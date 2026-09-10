В двух предыдущих постах я уже рассказала, как работать с долгами и как снизить зависимость бизнеса от займов. Но если уж не обойтись без кредитов, но обязательно нужно вести работу по их анализу и контролю.

И для этого существуют.

Ключевые индикаторы долговой нагрузки

Управление долгом начинается не с переговоров с банком, а с цифр. Есть три ключевых показателя, которые нужно считать и отслеживать ежемесячно.

1. Долговая нагрузка (Debt-to-EBITDA)

Этот коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы закрыть все долги из текущей операционной прибыли. Нормальное значение — до 3. Если показатель растёт, это сигнал: долгов стало слишком много по отношению к тому, что компания зарабатывает.

2. Коэффициент покрытия процентов (Interest Coverage Ratio)

Показывает, способна ли компания платить проценты по кредитам из операционной прибыли. Если этот коэффициент падает ниже 2–3, значит, проценты съедают слишком большую долю прибыли, и компания начинает работать на банк, а не на себя.

3. Доля долга в структуре капитала

Соотношение заёмных и собственных средств. Если долг превышает 50% от всех обязательств — компания находится в зоне риска. При любом кризисе или падении выручки обслуживание такого долга становится непосильным.

Также очень рекомендую периодические считать для отслеживания следующие показатели:

1. Рентабельность активов

Организация кредитоспособна, если рентабельность активов превышает процент по привлекаемым финансовым ресурсам. Если нет, то вы работаете на банк.

2. Коэффициенты достаточности денежного потока

Показывают на какое время хватит имеющихся денег на покрытие как операционных расходов, так и кредитных обязательств. Будет прекрасно, если ваши показатели будут совпадать или меньше сроков, указанных в кредитных договорах. Если нет, у бизнеса проблемы.

3. Коэффициенты структуры капитала.

Чем больше в структуре финансирования устойчивых источников, тем устойчивее организация в целом.

Как видите показателей много, но конечно же не все и всегда нужно рассчитывать. Предприниматель должен сам или с помощью финансиста определить те, которые походят именно к его бизнесу и ситуации.

И уже исходя из тех цифр, которые были получены, нужно принимать решения о дальнейших действиях.

Но есть сигналы опасности, которые нельзя игнорировать:

Проценты по кредитам съедают более 20% операционной прибыли.

Компания вынуждена брать новые кредиты для погашения старых (рефинансирование становится не инструментом, а необходимостью).

Банки начинают ужесточать условия или отказывать в новых кредитах

Задайте себе вопрос: какую часть своей прибыли вы отдаёте банкам в виде процентов? И что вы можете изменить, чтобы эта доля уменьшилась? Начните с малого: составьте список всех кредитов и посчитайте, сколько вы переплачиваете в месяц. Это будет ваш первый шаг к финансовой свободе.

Если чувствуете, что долговая нагрузка выходит из-под контроля — не ждите, пока она станет критической. Начните с аудита долгов. Только имею полную правдивую информацию можно разработать финансовую стратегию выхода из сложившейся ситуации. К сожалению, все больше компаний обращаются к нам именно с такой задачей. И не всегда задача решается успешно, иногда бывает слишком поздно. И приходиться действовать радикально.

Если же вы чувствуете или уже знаете, что вам нужна помощь в такой ситуации, и вы хотите, чтобы решение было принято на основе точных цифр, а не интуиции — свяжитесь со мной в моем тг канале , поговорим, все выясним.