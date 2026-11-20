Сотрудник приходит в бухгалтерию: «Банк просит справку 2-НДФЛ для ипотеки». Формы 2-НДФЛ как таковой уже несколько лет нет, и это первое, что стоит объяснить. Я работаю с ипотекой и кредитами под залог с 2012 года и регулярно вижу, как сделки задерживаются на неделю из-за неправильной справки. Ниже, какие документы о доходе сейчас принимают банки и что из этого делает бухгалтерия.