Импорт в 2025 году: актуальные изменения

Что изменилось в пошлинах на импорт из недружественных стран

С 01.01.2025 изменился размер пошлин: в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1989 увеличился перечень товаров из недружественных юрисдикций, в отношении которых применяются повышенные ставки. Эта мера направлена на поддержку внутреннего производства, стимулирование импорта из дружественных стран и укрепление экономической устойчивости.

Повышенные ставки распространяются на такие категории продукции:

продукты питания: консервы, овощные и фруктовые смеси, соусы, кетчупы, минеральные воды, пиво, сидр, растворимый кофе, макароны;

бытовая химия: шампуни, зубные пасты, моющие средства;

автозапчасти: свечи зажигания.

Максимальное повышение коснулось:

Пива и сидра — пошлина увеличена на 0,9 евро за литр. Итоговая ставка — 1 евро за литр.

Растворимого кофе — ставка выросла на 10%. Теперь она составляет 17,5% от стоимости груза.

Свечей зажигания — пошлина выросла на 15%.

С 4 мая 2025 года изменились условия обложения косметики пошлинами. Если ранее ставка в 35% применялась только к продукции из Польши, теперь она распространяется на поставки из всех недружественных государств. Исключениями стали Словакия, Венгрия и Республика Корея: косметика из этих стран, как и из прочих не включенных в «недружественный» список, облагается пошлиной в 6,5%.

Изменились условия ввоза косметики из Италии и Франции. Так, на французские духи и средства для волос ставка составляет 20%, а на итальянскую пудру и средства для макияжа губ — 6,5%.

На фоне роста пошлин и сохраняющихся трудностей с оплатой зарубежных поставок российским компаниям придется пересмотреть цепочки импорта. Эти изменения потребуют дополнительных затрат на поиск новых партнеров, корректировки договоров и логистических схем.