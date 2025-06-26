Рабочие истории #5 || Коррупция в IT

Откаты на высшем уровне: как генеральные директора обходят контроль
Наиболее масштабные коррупционные схемы в бизнесе обычно связаны с топ–менеджментом, в первую очередь — с генеральными директорами. Анализ подобных случаев позволяет выделить характерный профиль участников:
Социально–демографические характеристики:
Возрастная группа 40–45 лет
Часто — выходцы из регионов
Карьерный рост, достигнутый за счет личных амбиций и поддержки близких
Изменение финансового поведения:
Рост потребления элитных товаров и услуг
Инвестиции в престижную недвижимость
Приобретение статусных активов
Социальные факторы влияния:
Изменение круга общения
Повышенные ожидания со стороны ближайшего окружения
Стремление соответствовать новому социальному статусу
Даже при годовом доходе в 500.000 — 1.000.000$ подобные модели потребления часто требуют поиска дополнительных источников финансирования, что может создавать предпосылки для коррупционного поведения. Особенно когда речь идет о приобретении активов класса люкс (например, недвижимости за рубежом), стоимость которых значительно превышает стандартный уровень доходов топ–менеджера.
Собственники бизнеса внедряют жесткие меры контроля:
Тендерные закупки;
Проверки сотрудников на полиграфе;
Контрольно–ревизионные отделы (КРО) с бывшими силовиками.
Как обходят контроль?
Нестандартные проекты (например, строительство уникального объекта, где сложно проверить смету).
Ребрендинг (заказ дорогостоящего дизайна с размытым бюджетом, как в случае с логотипом «яйцо» за 9 млн $).
Внедрение ERP — один из самых популярных способов, поскольку собственники охотно верят в необходимость цифровизации и самое главное в то, что она стоит именно "столько".
Коррупция при внедрении ERP: масштабы и последствия
Внедрение ERP–систем (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, 1С) — это многомиллионные проекты, где откаты могут достигать 40–70% в госсекторе и 15–30% в коммерческих компаниях. Основные бенефициары — генеральные директора и их покровители.
Схема работы:
Бюджет проекта «распиливается», а реальное внедрение сводится к минимально работающему решению (например, одной таблице для финансовой отчетности).
Руководство отчитывается об успешной цифровизации, но производственные подразделения страдают из–за неудобной и недоделанной системы.
DATA–центры: еще одна лазейка для коррупции
Строительство дата–центров — еще одно направление с высокими откатами (до 40%). В отличие от ERP, здесь основную прибыль получает ИТ–директор, а не гендиректор. Чем сложнее и нестандартнее проект, тем выше возможности для махинаций.
Мелкие, но массовые схемы
Закупка серверов
Поставщики закладывают 10–15% отката в стоимость.
Цены варьируются в зависимости от конфигурации, что затрудняет проверку.
Покупка рабочих станций
При крупных заказах (например, 5000 ПК) используют спецконфигурации, которые заказывают через подставные фирмы.
При небольших партиях применяют недопоставку (10% техники «теряется» при доставке) или поставку брака.
Аутсорсинг
ИТ–директор увольняет штатных сотрудников и переводит услуги на подрядчика, получая откат.
Как защититься от коррупции?
Разделение закупок – передача тендеров отдельному департаменту, не подчиненному ИТ–руководству.
Проверки на полиграфе – хотя метод неидеален (бывают ложные срабатывания и коррумпированные полиграфологи).
«Засланные казачки» – тестовые предложения взяток для выявления нечистых на руку сотрудников.
Психологическое интервью – оценка эмоциональных реакций при обсуждении коррупционных тем.
Нематериальные схемы влияния
Даже если ИТ–директор не берет деньги, он может лоббировать интересы подрядчиков ради:
карьерного роста (попадание в рейтинги, PR в СМИ);
рекомендаций на более высокооплачиваемые позиции;
давления через шантаж (например, угроза срыва проекта).
Последствия коррупции для бизнеса
Провальные ERP–внедрения – система не работает, но бюджет уже освоен;
Переплаты за оборудование и услуги – снижение рентабельности;
Репутационные риски – увольнения, суды, потеря доверия партнеров.
Будущее борьбы с коррупцией в ИТ
Цифровые двойники – анализ поведения сотрудников через ИИ;
Цифровой рубль – полная прозрачность транзакций;
Автоматизированный профайлинг – замена полиграфа алгоритмами оценки стресса и лжи.
В итоге
Коррупция в ИТ – системная проблема, но ее можно минимизировать за счет прозрачных процедур, технологического контроля и грамотного управления рисками. Компании, которые игнорируют эти меры, рискуют бюджетом, судьбой того или иного проекта и своей репутацией.
P.S.
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