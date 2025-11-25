ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Юлия Вячеславовна Безрутченко
Бюджетирование

Типичные ошибки новичков в бюджетировании и как их избежать

Сегодня практически каждая успешная компания стремится грамотно планировать свои доходы и расходы, чтобы обеспечить стабильность и рост бизнеса. Бюджетирование является важным элементом финансового планирования.

Однако новички часто допускают ряд ошибок, которые приводят к серьезным проблемам. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения.

Ошибка №1: Отсутствие детализации

Многие начинающие специалисты составляют бюджеты поверхностно, упуская ключевые детали. Создавая статьи расходов делают довольно укрупненные группы. Из которых не очень понятно, какая именно статья расходов была превышена в последствии, а какая резко уменьшилась. Это приводит к тому, что не возможно или крайне затруднительно провести анализ за прошлый период..

Решение: Детализируйте бюджет. Включите в него максимум доступной информации: расходы на аренду офиса, оплату труда сотрудников, закупку сырья, амортизацию оборудования и прочие операционные издержки. Чем точнее составлен бюджет, тем меньше вероятность неожиданных сюрпризов.

НО! Избегайте ошибки №2

Ошибка №2: Чрезмерная детализация

Крайностью укрупненных статей является чрезмерная детализация. Когда практически каждая операция учтена в бюджете отдельно. Есть операции, которые осуществляются из периода в период, а есть редкие или вообще разовые. И тогда со временем бюджет разрастется до невероятных размеров.

Решение: Детализируйте бюджет исходя из каких-либо групп. Группы создавайте по какому-либо признаку, объединяющему эти расходы. К примеру, группа “ПО (программное обеспечение)” - сюда можно включить оплату и все, что связано с 1С, Саби, какие-то программы, которые вы используете в работе. Или группа “Офисные расходы”, сюда можно включить расходы на уборку помещения, канцтовары и привоз воды в кулер для сотрудников. Главное правило выделения расходов в отдельные статьи или группы - вам важно отслеживать именно этот расход.

Ошибка №3: Игнорирование непредвиденных обстоятельств

Новички часто забывают учитывать возможные риски и форс-мажорные обстоятельства. Такое отношение к составлению бюджета может привести к нехватке денежных средств в критической ситуации.

Решение: Всегда закладывайте резервный фонд. Пусть это будет небольшой процент от общего объема бюджета, но он обеспечит дополнительную страховку на случай возникновения незапланированных ситуаций.

Ошибка №4: Неправильная оценка рисков

Некоторые предприниматели переоценивают возможности компании и ставят завышенные цели, рассчитывая на быстрый рост продаж или резкое снижение себестоимости продукции. Когда ожидания не оправдываются, возникает дефицит средств и финансовые проблемы.

Решение: Реалистично оценивайте потенциал бизнеса. Рассматривайте разные сценарии развития событий и учитывайте влияние внешних факторов (экономическое положение региона, конкуренция, сезонность спроса).

Ошибка №5: Недостаточная автоматизация процесса

Компании нередко используют устаревшие технологии и ручные расчеты, что замедляет процесс составления бюджета и повышает риск ошибок.

Решение: Автоматизируйте процессы. Современные бухгалтерские программы и облачные сервисы помогают быстрее формировать отчёты, минимизировать человеческий фактор и повышать точность расчетов.

Ошибка №6: Невнимание к контролю исполнения бюджета

Часто молодые компании уделяют недостаточно внимания мониторингу выполнения планов. Результат — разрыв между ожидаемым и фактическим положением дел становится заметен лишь спустя значительное время, когда исправить ситуацию сложно.

Решение: Регулярно контролируйте исполнение бюджета. Анализируйте отклонения, выявляйте причины расхождений и принимайте меры по устранению проблем.

Эффективное бюджетирование требует серьезного подхода и тщательной подготовки. Избегая перечисленных ошибок, вы обеспечите своему бизнесу устойчивое развитие и уверенность в завтрашнем дне. Помните, что грамотное планирование — залог успешной деятельности любого предпринимателя.

Если у вас есть вопросы по бюджетированию или ведению управленческого учета, то готова пообщаться с вами на эту тему или провести личную консультацию. Пишите в телеграм , пообщаемся.

