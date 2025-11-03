Топ-5 дивидендных акций на 2026 год + готовый список выплат до конца зимы

📍 Компании, готовые выплатить дивиденды

• ОГК-2 $OGKB

Акции необходимо приобрести до 3 ноября 2025 года. Выплаты будут произведены 19 ноября. СД рекомендовал к утверждению дивиденды в размере ₽0,0598167018 на акцию. Дивдоходность: 14,4%.

• КарМани $CARM

Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽0,08 на акцию. Необходимо купить акции до 9 декабря, дата фактического зачисления средств — 24 декабря. Дивдоходность: 4,4%.

• Мордовэнергосбыт $MRSB

Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽0,104087 на акцию. Чтобы получить выплату, нужно успеть купить акции до 11 декабря. Выплата: 26 декабря. Текущая дивдоходность: 11,3%.

• Циан $CNRU

СД рекомендовал выплатить специальные дивиденды в размере ₽104 на акцию. Акции должны быть куплены до 11 декабря. Выплата: 26 декабря. Дивдоходность: 16,9%.

• Займер $ZAYM

Дивиденды за третий квартал 2025 года в размере ₽6,88 на акцию. Необходимо приобрести акции до 12 декабря. Выплата: 29 декабря. Дивдоходность: 4,7%.

• Светофор Групп $SVET

Дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,1 на одну обыкновенную акцию и ₽4,22 на одну привилегированную акцию. Акции должны быть куплены до 29 декабря. Выплата: 23 января 2026 года. Дивдоходность: 0,7% для обыкновенных и 13,2% для привилегированных акций.

• Ренессанс Страхование $RENI

Дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽4,1 на акцию. Акции необходимо приобрести до 19 декабря. Выплата: 14 января 2026 года. Дивдоходность: 4,2%.

• Henderson $HNFG

Дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽12 на акцию. Дата закрытия реестра будет определена дополнительно, ориентировочная дата выплаты — 10 декабря. Дивдоходность: 2,3%.