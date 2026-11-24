Что изменилось и когда
До 2026 года белорусы, как и другие граждане ЕАЭС, платили в России налог по ставке 13 процентов. Но если человек не становился налоговым резидентом, то есть не набирал за год 183 дня пребывания в России, налог могли пересчитать по ставке 30 процентов. Закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ этот пересчет отменил. Статус по-прежнему определяют дни пребывания, поэтому сохраняйте документы о них: от этого зависит, остаетесь вы нерезидентом или становитесь резидентом.
Как это влияет на доход
Налоговая нагрузка на трудовой доход теперь зависит от годовой суммы и составляет от 13 до 22 процентов.
Пример. Зарплата — 180 000 российских рублей в месяц, за год — 2,16 млн. Доход не превышает 2,4 млн, поэтому налог считается по ставке 13 процентов и составляет 280 800 рублей. Если бы применили ставку 30 процентов, налог составил бы 648 000 рублей. Разница в 367 200 рублей остается у работника.
При более высоком доходе (в российских рублях) ставка растет постепенно: 15 процентов — с части дохода от 2,4 до 5 млн, 18 процентов — от 5 до 20 млн, 20 процентов — от 20 до 50 млн, 22 процента — свыше 50 млн. Но это именно прогрессия: повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а к соответствующей его части.
При чем тут код «9»
В отчетности российского работодателя работник из Беларуси, который получает трудовой доход в России и не является налоговым резидентом РФ, идет со статусом «9». Это не отдельный налог и не особая метка для граждан Беларуси. Код означает, что перед налоговой — гражданин ЕАЭС, к которому применяется прогрессивная шкала. Если же вы стали налоговым резидентом РФ, код «9» уже не ставится. Коды введены письмом Федеральной налоговой службы России (ФНС) от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@. Формально это рекомендательный документ, но на практике расчет без нужного кода вызывает вопросы у инспекции. Справки о доходах за 2026 год с этими кодами российские работодатели сдадут до 25 февраля 2027 года. Самому работнику заполнять ничего не нужно.
Если в российской справке о доходах у вас стоит другой статус, это основание уточнить у работодателя, правильно ли применена ставка. Если налог удержан по ставке 30 процентов, хотя должна применяться шкала, переплату можно вернуть. Как это сделать, рассказано ниже.
Как проверить, что налог посчитан верно
Доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Елена Домбровская рекомендует начинать проверку с бухгалтерии: запросить справку о доходах и пояснение расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с начала года. Если вы работаете по трудовому договору, дополнительно стоит сверить расчетные листки. Сравнивать налог нужно с начисленным доходом, а не с суммой, поступившей на карту.
В справке эксперт советует проверить ФИО, российский ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), гражданство, статус налогоплательщика, доходы по месяцам, налоговую базу, исчисленный и удержанный налог.
Проверять удержания лучше сразу, а затем повторно сверить годовую справку в начале 2027 года. Ждать окончания года, чтобы обратиться к работодателю, необязательно.
Какие ошибки допускают работодатели
Чаще всего, отмечает Елена Домбровская, встречаются три ошибки: автоматическое применение 30 процентов из-за нерезидентства, неверный статус и применение повышенной ступени ко всему доходу, а не к его части. Для работника такие ошибки означают прежде всего уменьшение суммы на руки.
Что делать, если налог удержали по ставке 30 процентов
Если налога удержано больше, чем положено, следует подать работодателю письменное заявление о перерасчете и возврате НДФЛ с указанием банковских реквизитов. К заявлению нужно приложить копию паспорта, подтверждение налогового резидентства страны ЕАЭС (например, справку белорусского налогового органа) и имеющиеся расчетные документы. Подтверждение того, что заявление получено, необходимо сохранить.
По статье 231 Налогового кодекса РФ возврат производится на банковский счет в течение трех месяцев после получения заявления. Если отчетность уже представлена с ошибкой, работодатель обязан исправить и ее. При задержке возврата полагаются проценты.
Если работодатель отказывается исправлять расчет, надо запросить письменное объяснение и направить обращение в ФНС с документами. Если налоговый агент (работодатель) ликвидирован, предусмотрено обращение в ФНС с декларацией после окончания года.
Нюансы для работающих по гражданско-правовому договору (ГПХ)
Для договора гражданско-правового характера важен его предмет. Выполнение работ или оказание услуг непосредственно в России, объясняет эксперт, входит в понятие трудовой деятельности по статье 96 Договора о ЕАЭС. Само название «ГПХ» не является основанием для ставки 30 процентов. Но продажа имущества, аренда и работа из Беларуси требуют отдельного анализа: правила нельзя переносить на любые выплаты.
Отдельно — про 30 процентов
Ставка 30 процентов с 2026 года сохраняется для другой категории — людей со статусом иностранного агента в России. Для них она действует по всем видам доходов независимо от резидентства, а в отчетности используется код «0». Для работника из Беларуси, который не включен в российский реестр иноагентов, эта норма неактуальна.