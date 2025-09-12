Финансовая диагностика: какие показатели рассчитать за 30 минут, чтобы увидеть реальное положение дел

И это если мы говорим о ежемесячном управленческом отчете, если брать во внимание бухгалтерскую отчетность под название «Отчет о прибылях и убытках/ Отчет о финансовом результате», информации еще меньше.

Финансовая диагностика — это полная проверка «организма» бизнеса по ключевым параметрам.

Ее цель — не отчитаться перед налоговой, а получить честные ответы на три вопроса:

Какова ликвидность: Способна ли компания платить по своим счетам сегодня, завтра, послезавтра? Какую рентабельность имеем: Насколько эффективно мы работаем с точки зрения прибыли? На сколько мы финансово устойчивы: Можем ли мы уверенно смотреть в будущее или висим на волоске от банкротства?

Сейчас мы разберем минимально необходимый набор показателей, которые можно рассчитать на основе баланса и отчета по прибыли прямо сейчас.