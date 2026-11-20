Сотрудник приходит в бухгалтерию: «Банк просит справку 2-НДФЛ для ипотеки». Формы 2-НДФЛ как таковой уже несколько лет нет, и это первое, что стоит объяснить. Я работаю с ипотекой и кредитами под залог с 2012 года и регулярно вижу, как сделки задерживаются на неделю из-за неправильной справки. Ниже, какие документы о доходе сейчас принимают банки и что из этого делает бухгалтерия.
Справка о доходах и суммах налога физического лица
Это замена старой 2-НДФЛ, её выдаёт налоговый агент по заявлению работника (статья 230 НК). Большинство банков принимает её без вопросов. Срок выдачи по закону до трёх рабочих дней с даты заявления.
Справка из налоговой через Госуслуги
Сотрудник может сам скачать справку о доходах с электронной подписью ФНС. Многие банки её принимают, и бухгалтерии в этом случае делать ничего не нужно. Нюанс: в ней будут только данные, которые работодатель уже сдал в налоговую, поэтому последние месяцы могут не отразиться.
Справка по форме банка
Если сотрудник получает часть дохода неофициально, банк может предложить свою форму. Подписывать документ с суммами, которых нет в учёте, бухгалтерии не стоит: это прямой риск для компании и для того, кто подписал.
Выписка о стаже и доходах из СФР
Ещё один вариант, который банки используют как подтверждение занятости и дохода. Сотрудник заказывает её сам на Госуслугах.
Копия трудовой книжки
Часто банки просят заверенную работодателем копию трудовой или сведения о трудовой деятельности. Заверять нужно каждую страницу или прошитую копию с отметкой «Работает по настоящее время».
Что подсказать сотруднику
Сначала спросить в банке, какие документы он принимает. У многих банков достаточно справки из Госуслуг и выписки из СФР.
Если нужна справка от работодателя, подать заявление заранее, а не за день до сделки.
Если доход «серый», не рассчитывать на его подтверждение через бухгалтерию.
Коллеги, какие документы банки чаще всего просят у вас для сотрудников в этом году?