Убыток в декларации по прибыли: почему без документов и налоговой грамотности не спасает даже законная ситуация

Каждый бухгалтер на ОСНО знает: сдал декларацию с убытком — жди требование из налоговой. Причина может быть объективной, но инспектору нужны доказательства.

Недавно коллеги поделились поучительным кейсом.

Что произошло:

Компания по итогам года заявила убыток. Причина реальная: продали амортизируемое имущество дешевле остаточной стоимости, а доходов от основной деятельности не хватило.

Налоговая прислала требование: «Обосновать размер убытка». Бухгалтер подготовил подробное, логичное пояснение. Текст отправили. Но не приложили ни налоговых регистров, ни первичных документов. Только текст.

Правовая основа (что указала ФНС в решении):

Инспектор не стал вникать в литературные красоты текста. В решении он выстроил строгую правовую цепочку: