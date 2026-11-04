Убыток в декларации по прибыли: почему без документов и налоговой грамотности не спасает даже законная ситуация

Каждый бухгалтер на ОСНО знает: сдал декларацию с убытком — жди требование из налоговой. Причина может быть объективной, но инспектору нужны доказательства.
Недавно коллеги поделились поучительным кейсом.
Что произошло:
Компания по итогам года заявила убыток. Причина реальная: продали амортизируемое имущество дешевле остаточной стоимости, а доходов от основной деятельности не хватило.
Налоговая прислала требование: «Обосновать размер убытка». Бухгалтер подготовил подробное, логичное пояснение. Текст отправили. Но не приложили ни налоговых регистров, ни первичных документов. Только текст.
Правовая основа (что указала ФНС в решении):
Инспектор не стал вникать в литературные красоты текста. В решении он выстроил строгую правовую цепочку:
Ст. 286, 274, 247 НК РФ: налог определяется как процентная доля налоговой базы (ст. 286). База — это денежное выражение прибыли (ст. 274). А прибыль — это доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (ст. 247).
Ст. 252 НК РФ: расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. Обоснованные — это экономически оправданные затраты. Документально подтвержденные — оформленные по законодательству РФ. И главное условие: затраты должны быть произведены для деятельности, направленной на получение дохода.
Ст. 318, 319 НК РФ: расходы делятся на прямые и косвенные. Косвенные расходы в полном объеме относятся к расходам текущего периода и формируют убыток отчетного периода. А прямые расходы относятся к расходам текущего периода по мере реализации продукции, работ, услуг.
Ст. 88 НК РФ: при проверке декларации с убытком налоговый орган вправе требовать пояснения.
Позиция Верховного Суда (Определение от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656): При этом учитывая тот факт, что налоговый орган при проведении проверки обязан
исходить из имеющихся у него документов и сведений, риск негативного исхода налоговой
проверки, связанного с доначислением налогов и привлечением к налоговой ответственности,
возлагается на налогоплательщика (налогового агента), не представившего вместе с пояснениями
необходимые для проверки документы и не устранившего сомнения в правильности и
достоверности сведений, содержащихся в налоговой декларации.
Итог: По результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки инспекцией вынесено решение:
признано неправомерным увеличение суммы прямых расходов при отсутствии доходов от реализации товаров, работ, услуг собственного производства, покупных товаров, либо превышении прямых расходов над суммой доходов от реализации, уменьшающих налоговую базу за отчетный (налоговый) период, отраженных по строке 010 приложения № 2 листа 02;
признано не подтверждение заявленных убытков в декларации по налогу на прибыль организаций.
В чем была ошибка налогоплательщика (и при чем здесь налоговая грамотность)
Проблема была не в том, что убыток «незаконный». Проблема в отсутствии налоговой грамотности.
В контексте защиты убытка налоговая грамотность — это не просто знание текста ст. 252 НК РФ. Это практический навык выстроить защиту так, чтобы её невозможно было разбить. Это умение предвидеть логику инспектора и заранее закрыть все уязвимые места.
Компания написала красивый текст, но не дала главного — доказательств. В итоге её аргументы были разбиты о сухую норму закона. Кроме вас, в выстраивании вашей защиты не заинтересован никто: инспектор проверяет достоверность и законность, а не занимается вашей защитой.
А если защищаться в суде? Судебная практика в пользу налогоплательщика
Инспекторы часто ссылаются на решения в свою пользу, но практика неоднозначна. Вот два дела, где бизнесу удалось отстоять расходы благодаря грамотному подходу:
Дело № А40-62317/2023: Суд признал правомерным включение в расходы убытков по безнадежным долгам. Главное — подтвердить реальность и обоснованность затрат.
Дело № А72-1946/2025: Бизнес не смог подтвердить часть расходов, но суды не позволили налоговикам доначислить налог «с потолка» и обязали применить расчетный метод.
Что говорят Минфин и ФНС про хранение документов?
Минфин в письмах (от 16.03.2026 № 03-03-06/2/20810 и от 27.12.2024 № 03-03-06/2/132584) указал: обязанность хранить документы, подтверждающие убыток, действует весь срок его переноса. Даже если прошлая проверка прошла без претензий, налоговики вправе запросить первичку снова.
Главный вывод
Заявлять убыток — законно. Государство это понимает. Но всё упирается в ст. 252 НК РФ: каждая копейка убытка должна быть экономически обоснованной, документально подтвержденной и не попадать под запреты ст. 270 НК РФ.
Если ситуация реальная — бояться нечего. Но защита должна строиться так, чтобы не оставалось никаких поводов для сомнений. Нельзя давать возможности разбить ваши аргументы. Именно в этом и заключается налоговая грамотность.
Как правильно написать пояснение (чек-лист для бухгалтера):
Структурируйте ответ по строкам декларации (доходы, расходы, итог).
Приложите налоговые регистры (доказательство, что цифры не с потолка).
Подтвердите факты первичкой (договоры, акты, накладные).
Проверьте расходы по ст. 270 НК РФ (не тратьте время на защиту того, что запрещено учитывать в принципе).
Соблюдайте срок (5 рабочих дней по п. 3 ст. 88 НК РФ).
Храните документы весь период переноса убытка.
А вас налоговая просила обосновать убыток? Что прикладывали к пояснениям, чтобы защитить расходы? Делитесь опытом в комментариях.