Судебная практика по 223-ФЗ: учимся на чужих ошибках

1. Ограничение перечня банков для оформления банковской гарантии неправомерно
Заказчик проводил ценовой тендер на оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий. В закупочной документации было установлено требование к победителю закупки о предоставлении обеспечения исполнения договора в размере 4% от НМЦД путем внесения денежных средств или путем предоставления банковской гарантии. При этом заказчик указал, что принимает банковские гарантии только от 34 конкретных банков, и привел их перечень.
Участник обратился в ФАС с жалобой на необоснованные ограничения.
Позиция ФАС: В соответствии с ч. 3 ст. 74.1 Налогового кодекса РФ банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень Минфина и отвечающим установленным требованиям для принятия банковских гарантий. На момент размещения извещения о закупке этот перечень содержит 209 кредитных организаций. Требование заказчика об ограничении количества банков для получения банковской гарантии является избыточным и ограничивает количество участников закупки.
ФАС признала требование заказчика нарушением и выдала предписание о его устранении.
Заказчик, не согласившись с решением ФАС и предписанием, обжаловал их в судебном порядке. Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали решение и предписание недействительными. Однако Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев доводы кассационной жалобы ФАС, признал их обоснованными, отменил судебные акты и отказал в удовлетворении требований Заказчика полностью:
«Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, заказчиком не указано какое-либо нормативное или иное обоснование выбора именно указанных кредитных организаций, чьи банковские гарантии будут им приниматься, не приведены ссылки на критерии финансовой устойчивости, платежеспособности и надежности банков».
С учетом изложенного Заказчику отказано в удовлетворении заявленных требований.
Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2025 по делу N А40-155523/2024.
2. Необоснованное объединение нескольких позиций в один лот
Заказчик проводил электронный аукцион для участников-СМСП на выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания марки Caterpillar на судах ФГУП «Росморпорт». При этом в один лот было объединено выполнение работ на объектах, расположенных в 21 городе на территории РФ. Осуществление ремонтных работ предполагалось выездным методом с использованием собственного оборудования, расходных материалов и оригинальных запасных частей, рекомендованных к использованию заводом-изготовителем. Согласно техническому заданию, исполнитель обязан приступить к работам не позднее трех дней с момента подачи заявки и выполнить их в срок, не превышающий 25 календарных дней.
Участник закупки обратился в ФАС с жалобой, рассмотрев которую, комиссия пришла к выводу: объединение в один лот работ, которые должны проводиться в сжатые сроки и одновременно в 21 городе на существенном расстоянии друг от друга, ограничивает права субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в закупке. Кроме того, такое объединение приводит к необоснованному увеличению размера начальной (максимальной) цены договора (799 938 423,00 руб.) и суммы обеспечения исполнения договора (39 996 921,15 руб.), что также влечет ограничение количества участников аукциона. При этом заказчик никак не обосновал отсутствие у него возможности по формированию лота иным образом, в том числе по отдельным городам (портам) Российской Федерации.
Комиссия ФАС признала действия заказчика неправомерными и выдала предписание об устранении нарушений.
Заказчик, не согласившись с решением ФАС и предписанием, обжаловал их в судебном порядке.
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, пришел к следующим выводам:
«Учитывая, что в течение 3 календарных дней со дня подачи заявки, поданной Заказчиком, на проведение работ, исполнитель должен приступить к выполнению работ, а также принимая во внимание представленный Заказчиком график выполнения работ, предмет Аукциона необоснованно сформирован Заказчиком путем его неправомерного увеличения, что неизбежно влечет ограничение количества участников закупки и, как следствие, ограничение конкуренции.
Объединение выполнения работ на территории нескольких регионов Российской Федерации в один лот исключает возможность участия в торгах организаций, заинтересованных в выполнении работ по договору только на территории одного региона Российской Федерации, а также ограничивает доступ к участию в закупке, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предоставленное Заказчику право сформировать предмет закупки не является безграничным и не свидетельствует о том, что оно может противоречить положениям Закона о закупках и принципам, указанным в п. 2 ч.1 ст.3 Закона о закупках, а именно принципам равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
Более того, ни один из действующих нормативно-правовых актов в сфере закупок, в том числе Закон о закупках, не содержит обязанности Заказчика проводить Аукцион путем объединения нескольких городов Российской Федерации в одну закупку. Между тем Закон о закупках содержит императивные принципы, направленные на обеспечение не только конкуренции, но и эффективного расходования денежных средств, которые при таком правовом подходе не могут быть достигнуты».
С учетом изложенного Заказчику отказано в удовлетворении заявленных требований.
Документ: Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2025 по делу N А40-306909/24-146-2131.
3. Необоснованный отказ заказчика в принятии к оценке договора, соответствующего предмету закупки
В ФАС России поступила жалоба на действия заказчика и организатора при проведении электронного конкурса на выполнение работ по монтажу и наладке оборудования интеллектуальных систем учета для филиала «Амурские электрические сети».
По мнению участника, подавшего жалобу, его права и законные интересы нарушены действиями заказчика, который при оценке его заявки по критерию «Опыт выполнения работ» не учел предоставленные данные в полном объеме.
В закупочной документации устанавливалось, что к оценке принимаются договоры, завершенные в течение трех лет до даты подачи заявки, на выполнение «строительно-монтажных, пусконаладочных работ по внедрению интеллектуальных систем учета и модернизации систем учета с использованием системы контроля работ». Для подтверждения опыта участник должен представить копии договоров и актов о выполненных по ним работах или иные документы с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанные обеими сторонами.
Участник предоставил в составе заявки 8 договоров на общую сумму 435 963 067,14 руб., из которых Заказчиком принято к оценке 2 договора на общую сумму 62 918 604,15 руб., и по критерию «Опыт выполнения работ» заявке участника присвоено 2 балла (при максимальном значении в 5 баллов).
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что Заказчиком неправомерно не принят к оценке договор от 01.07.2021 N ИП-а-69-21-01281 на разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для комплексного расширения автоматизированных систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных на объекты г. Новосибирска и Новосибирской области на сумму 199 853 649,25 руб. Изучив представленные материалы, а также выслушав пояснения сторон, комиссия пришла к выводу, что договор соответствует требованиям закупочной документации. Заказчик необоснованно не принял его к оценке, нарушив права участника.
Заказчик, не согласившись с решением ФАС, обжаловал его в суде.
Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав представителей сторон, пришел к следующим выводам:
«Исходя из положений Документации, установлен закрытый перечень документов, представляемых участниками закупки по Критерию оценки.
При этом из требований Документации не следует, что Заказчик вправе вычленять из общего объема выполненных работ в рамках договора тот объем работ, который, по его субъективному усмотрению, является сопоставимым с предметом закупки.
Между тем предмет Договора дословно совпадает с установленным Заявителем порядком оценки по Критерию.
Иное толкование порождает ситуацию, в рамках которой участник закупки не имеет возможности определить, будут ли учтены документы, представляемые им в качестве подтверждения наличия опыта по предмету закупки, что создает неопределенность в правоотношениях, связанных с подачей заявки и дальнейшему участию в закупочной процедуре таким участником закупки.
Фактически спорные действия Заявителя необоснованно лишают Общество как участника закупки, добросовестно полагавшегося на принятие к оценке Договора, на справедливое и объективное количество баллов, соответствующих его опыту, подтвержденному представленными в составе заявке документами".
С учетом изложенного Заказчику отказано в удовлетворении заявленных требований.
Документ: Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2025 по делу N А40-99807/25-149-475
