капитал) * 100%
Что показывает: Какую отдачу получают собственники на каждый вложенный рубль. Это ваш «дивиденд» от бизнеса.
Норматив: Отсутствует. Но желательно, чтобы была выше ставки по банковскому депозиту. Иначе проще положить деньги в банк, чем вкладываться в бизнес.
Пример:
Чистая прибыль: 2 000 тыс. руб.
Собственный капитал в балансе: 8 000 тыс. руб.
ROE = (2000 / 8000) * 100% = 25%
Вывод: Отличный показатель. Владельцы бизнеса получают высокую отдачу от своих инвестиций.
Шаг 3: Диагностика Финансовой Устойчивости («Прочность»)
1. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
Формула: Собственный капитал / Активы
Что показывает: Доля активов, профинансированных за счет собственных средств. Показывает, насколько компания независима от кредиторов.
Норматив: должен быть > 0.5 (50%). Чем выше, тем устойчивее положение.
Пример:
Собственный капитал: 5 000 тыс. руб.
Валюта баланса (Активы): 15 000 тыс. руб.
Коэф. автономии = 5000 / 15000 = 0.33
Вывод: Только 33% активов куплено на свои деньги, остальные 67% — на заемные. Высокая зависимость от кредиторов, высокие финансовые риски.
2. Коэффициент покрытия процентов (ICR)
Формула: Прибыль до налогообложения и процентов (EBIT) / Проценты по кредитам
Что показывает: Во сколько раз прибыль компании превышает ее расходы на выплату процентов. Показывает, может ли компания вообще обслуживать свои долги.
Норматив: должен быть > 3. Если ниже 1 — компания не зарабатывает даже на уплату процентов, технический дефолт.
Пример:
Операционная прибыль (EBIT): 1 500 тыс. руб.
Проценты по кредитам к уплате: 750 тыс. руб.
ICR = 1500 / 750 = 2
Вывод: Показатель на минимальном уровне. Компания зарабатывает в 2 раза больше, чем тратит на проценты. Любое падение прибыли сделает кредитную нагрузку непосильной.
Ну а что делать дальше, после того как подсчитали один раз эти показатели? Во-первых, делайте это периодически. В зависимости от текущего состояния можно раз в месяц, но точно не реже раза в год. А ежемесячные показатели возможны только при ведении управленческого учета, бухгалтерский такую точную информацию вам не даст.
И во-вторых, обязательно отслеживайте показатели в динамике, даже если у вас сейчас сложные времена, компания должна идти вперед, а не падать вниз.
Если после самостоятельного расчета большинство ваших показателей в «красной зоне» — это не повод для паники, а повод для действий. Самостоятельный расчет — это только первый шаг. Гораздо важнее интерпретировать эти цифры и, что главное, разработать план по исправлению ситуации.
Низкая ликвидность? Нужно срочно внедрять еженедельный платежный календарь и работать с дебиторкой.
Падает рентабельность? Проводим, к примеру, ABC-анализ и пересматриваем ценообразование.
Слишком большая долговая нагрузка? Разрабатываем план рефинансирования долгов.
Мы, к примеру, проводим такую диагностику в рамках первичной консультации и сразу показываем не только «где болит», но и «как лечить».
Не ждите, пока «спидометр» покажет прибыль, а «двигатель» уже заглохнет. Проведите финансовую диагностику и возьмите контроль над денежными потоками и прибылью уже в этом месяце. Вдруг у вас еще есть шанс все изменить?!
