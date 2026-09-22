ЕАЭС выстраивает сквозной цифровой контроль над грузоперевозками

За семь месяцев электронная навигационная пломба перестала быть экспериментом и стала частью повседневной логистики Евразийского экономического союза: бизнес распробовал систему, а первые количественные итоги ее работы на международной конференции, посвященной 35-летию таможенной службы Республики Беларусь, представил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.



— 10 сентября исполнилось семь месяцев с начала применения навигационных пломб на территории союза. За это время под отслеживанием прошло более 110 тысяч перевозок, услугой воспользовались свыше 12 500 перевозчиков. Комиссия постоянно ведет мониторинг системы, и, если возникают вопросы, мы организуем рабочие группы на высоком уровне, — рассказал Сергей Шкляев.



Он напомнил, что отслеживание перевозок по территории союза с применением навигационных пломб началось 11 февраля этого года. С 31 июля стартовал второй этап: расширилась номенклатура товаров и случаев перевозки, подлежащих отслеживанию. По словам министра, бизнес отмечает простоту процедуры: оформление занимает от одной до пяти минут, а навешивание пломбы на транспортное средство — 2—3 минуты. При наличии пломбы применение отдельных форм таможенного контроля, в частности досмотра, минимизируется.



До появления электронных навигационных пломб таможенный контроль в ЕАЭС и на международных маршрутах строился на физической изоляции груза, бумажных документах и личном сопровождении. Цель новой системы — оптимизировать логистику, упростить и ускорить доставку грузов получателю.



Проект реализуется совместно Евразийской экономической комиссией и правительствами стран ЕАЭС, но главными инициаторами, разработчиками и «испытателями» технологии стали Беларусь и Россия. Отработав механизм на двусторонних маршрутах, Москва и Минск предложили распространить этот опыт на весь союз.



Группа компаний «Деловые Линии» — один из крупнейших российских транспортно-логистических операторов, работающий на маршрутах России и стран ЕАЭС, включая Беларусь, подтверждает: логистика между странами демонстрирует стабильную положительную динамику. Ключевые пункты пропуска на границе — «Юховичи — Долосцы», «Езерище — Невель», «Лиозно — Кругловка», «Редьки — Красная Горка», «Звенчатка — Дубовичка» и «Селище — Новозыбков» — на данный момент не перегружены, проверка документов о предстоящей поставке проводится выборочно, поэтому на фактические сроки доставки это не влияет.



— Сегодня доставка до адреса доступна в 21 город Беларуси. Приграничное подразделение в Смоленске, открытое в 2024 году, оснащено современным оборудованием, что позволяет повысить сохранность грузов и скорость их обработки, а также улучшить транспортную доступность для клиентов, — сообщили логисты корреспонденту «Р».



Главным вызовом для автомобильной логистики между странами на август 2026 года в компании называют необходимость четкой синхронизации процессов и сквозного цифрового контроля через систему СПОТ.



Если раньше перевозки внутри ЕАЭС оформлялись по стандартным накладным (CMR) без жесткого контроля сроков со стороны госорганов, то теперь без заранее сгенерированного QR-кода машину могут не пропустить на границе.



— Российский покупатель должен заранее оформить в системе электронный документ о предстоящей поставке (ДОПП), после чего автоматически генерируется QR-код, который импортер предъявляет на границе с Беларусью. Получить QR-код нужно не менее чем за четыре часа до пересечения границы. В ДОПП указываются точные сведения о перевозчике, госномерах транспортного средства и кодах ТН ВЭД. Любая ошибка или замена автомобиля на ходу требует оперативного переоформления документа импортером до въезда в Росиию, — пояснили в компании.



Навигационная пломба следит за тем, чтобы товар физически доехал по назначению, а СПОТ гарантирует, что за этот товар заранее заплачены налоги государству. Белорусский продавец не может просто загрузить машину и отправить ее в Смоленск или Москву — он жестко зависит от своего российского покупателя, а любой сбой или задержка в процессе способны создать сложности с учетом значительных объемов взаимной торговли. Поэтому стороны разрабатывают отдельный, более мягкий порядок работы СПОТ для взаимной торговли.



Пока для белорусских поставок через российско-белорусский участок границы действует льготный режим: требование об обеспечительном платеже в рамках СПОТ не применяется — оно вступит в силу с 1 ноября.



СПРАВКА



СПОТ (Система прослеживаемости оборота товаров) Федеральной таможенной службы России — это цифровая платформа контроля импорта, созданная для борьбы с серым рынком посредством отслеживания пути товаров от границы до конечного покупателя. Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.