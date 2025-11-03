Топ-5 дивидендных акций на 2026 год + готовый список выплат до конца зимы

Брокеры ожидают, что до нового года акционеры получат до 480 млрд рублей, причем львиную долю этих денег выплатят два нефтяных гиганта: Лукойл и Роснефть.
Российский рынок переживает коррекцию, и индекс Мосбиржи обновляет годовые минимумы. На этом фоне целый ряд бумаг подешевел более чем на 20%, создав привлекательную возможность для покупки перспективных дивидендных акций.
📍 Аналитики «Цифра Брокер» выделяют топ-3 дивидендные компании на ноябрь
• Лукойл $LKOH (прогноз: 402 руб./акция, доходность 7,2%) как единственную стоящую внимания дивидендную акцию в нефтянке. Хотя решение по выплатам перенесено из-за санкций, ожидается, что дивиденды все же заплатят после продажи зарубежных активов.
• Икс 5 $X5 демонстрирует качественный рост и финансовую устойчивость, но это вряд ли приведет к сюрпризам в виде повышенных дивидендов. Ожидания скромнее — 160–180 рублей на акцию, однако и это обеспечивает высокую для рынка доходность около 7%.
• Европлан $LEAS несмотря на тяжелый кризис в лизинговой отрасли, менеджмент намерен выплатить около 7 млрд рублей по итогам девяти месяцев. Это составит 58,33 рубля на акцию с доходностью около 10,6%.
📍 Компании, готовые выплатить дивиденды
• ОГК-2 $OGKB
Акции необходимо приобрести до 3 ноября 2025 года. Выплаты будут произведены 19 ноября. СД рекомендовал к утверждению дивиденды в размере ₽0,0598167018 на акцию. Дивдоходность: 14,4%.
• КарМани $CARM
Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽0,08 на акцию. Необходимо купить акции до 9 декабря, дата фактического зачисления средств — 24 декабря. Дивдоходность: 4,4%.
• Мордовэнергосбыт $MRSB
Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽0,104087 на акцию. Чтобы получить выплату, нужно успеть купить акции до 11 декабря. Выплата: 26 декабря. Текущая дивдоходность: 11,3%.
• Циан $CNRU
СД рекомендовал выплатить специальные дивиденды в размере ₽104 на акцию. Акции должны быть куплены до 11 декабря. Выплата: 26 декабря. Дивдоходность: 16,9%.
• Займер $ZAYM
Дивиденды за третий квартал 2025 года в размере ₽6,88 на акцию. Необходимо приобрести акции до 12 декабря. Выплата: 29 декабря. Дивдоходность: 4,7%.
• Светофор Групп $SVET
Дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,1 на одну обыкновенную акцию и ₽4,22 на одну привилегированную акцию. Акции должны быть куплены до 29 декабря. Выплата: 23 января 2026 года. Дивдоходность: 0,7% для обыкновенных и 13,2% для привилегированных акций.
• Ренессанс Страхование $RENI
Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽4,1 на акцию. Акции необходимо приобрести до 19 декабря. Выплата: 14 января 2026 года. Дивдоходность: 4,2%.
• Henderson $HNFG
Дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽12 на акцию. Дата закрытия реестра будет определена дополнительно, ориентировочная дата выплаты — 10 декабря. Дивдоходность: 2,3%.
📍 Топ-5 дивидендных акций на следующий год
• Транснефть: прогноз дивидендов по итогам 2025 года — ₽192 на акцию, дивдоходность 15,6%
• Интер РАО — ₽0,38, дивдоходность 13,8%
• X5 — ₽340, дивдоходность 13,6%
• Ленэнерго — ₽33, дивдоходность 13,2%
• Сбербанк ао — ₽37, дивдоходность 12,5%
Если говорить о формировании дивидендного портфеля на 2026 год, то, помимо уже озвученных идей, я бы лично обратил внимание на акции МТС и Ростелекома. Их потенциал связан не только со стабильными выплатами, но и с предстоящими в обозримом будущем IPO дочерних организаций, что может создать дополнительный катализатор для роста котировок.
А какие дивидендные компании, на ваш взгляд, будут наиболее интересны в следующем году? Будет интересно узнать ваше мнение. Всех благодарю за внимание и поддержку автора.
