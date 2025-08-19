Судебная практика по 223-ФЗ: учимся на чужих ошибках

1. Ограничение перечня банков для оформления банковской гарантии неправомерно

Заказчик проводил ценовой тендер на оказание услуг по комплексному обслуживанию зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий. В закупочной документации было установлено требование к победителю закупки о предоставлении обеспечения исполнения договора в размере 4% от НМЦД путем внесения денежных средств или путем предоставления банковской гарантии. При этом заказчик указал, что принимает банковские гарантии только от 34 конкретных банков, и привел их перечень.

Участник обратился в ФАС с жалобой на необоснованные ограничения.

Позиция ФАС: В соответствии с ч. 3 ст. 74.1 Налогового кодекса РФ банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень Минфина и отвечающим установленным требованиям для принятия банковских гарантий. На момент размещения извещения о закупке этот перечень содержит 209 кредитных организаций. Требование заказчика об ограничении количества банков для получения банковской гарантии является избыточным и ограничивает количество участников закупки.

ФАС признала требование заказчика нарушением и выдала предписание о его устранении.

Заказчик, не согласившись с решением ФАС и предписанием, обжаловал их в судебном порядке. Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали решение и предписание недействительными. Однако Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев доводы кассационной жалобы ФАС, признал их обоснованными, отменил судебные акты и отказал в удовлетворении требований Заказчика полностью:

«Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, заказчиком не указано какое-либо нормативное или иное обоснование выбора именно указанных кредитных организаций, чьи банковские гарантии будут им приниматься, не приведены ссылки на критерии финансовой устойчивости, платежеспособности и надежности банков».

С учетом изложенного Заказчику отказано в удовлетворении заявленных требований.

Документ: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2025 по делу N А40-155523/2024.