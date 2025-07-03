Импорт в 2025 году: актуальные изменения

ВЭД в 2025 году претерпела значительные изменения. Вступили в силу меры, направленные на усиление контроля за международными расчетами, расширение использования цифровых инструментов и ужесточение условий импорта товаров. Эти шаги отражают курс государства на структурные изменения в ВЭД, поддержку отечественного бизнеса и переориентацию на поставщиков из дружественных стран.
В этой статье — главное о текущих изменениях: новые пошлины, порядок уплаты НДС, расчеты с использованием цифровых прав.
Что изменилось в пошлинах на импорт из недружественных стран
С 01.01.2025 изменился размер пошлин: в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1989 увеличился перечень товаров из недружественных юрисдикций, в отношении которых применяются повышенные ставки. Эта мера направлена на поддержку внутреннего производства, стимулирование импорта из дружественных стран и укрепление экономической устойчивости.
Повышенные ставки распространяются на такие категории продукции:
продукты питания: консервы, овощные и фруктовые смеси, соусы, кетчупы, минеральные воды, пиво, сидр, растворимый кофе, макароны;
бытовая химия: шампуни, зубные пасты, моющие средства;
автозапчасти: свечи зажигания.
Максимальное повышение коснулось:
Пива и сидра — пошлина увеличена на 0,9 евро за литр. Итоговая ставка — 1 евро за литр.
Растворимого кофе — ставка выросла на 10%. Теперь она составляет 17,5% от стоимости груза.
Свечей зажигания — пошлина выросла на 15%.
С 4 мая 2025 года изменились условия обложения косметики пошлинами. Если ранее ставка в 35% применялась только к продукции из Польши, теперь она распространяется на поставки из всех недружественных государств. Исключениями стали Словакия, Венгрия и Республика Корея: косметика из этих стран, как и из прочих не включенных в «недружественный» список, облагается пошлиной в 6,5%.
Изменились условия ввоза косметики из Италии и Франции. Так, на французские духи и средства для волос ставка составляет 20%, а на итальянскую пудру и средства для макияжа губ — 6,5%.
На фоне роста пошлин и сохраняющихся трудностей с оплатой зарубежных поставок российским компаниям придется пересмотреть цепочки импорта. Эти изменения потребуют дополнительных затрат на поиск новых партнеров, корректировки договоров и логистических схем.
Изменения в правилах уплаты налога на добавленную стоимость при импорте
С 01.01.2025 вступили в силу новые правила уплаты НДС. Они необходимы для усиления контроля и выравнивания условий для всех участников рынка.
Если в схеме импорта из стран Евразийского экономического союза участвует российская компания, выступающая посредником, именно она отвечает за уплату НДС. Например, при поставке продукции из Казахстана обязанность по уплате налога ложится на посредника из России. Он принимает груз на учет и должен перечислить налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за поставкой. Это упрощает контроль со стороны налоговых органов и снижает риск уклонения от уплаты НДС.
Кроме того, в 2025 году вступил в силу Федеральный закон № 100. Он касается иностранных продавцов, которые реализуют продукцию в РФ через маркетплейсы. Теперь они обязаны:
зарегистрироваться как налогоплательщики в России;
самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог на добавленную стоимость.
Таким образом, зарубежным компаниям потребуется адаптировать бизнес-процессы, чтобы продолжать работать на российском розничном рынке.
Сделки с цифровыми правами: все изменения
С 11.01.2025 вступили в силу обновленные требования валютного контроля, касающиеся операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и иными цифровыми правами. Нововведения затрагивают как внешнеэкономические контракты, так и внутренние расчеты между российскими компаниями, если в них используется цифровая форма оплаты.
Ключевое изменение — обязательная регистрация в уполномоченном банке всех сделок, в которых расчеты проводятся с использованием цифровых прав.
Рассмотрим на примере, как это работает. Иностранная компания несколько лет назад выпустила ЦФА и рассчиталась ими с российским контрагентом. Они учтены в составе нематериальных активов. В 2025 году российская фирма использует их для оплаты инвойса поставщику из Китая — передает ЦФА в качестве средства платежа.
По новым правилам такую операцию необходимо поставить на валютный контроль не позднее чем через 15 рабочих дней с момента получения или передачи цифровых прав.
Пороговые суммы, при которых регистрация обязательна, не изменились:
для импорта — операции на сумму от 3 миллионов рублей;
для экспорта — от 10 миллионов рублей.
Под валютный контроль попадают и сделки между российскими резидентами, если средством платежа стали цифровые права.
Цель изменений:
обеспечить прозрачность сделок с цифровыми активами;
усилить контроль за валютными операциями;
снизить риски уклонения от налогов и легализации доходов незаконного происхождения.
В условиях активного внедрения ЦФА в международные расчеты новые правила формируют базу для более четкого регулирования цифровых инструментов во внешнеэкономической деятельности.
Что в итоге
Изменения 2025 года усилили контроль за внешнеэкономическими сделками и расчетами с зарубежными партнерами. В приоритете сегодня — поддержка отечественного производства, снижение зависимости от недружественных стран. Также государство стремится сократить налоговые риски и пресечь схемы уклонения от уплаты налогов. Все это требует от бизнеса адаптации — пересмотра действующих контрактов, изменения логистики, оценки рисков и соблюдения новых требований валютного контроля.
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