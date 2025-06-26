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Александр
IT-компании

Рабочие истории #5 || Коррупция в IT

Немного о распространенных коррупционных схемах в ИТ–индустрии, их влиянии на бизнес и способах минимизации рисков.

Откаты на высшем уровне: как генеральные директора обходят контроль

Наиболее масштабные коррупционные схемы в бизнесе обычно связаны с топ–менеджментом, в первую очередь — с генеральными директорами. Анализ подобных случаев позволяет выделить характерный профиль участников:

  1. Социально–демографические характеристики:

    • Возрастная группа 40–45 лет

    • Часто — выходцы из регионов

    • Карьерный рост, достигнутый за счет личных амбиций и поддержки близких

  2. Изменение финансового поведения:

    • Рост потребления элитных товаров и услуг

    • Инвестиции в престижную недвижимость

    • Приобретение статусных активов

  3. Социальные факторы влияния:

    • Изменение круга общения

    • Повышенные ожидания со стороны ближайшего окружения

    • Стремление соответствовать новому социальному статусу

Даже при годовом доходе в 500.000 — 1.000.000$ подобные модели потребления часто требуют поиска дополнительных источников финансирования, что может создавать предпосылки для коррупционного поведения. Особенно когда речь идет о приобретении активов класса люкс (например, недвижимости за рубежом), стоимость которых значительно превышает стандартный уровень доходов топ–менеджера.

Собственники бизнеса внедряют жесткие меры контроля:

  • Тендерные закупки;

  • Проверки сотрудников на полиграфе;

  • Контрольно–ревизионные отделы (КРО) с бывшими силовиками.

Как обходят контроль?

  • Нестандартные проекты (например, строительство уникального объекта, где сложно проверить смету).

  • Ребрендинг (заказ дорогостоящего дизайна с размытым бюджетом, как в случае с логотипом «яйцо» за 9 млн $).

  • Внедрение ERP — один из самых популярных способов, поскольку собственники охотно верят в необходимость цифровизации и самое главное в то, что она стоит именно "столько".

Коррупция при внедрении ERP: масштабы и последствия

Внедрение ERP–систем (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, 1С) — это многомиллионные проекты, где откаты могут достигать 40–70% в госсекторе и 15–30% в коммерческих компаниях. Основные бенефициары — генеральные директора и их покровители.

Схема работы:

  • Бюджет проекта «распиливается», а реальное внедрение сводится к минимально работающему решению (например, одной таблице для финансовой отчетности).

  • Руководство отчитывается об успешной цифровизации, но производственные подразделения страдают из–за неудобной и недоделанной системы.

DATA–центры: еще одна лазейка для коррупции

Строительство дата–центров — еще одно направление с высокими откатами (до 40%). В отличие от ERP, здесь основную прибыль получает ИТ–директор, а не гендиректор. Чем сложнее и нестандартнее проект, тем выше возможности для махинаций.

Мелкие, но массовые схемы

  1. Закупка серверов

    • Поставщики закладывают 10–15% отката в стоимость.

    • Цены варьируются в зависимости от конфигурации, что затрудняет проверку.

  2. Покупка рабочих станций

    • При крупных заказах (например, 5000 ПК) используют спецконфигурации, которые заказывают через подставные фирмы.

    • При небольших партиях применяют недопоставку (10% техники «теряется» при доставке) или поставку брака.

  3. Аутсорсинг

    • ИТ–директор увольняет штатных сотрудников и переводит услуги на подрядчика, получая откат.

Как защититься от коррупции?

  1. Разделение закупок – передача тендеров отдельному департаменту, не подчиненному ИТ–руководству.

  2. Проверки на полиграфе – хотя метод неидеален (бывают ложные срабатывания и коррумпированные полиграфологи).

  3. «Засланные казачки» – тестовые предложения взяток для выявления нечистых на руку сотрудников.

  4. Психологическое интервью – оценка эмоциональных реакций при обсуждении коррупционных тем.

Нематериальные схемы влияния

Даже если ИТ–директор не берет деньги, он может лоббировать интересы подрядчиков ради:

  • карьерного роста (попадание в рейтинги, PR в СМИ);

  • рекомендаций на более высокооплачиваемые позиции;

  • давления через шантаж (например, угроза срыва проекта).

Последствия коррупции для бизнеса

  • Провальные ERP–внедрения – система не работает, но бюджет уже освоен;

  • Переплаты за оборудование и услуги – снижение рентабельности;

  • Репутационные риски – увольнения, суды, потеря доверия партнеров.

Будущее борьбы с коррупцией в ИТ

  • Цифровые двойники – анализ поведения сотрудников через ИИ;

  • Цифровой рубль – полная прозрачность транзакций;

  • Автоматизированный профайлинг – замена полиграфа алгоритмами оценки стресса и лжи.

В итоге

Коррупция в ИТ – системная проблема, но ее можно минимизировать за счет прозрачных процедур, технологического контроля и грамотного управления рисками. Компании, которые игнорируют эти меры, рискуют бюджетом, судьбой того или иного проекта и своей репутацией.

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Александр

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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