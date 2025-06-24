Неправильные методики, одни и те же слова и корпоративы: 3 мифа о вовлеченности

сопоставьте модель вовлечённости, предлагаемую провайдером, с лучшими мировыми практиками, которые подробно описаны в серьезных научных статьях. Если между предлагаемой и хорошо зарекомендовавшими себя моделями нет критических отличий, или есть концептуальное сходство, то можно быть спокойным.

попросите рассказать провайдера о конкретных кейсах (желательно, не обезличенных), в которых наблюдалась значимая взаимосвязь между вовлечённостью, измеренной по его модели, и показателями эффективности организаций.

Да, такие, в которых вовлечённость явно подменяется другими понятиями (например, удовлетворённостью или лояльностью).

Академики и провайдеры сходятся в том, что под вовлечённостью понимается состояние, в котором человек «заряжен» на эффективную работу, увлечён её выполнением, старается добиваться максимальных результатов. При этом приверженность организации, а не только работе, может быть включена или не включена в этот концепт.

Пока академическое сообщество размышляет и спорит, практики вынуждены действовать. Для практикующих консультантов в первую очередь важна предиктивная сила индекса вовлечённости: возможность прогнозировать на его основе бизнес-результативность, текучесть кадров, забастовки или несчастные случаи.

Это связано с тем, как теоретики и практики расставляют акценты. Для учёных важно определить, как связаны и как различаются вовлечённость. Не всегда цель научной работы — понимание реальной бизнес-ситуации.

Та модель вовлечённости, которую чаще всего используют в академическом сообществе при проведении исследований, практически не используется ведущими консалтинговыми компаниями.

Даже в академическом сообществе нет единства мнений по теме вовлечённости. Выделяют вовлечённость в работу и в организацию, вовлечённость как следствие удовлетворённости или личностных особенностей и т. д.

Для того, чтобы подчеркнуть «исключительную правильность» своего подхода, используются разные доводы: псевдонаучные обоснования, логическая аргументация и даже подмена понятий. Например, один из провайдеров называет удовлетворённость вовлечённостью, а вовлечённость — лояльностью. Он строит на этом активную маркетинговую стратегию, объясняя, что остальные провайдеры измеряют вовлечённость неверно.

МИФ 2: Вовлеченность, удовлетворенность, лояльность - это одно и то же

Эволюция корпоративных опросов, если описать ее кратко, происходила следующим образом: Сначала измеряли удовлетворенность. Если человеку нравится в организации, то он работает на ее благо, а если нет — не работает. Есть очевидный изъян: довольный сотрудник — это не всегда хорошо, ведь он может просто отсиживаться на рабочем месте от звонка до звонка, быть абсолютно счастливым, но при этом работать «спустив рукава», не принося дополнительной ценности компании. В методологии AXES такой сотрудник называется «Балластом».

Далее появились замеры лояльности. Кризисы, ставшие причиной сокращения персонала, рост конкуренции за работников между компаниями и приверженность сотрудников карьере, а не организации, — все это создало потребность в прогнозах возможной текучести кадров.

Организации бросили силы на удержание сотрудников, однако спустя время стало ясно, что проблема замеров лояльности та же, что и проблема замеров удовлетворенности — лояльный сотрудник не всегда работает максимально эффективно. Последней появилась вовлеченность. Измерение вовлеченности стало ответом «наболевший» вопрос: какой процент сотрудников не просто отсиживается на рабочем месте, а готов прикладывать дополнительные усилия для достижения высоких результатов в работе?

Как используется термин “вовлечённость”?

В академической литературе часто встречается разделение на «вовлеченность в работу» и «вовлеченность в компанию». Разницу между этими понятиями проще всего проиллюстрировать двумя примерами: Представим сотрудника из IT, который очень любит писать мобильные приложения. Ему не очень важно, в какой компании их писать и для кого. Ему важно, чтобы задача была интересной и амбициозной. Он привержен своей деятельности и легко перейдет к другому работодателю, чтобы выполнять интересные для него задачи. Другими словами, этот специалист вовлечен в работу, но не вовлечен в компанию. Другой пример — рабочий, родившийся и выросший в моногороде в династии инженеров. Его дед помогал строить завод, который сейчас является единственным предприятием в регионе. Такой сотрудник, даже если он не в восторге от тех задач, которые выполняет, «болеет» за компанию и ни за что не готов менять работодателя, с которым связаны поколения его семьи. Можно однозначно говорить, что такой сотрудник вовлечен в компанию. Для этого используют и другой термин — лояльность.

Стоит ли вообще разделять эти понятия?

Это дискуссионный вопрос. Мы отталкиваемся от того, насколько понятен были бы любой индекс для бизнеса и какова была бы его реальная прогностическая ценность. Будет ли трудоемкость в измерении каждого целесообразным этой ценности? Если на эти индексы влияют разные факторы внутри и вне организации, а шкалы разнятся, то количество методологических нюансов, которые необходимо учитывать, становится нецелесообразным. В AXES мы пришли к выводу, что консолидированный индекс имеет бОльшую ценность на практике. Наша модель вовлеченности, которую мы называем ГОСт, включает в себя оба аспекта: и то, насколько сотрудник лоялен компании, и то, насколько он замотивирован работать эффективно. Причины просты: Для бизнеса особенно ценен сотрудник, который одновременно не планирует уходить и в то же время готов не просто отсиживаться, а прикладывать усилия и добиваться успеха. В нашем подходе только одного из аспектов недостаточно, чтобы называть сотрудника вовлеченным. В рамках индекса вовлеченности эти характеристики работают в синергии, которая не проявляется по отдельности. Связь с бизнес-результативностью и прогностическая ценность индекса вовлеченности по модели ГОСт подтверждается во множестве научных статей (например, у Bakker и Schaufeli). К тому же, такой индекс куда понятнее и практичнее для бизнес-руководителей, чем несколько разрозненных.

А что же с удовлетворенностью?