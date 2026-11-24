При чем тут код «9»

В отчетности российского работодателя работник из Беларуси, который получает трудовой доход в России и не является налоговым резидентом РФ, идет со статусом «9». Это не отдельный налог и не особая метка для граждан Беларуси. Код означает, что перед налоговой — гражданин ЕАЭС, к которому применяется прогрессивная шкала. Если же вы стали налоговым резидентом РФ, код «9» уже не ставится. Коды введены письмом Федеральной налоговой службы России (ФНС) от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@. Формально это рекомендательный документ, но на практике расчет без нужного кода вызывает вопросы у инспекции. Справки о доходах за 2026 год с этими кодами российские работодатели сдадут до 25 февраля 2027 года. Самому работнику заполнять ничего не нужно.



Если в российской справке о доходах у вас стоит другой статус, это основание уточнить у работодателя, правильно ли применена ставка. Если налог удержан по ставке 30 процентов, хотя должна применяться шкала, переплату можно вернуть. Как это сделать, рассказано ниже.