Дробление закупок: когда «маленькие» контракты ведут к большим проблемам

Примеры выявления дробления закупок

Пример 1: Заказчик в течение года заключил несколько договоров на поставку однородного спортивного оборудования с одним и тем же ЕП на общую сумму 17 млн руб. В ходе проверки было установлено, что закупаемый товар широко представлен на рынке и препятствий для проведения конкурентной процедуры (аукциона, запроса котировок) не было. Крайне важным оказался также тот факт, что по ряду позиций цены были значительно выше рыночных. Прокуратура зафиксировала факт дробления закупки и начала очень подробно исследовать закупочную деятельность данного заказчика, его взаимоотношения с этим и другими поставщиками.

Пример 2: За три месяца заказчик заключил 5 договоров на ремонт помещений с одним подрядчиком. Выводы проверки: работы очевидно могли быть объединены в одно техническое задание и закуплены через конкурентную закупку. Зафиксировано дробление.

Пример 3: В течение одного дня заказчик заключил 3 договора на услуги по обновлению программного обеспечения с одним ЕП. При этом проверка выявила серьезное завышение цены. Действия заказчика квалифицированы как дробление закупки.

Пример 4: Заказчик заключил несколько договоров с одним и тем же поставщиком на закупку инвентаря и спецодежды для своих сотрудников. Каждый договор – на сумму менее 400 тыс. руб., что, в соответствии с положением о закупке заказчика не требовало дополнительного согласования. На действия заказчика поступила жалоба, которую УФАС признало обоснованной. На рынке, согласно оценке УФАС, представлен широкий выбор поставщиков подобных товаров, позволяющий проводить конкурентные закупки. Заказчик искусственно разбил общую потребность в инвентаре и спецодежде на отдельные договоры, чтобы обойти установленные лимиты согласования закупок у единственного поставщика. Такая практика ограничила право других участников рынка поставлять инвентарь и спецодежду. Действия заказчика нарушили принципы равных возможностей и честной конкуренции, что стало основанием для признания договоров недействительными и возврата средств.

Пример 5: Заказчик заключил с одним и тем же ЕП 29 договоров на подготовку смет для строительно-ремонтных работ на общую сумма 1,6 млн. руб. На каждый объект заказчика был заключен отдельный договор на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. Иногда на один объект заключалось даже несколько таких договоров! Руководство в последний момент проверило действия своих сотрудников и отказало исполнителю в оплате. Исполнитель, к тому моменты выполнивший все обязательства по договору, обратился в суд для взыскания оплаты. Решение суда: в иске отказано, все 29 договоров признаны ничтожными (т.е. недействительными с момента заключения). Положение о закупке заказчика позволяло заключать прямые договоры с единственным поставщиком только для уникальных работ/услуг. Подготовка смет – это стандартная услуга, рынок которой высококонкурентен. Следовательно, имело место неправомерное дробление единой потребности в однотипных услугах с целью ухода от конкурентной процедуры. В результате исполнитель выполнил работу, но не получил 1,6 млн рублей из-за участия в схеме дробления.