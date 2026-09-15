Как оценить выгодность проекта и не потерять деньги

Каждый предприниматель регулярно сталкивается с дилеммой. На столе лежат два, а то и три взаимоисключающих предложения от отделов продаж, производства или маркетинга. Купить новый станок за 10 миллионов? Открыть филиал в соседнем регионе? Или просто положить эти деньги на депозит под текущие высокие ставки?

Интуиция подсказывает одно, логика требует гарантий, а сухие цифры из Excel часто говорят о третьем. Чтобы решение было взвешенным, а ответственность перед владельцем бизнеса — обоснованной, нужен единый язык цифр. Не гадание на кофейной гуще рентабельности, а холодный расчет.

За годы работы с финансами реального сектора я выработала алгоритм оценки проектов, который позволяет отсечь эмоциональные решения и увидеть реальную картину.

Шаг 1. Честный сбор «входящих» (Денежные потоки)

Главная ошибка при оценке любого проекта — путать выручку с деньгами. Вы отгрузили товар на миллион, но клиент заплатит через 90 дней. В кассе пусто, налоги платить завтра. Для финансового моделирования нас интересует только Cash Flow — реальное движение денежных средств.

При сборе данных для расчета забудьте про красивую отчетность для налоговой. Нужны честные прогнозы:

Инвестиции (CAPEX): Сколько денег нужно вынуть из бизнеса прямо сейчас на новый проект? И сколько потребуется во второй, третий месяц (монтаж, пусконаладка, обучение персонала)? Учитывайте всё: логистику, НДС к уплате, демонтаж старого оборудования.

Операционные потоки (OCF): Как изменятся ежемесячные приходы и расходы всего бизнеса именно из-за этого проекта? Если вы покупаете станок, который экономит ФОТ мастера в 150 тысяч рублей, это плюс. Но если станок потребляет новое помещение — это минус.

Остаточная стоимость: Что мы сможем продать в конце срока жизни проекта? Станок через 5 лет, базу клиентов, отремонтированное помещение?

Шаг 2. Выбор горизонта планирования

Оценивать проект вечно нельзя. Мы задаем конкретный срок: обычно это 3–5 лет для малого и среднего бизнеса или срок полезного использования актива по классификации основных средств. Всё, что происходит за пределами этого горизонта, учитывается одной цифрой — терминальной стоимостью, либо игнорируется, если проект конечен.

Шаг 3. Ставка дисконтирования — цена вашего риска

Рубль сегодня всегда дороже рубля через год. Это аксиома. Во-первых, инфляция съедает его покупательную способность. Во-вторых, этот рубль мог бы лежать на депозите и приносить гарантированный доход. В-третьих, любой бизнес-проект несет риск провала.

Эта совокупность факторов называется ставкой дисконтирования. Ошибка большинства специалистов — брать ставку ЦБ или среднюю ставку по кредитам. Это неверно. Способов как подсчитать ставку дисконтирования несколько, при выборе нужно исходить из наличие исходных данных и целесообразности применения конкретного способа. Я остановлюсь на одном, одним из самых простых

Как считать правильно (метод кумулятивного построения):

Берем безрисковую ставку (например, доходность ОФЗ со сроком погашения, равным горизонту вашего проекта). Допустим, 14%. Добавляем премию за отраслевой риск (торговля стабильнее IT-стартапа). Добавляем премию за размер компании (малый бизнес рискованнее госкорпорации). Добавляем премию за риск конкретного проекта (новая ниша — +5%, расширение текущей линейки — +2%).

Для типичного производственного проекта в России ставка редко опускается ниже 20–25%. Именно эту цифру вы должны использовать, чтобы привести будущие миллионы к сегодняшней стоимости. Если ваш расчетный NPV положителен при ставке 25% — у вас действительно твердый проект.

Шаг 4. Сравнение альтернатив (Метрики эффективности)

Когда денежные потоки посчитаны и продисконтированы, мы применяем четыре главных инструмента. Они позволяют сравнить покупку станка с открытием филиала, хотя масштабы там совершенно разные.

