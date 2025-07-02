⛔ Что может настораживать в общении с кандидатом еще до самого собеседования

Некоторые соискатели неосознанно снижают свои шансы на трудоустройство ещё до личной встречи. Вот типичные ошибки, которые заставляют работодателей сомневаться в выборе:

Сообщения или звонки рекрутеру ночью или поздним вечером (если только это не срочное предупреждение об отмене). Вопросы можно задать и утром, у всех есть право на отдых.

Опоздание без предупреждения. Если встреча в 10:00, а в 10:07 кандидата всё нет - это тревожный звоночек. Взрослый человек должен уметь планировать свое время или хотя бы предупреждать.

Звонок с вопросом "Где ваш офис?" за 5 минут до начала или уже в назначенное время. Тем более большинство рекрутеров дает подробную информацию о том, как добраться до места.

Просроченное тестовое задание. Это проверка на ответственность.

Нежелание ответить даже на пару вопросов рекрутера и слова "смотрите в резюме".

Параллельный разговор, зависание в телефоне при первичной встрече с рекрутером. Это откровенное неуважение.

Полный игнор: неявка без предупреждения, пропущенные звонки, молчание в ответ на сообщения. Это непрофессионально и даже обидно.

Неготовность к диалогу. Неспособность даже двух слов связать по поводу своего опыта, предпочтениях и ожиданиях. На что вообще надежда?

Особенно настораживает, когда несколько таких моментов сочетаются. Например, кандидат сначала задерживает тестовое задание, затем опаздывает на встречу, а во время собеседования просит объяснить то, что уже было указано в вакансии.

Pаботодатели часто рассматривают эти сигналы как индикатор будущего поведения в работе. Те, кто проявляет ответственность и уважение на этапе поиска работы, обычно сохраняют этот подход и в профессиональной деятельности. Вывод: мелочи решают.