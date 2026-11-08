Логика клиента против логики банка: как попытка обезопасить счета привела к их блокировке

Клиент начитался новостей о контроле банков и решил перестраховаться. Ему казалось, он все делает правильно. Но банки начали блокировать его счета один за другим. Разбираю его ошибки и главный вывод: почему в вопросах 115-ФЗ «перестраховка» работает против вас.

Реальный кейс из практики. На мой взгляд, случай очень интересный и уникальный, поэтому решила им поделиться.

В чем была логика клиента:

На одном расчетном счете были деньги. Клиент начитался про ужесточение контроля банками и решил принять меры. Как ему казалось, он все делает правильно и логично: стали открывать новые счета в других банках и делать частичные переводы средств на другие счета (внутреннее перемещение между своими счетами). План был простой: на тот случай, если у одного банка будут претензии по операциям и он заблокирует счет, будут другие банки, с которыми можно будет спокойно работать.

Что произошло:

Их стали блокировать один банк за другим и закрывать счета. Клиенты не понимали, что произошло и что не понравилось банкам. Им казалось, что деньги их, и они ничего страшного не сделали.

Во всех случаях банки увидели подозрительные операции и прислали запросы. Запросы были практически одинаковые: объяснить, какая у вас деятельность, сколько сотрудников, есть ли сайты, приложить подтверждающие документы на операции, предоставить пояснения.

Я изучила выписки и увидела, как это выглядело со стороны: делались переводы между счетами в новые банки, а потом сразу все эти деньги уходили на карту физлица или снимались наличными.

И одна операция была вообще уникальной: перевод на основании устной договоренности.

Здесь уже все понятно без лишних комментариев. Вот самые частые причины блокировок по 115-ФЗ:

Низкая налоговая нагрузка.

Высокая доля наличных (снятие или переводы на карты физлиц).

Транзитные операции (деньги пришли и сразу ушли).

Отсутствие экономического смысла сделки (как у перевода «по устной договоренности»).

Некорректное оформление документов.

Самая главная ошибка (из-за которой счета и закрыли):

Банк задавал конкретные вопросы и запрашивал конкретные документы (декларации, пояснения по сотрудникам и зарплате). А клиент в ответах написал только откуда деньги, приложил чеки — и всё. Не было пояснений ни по деятельности, ни по сотрудникам, ни по налогам, не приложены декларации с отметкой налоговой. Банк получил ответы только на половину вопросов и закрыл счет.

А как надо было действовать?

Удивительно, но у меня был абсолютно противоположный кейс, когда все закончилось хорошо. У клиента (ИП) тоже была сложная ситуация: банк заблокировал счет из-за оборотов от 1 млн/мес, отсутствия сотрудников и переводов на физлицо. Банк решил, что это отмывание, и запросил договоры, накладные, декларации, подтверждение зарплат (хотя сотрудников не было) и даже выписки по личной карте.

Что спасло того клиента (три ключевых действия):

Анкета с правильными формулировками. Не просто «оказал услуги», а детально: «Строительство коммунальных объектов для ООО "ХХХ" по договору №ХХ. Оплата за этапы работ подтверждена актами». Поиск альтернативных документов. Если не было подписанных актов, банк принял скрины переписки, чеки на материалы и предоплатные платежки. Грамотное пояснение по личным картам. Мы объяснили банку: «ИП после уплаты налогов вправе переводить деньги на личную карту — это не нарушение».

Результат: счет разблокировали в короткие сроки. Но главное — клиент сделал правильные выводы. Он принял мои рекомендации по работе с банками, перестроил свои принципы, и уже два года работает без проблем. Ни одного вопроса от банка больше не было.

В чем разница между этими двумя историями? В подходе. Один клиент попытался «перехитрить» систему, распихав деньги, и получил блокировки. Другой — понял свои ошибки, выстроил прозрачную работу и забыл о проблемах.

Этот успешный кейс и мою живую инструкцию по работе с банками (чек-лист, как защититься) я подробно разбирала в своей предыдущей публикации на «Клерке» — прикрепляю ссылку: https://www.klerk.ru/user/2572475/650324/

А вы сталкивались с блокировками? Как банки реагировали на ваши пояснения? Делитесь опытом в комментариях.