1. Срок окупаемости (Payback Period) Самый понятный собственнику показатель. Через сколько месяцев накопленный чистый денежный поток выйдет в ноль? Нюанс: простой срок окупаемости игнорирует деньги, которые проект приносит после точки выхода в плюс. А ведь станок может работать 10 лет, а окупиться за 2. Поэтому смотрим на него только как на фильтр первого уровня: отбрасываем проекты, которые не вернут деньги в приемлемые для собственника сроки (например, дольше 3 лет).

2. Чистая приведенная стоимость (NPV) Это сумма всех будущих доходов проекта, пересчитанная в сегодняшние деньги, за вычетом первоначальных вложений. Формула выбора проста: NPV > 0 — проект создает стоимость, можно рассматривать дальше. NPV < 0 — даже если он генерирует бумажную прибыль, фактически он делает компанию беднее, NPV=0 ничего не потеряли, но и не получили. Из двух альтернатив выбираем ту, где NPV выше.

3. Внутренняя норма доходности (IRR) Это та самая процентная ставка, при которой NPV проекта становится равен нулю. По сути, это реальная доходность ваших инвестиций. Зачем она нужна? Чтобы сравнить проект с альтернативами. Если банковский депозит дает 16 годовых, а IRR покупки нового грузовика составляет 18%, покупка выглядит логично. Но если IRR — 14%, выгоднее оставить деньги в банке, вы не несете никаких операционных рисков. Главное правило: IRR должна быть строго выше вашей ставки дисконтирования.

4. Индекс рентабельности (PI) Отношение дисконтированных доходов к инвестициям. Показывает, сколько рублей прибыли принесет каждый вложенный рубль. Крайне полезен, когда бюджет ограничен. Имея 5 миллионов и три проекта, вы выберете те, чей суммарный PI максимален при соблюдении лимита.

Шаг 5. Анализ чувствительности (Стресс-тест)

Ни один прогноз не сбывается на 100%. Финансист здесь выступает в роли адвоката дьявола. Перед тем как нести расчеты директору, сломайте свою модель:

Что будет с NPV, если поставщик поднимет цены на сырье на 10%?

Что будет, если ключевой клиент откажется от контракта?

Насколько просядет доходность, если срок поставки оборудования сдвинется на полгода?

Если при падении выручки всего на 15% ваш красивый проект уходит в глубокий минус (NPV становится отрицательным), это не проект, а казино. Откажитесь от него или ищите способы снизить издержки. Устойчивый проект должен сохранять положительный NPV при изменении ключевых переменных в диапазоне +- 20%.

Кейс из практики: Станки против Маркетинга

Производственная компания имела свободные 8 млн рублей. Отдел продаж просил вложить их в контекстную рекламу (ожидаемый прирост маржи — 1,2 млн в месяц). Производство просило купить полуавтоматическую линию упаковки (экономия (на ФОТ, электроэнергии и процент брака — 400 тыс. в месяц, рост качества).

Реклама давала быстрый эффект, линия — долгий. Посчитали оба варианта с горизонтом 2 года и ставкой дисконтирования 22%. У рекламы оказался шикарный срок окупаемости (4 месяца), но низкий NPV. Эффект прекращался сразу после отключения бюджета. Высокая неопределенность лидов дала большой риск в ставке дисконтирования. У линии был длинный срок окупаемости (14 месяцев), но очень высокий NPV. Экономия была гарантированной. Риск минимален.

Собственник выбрал производство. Он купил не просто железку, он купил предсказуемую капитализацию своего труда.

Задача эксперта — не угадать будущее, а показать все вводные. Когда на одном листе бумаги сходятся NPV, IRR и результаты стресс-теста, спорить с цифрами невозможно. Решение принимается за пять минут, а главное — оно оказывается правильным. Экспертность заключается именно в этой способности перевести хаос бизнес-идей на язык управляемого финансового результата.

Как сформировать финансового планирования или подготовить бизнес-план рассказываю в своем тг канале. Куда и вас приглашаю.