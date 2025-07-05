Какую отчетность сдавать ИП на УСН, если нет работников

В 2025 году всем индивидуальным предпринимателям (ИП), применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), необходимо представить налоговую декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС) за предыдущий 2024 год. Крайний срок подачи – 25 апреля 2025 года.

Помимо налоговой отчетности, ИП на УСН обязаны предоставлять отчеты в органы статистики. Состав этих отчетов зависит от масштаба деятельности и специфики бизнеса. Как правило, Росстат уведомляет предпринимателей о необходимости сдачи той или иной формы, если они попадают в выборку. Однако, чтобы избежать пропусков, рекомендуется самостоятельно проверять перечень необходимых отчетов на сайте Росстата.

ИП без наемных работников, применяющие УСН, освобождены от сдачи отчетности в Социальный фонд России (СФР). Это означает, что им не нужно представлять отчет ЕФС-1. Также не требуется предоставление в ФНС отчетов 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированных сведений о физических лицах, если отсутствуют сотрудники или другие лица, получающие выплаты. Важно помнить, что наличие исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), не являющихся самозанятыми или другими ИП, влечет за собой обязанность по сдаче отчетности.

В 2025 году ИП без работников должны уплачивать авансовые платежи по УСН и страховые взносы за себя. Сроки уплаты авансовых платежей: за I квартал – 28 апреля, за полугодие – 28 июля, за 9 месяцев – 28 октября, за год – 28 апреля 2026 года. Фиксированный размер страховых взносов ИП за себя в 2025 году составляет 53 658 рублей. Кроме того, необходимо уплатить 1% от суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей, но не более 300 888 рублей.

Срок уплаты фиксированных взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование – 29 декабря 2025 года. Срок уплаты 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей в СФР – 1 июля 2026 года.