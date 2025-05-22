Конфликт интересов в госзакупках: выявление и предотвращение нарушений

Прозрачность и эффективность государственных закупок являются краеугольными камнями экономического развития и доверия к власти. Однако одной из основных угроз этим принципам является конфликт интересов — ситуация, когда личная заинтересованность должностных лиц заказчика может повлиять на объективность принимаемых решений.

Закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и его отражение в законах 44-ФЗ и 223-ФЗ постоянно ужесточаются, усиливая ответственность и расширяя возможности контроля за соблюдением этических норм.

Разбираемся в проблеме вместе с руководителем юридической службы ЭТП «Торги223» Натальей Аничкиной.

Конфликт интересов может проявляться различными способами, начиная от прямых родственных связей между сотрудниками заказчика и участниками торгов, и заканчивая созданием неявных преимуществ для определенных компаний. Ключевыми индикаторами риска, на которые обращают внимание контрольные органы, являются:

Значительные отклонения цены закупки от рыночных значений: завышенная стоимость товаров или услуг может свидетельствовать о сговоре или предвзятости.

Регулярные закупки у одного и того же поставщика: постоянное обращение к одному и тому же поставщику без объективной оценки альтернатив может сигнализировать о наличии скрытых договоренностей.

Концентрация значительной доли годового бюджета закупок в «одних руках»: слишком большая доля госзаказов у одной компании может быть признаком недобросовестной конкуренции.

Однозначно признаются конфликтом интересов следующие ситуации:

Родственные или семейные связи. Наличие родственных связей между сотрудниками заказчика и представителями компаний-участников торгов, включая бывших супругов, автоматически создает предпосылки для конфликта интересов.

Владение должностными лицами заказчика (или их близкими родственниками) более чем 10% акций/долей в уставном капитале компании-участника.

Занятие должностными лицами заказчика (или их близкими родственниками) руководящих постов в компании-участнике.

Участие в закупках бывших (в течение 2 лет после увольнения) работников заказчика или связанных с ними компаний.

Вот несколько примеров выявленного конфликта интересов:

В аукционе победила компания, учредителем которой является заместитель руководителя организации-заказчика.

Генеральный директор компании-победителя состоит в браке с членом закупочной комиссии заказчика.

В составе учредителей компании-победителя – муж и брат председателя закупочной комиссии.

Бывшая жена руководителя организации-заказчика, владеющая строительной компанией, регулярно выигрывает торги, проводимые организацией экс-супруга.

Конфликт интересов может проявляться и через создание необоснованных преимуществ для определенного участника, даже без явных родственных связей. Например, предоставление одному потенциальному участнику доступа к объекту закупки до начала торгов, что дает ему неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Выявление конфликта интересов приводит к серьезным последствиям как для участников закупки, так и для должностных лиц заказчика. Это может повлечь:

Отстранение участника от торгов и аннулирование результатов закупки.

Увольнение должностного лица, допустившего или не предотвратившего конфликт интересов, с занесением информации в реестр лиц, уволенных за утрату доверия, сроком на пять лет.

Признание заключенного договора недействительным.

Последствия признания договора недействительным особенно тяжелы для поставщика. Юридически это означает, что договор не имеет юридической силы с момента заключения, и стороны обязаны вернуть друг другу все полученное по договору. Возврат товара, как правило, не составляет проблемы. Однако если речь идет о выполненных работах или оказанных услугах, их физически вернуть невозможно. Поставщик может понести значительные финансовые потери, даже если он полностью выполнил свои обязательства по договору.

Обязанность не допускать конфликта интересов закон возлагает на заказчика: предпринимать соответствующие меры должны все сотрудники заказчика, задействованные в проведении закупок – руководители организации и контрактной службы, работники службы, контрактный управляющий и члены комиссии. Для этого организации разрабатывают и утверждают внутренние документы, регулирующие порядок уведомления о наличии личной заинтересованности. Некоторые заказчики создают комплексные положения о недопущении конфликта интересов, включающие четкий алгоритм действий для всех сотрудников, участвующих в закупочной деятельности. Основой для таких внутренних документов служат методические рекомендации Министерства труда, которые предполагают следующие действия:

Выяснить, какие именно сотрудники занимаются размещением государственного заказа и обладают полномочиями, способными повлиять на итоги закупки. Ввести для сотрудников из данной «группы риска» требование отчитываться о своих доходах, расходах и сведениях об имуществе. Собрать и проанализировать информацию о сотрудниках из их личных дел и общедоступных источников. Определить закупки, потенциально подверженные риску конфликта интересов. Признаками могут служить аномально высокая стоимость работ/услуг или необычно низкое количество поданных заявок. В контракты, цена которых превышает порог, установленный Правительством, включать пункт, обязывающий подрядчика предоставлять сведения о своих соисполнителях/субподрядчиках, если цена договора с субподрядчиком составляет 10% и более от цены основного контракта. Это помогает собрать дополнительную информацию о всей цепочке контрагентов. Собрать информацию об участниках закупок из всех возможных источников. Провести анализ собранных данных, сопоставив сведения о сотрудниках из «группы риска» со сведениями об участниках закупок. Например, установить, нет ли среди учредителей или руководителей компаний-участников близких родственников контрактного управляющего или членов закупочной комиссии заказчика. В случае выявления конфликта интересов предпринять соответствующие действия: либо отстранить сотрудника от работы, связанной с данной закупкой, либо предложить ему отказаться от получения любой выгоды, связанной с потенциально сомнительной сделкой.

Важно отметить, что о наличии личной заинтересованности руководство организации может узнать не только в результате проверок. Сотрудник, осознавший потенциальный конфликт интересов, имеет право самостоятельно уведомить об этом руководство и запросить самоотвод. Форма такого уведомления, как правило, утверждается во внутреннем порядке организации.

Сотрудники, владеющие акциями или долями в компаниях, которые могут участвовать в закупках их организации, могут передать свои активы в доверительное управление. Это эффективный способ избежать конфликта интересов при выборе поставщика. Если же сотрудник не предпринимает шагов для урегулирования выявленного конфликта интересов, это может повлечь за собой увольнение по основанию утраты доверия (пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса).

В ситуациях, когда закупка была проведена с нарушениями принципов прозрачности, и доказано, что победа конкретного поставщика принесла личную выгоду сотрудникам заказчика, заключенный контракт может быть признан недействительным по решению суда. Подобные судебные процессы часто инициируются по результатам проверок, проведенных, например, антимонопольной службой.

Эффективное противодействие конфликту интересов в сфере государственных закупок требует комплексного подхода: усиления законодательной базы, внедрения прозрачных процедур закупок, повышения квалификации сотрудников, ответственных за проведение закупок, а также постоянного мониторинга и аудита. Только так можно обеспечить честную конкуренцию, сэкономить бюджетные средства и повысить эффективность использования государственных ресурсов. Недопустимость конфликта интересов — это не просто норма закона, а основа доверия к государственным институтам и залог успешного экономического развития.