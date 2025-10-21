Диверсифицируйся или умри: в NPBFX рассказали, как закрытие данных Wildberries повлияло на Ozon, Yandex.Market и Avito

Обзор изменений на Wildberries

Ранее селлеры на Wildberries активно использовали внешние сервисы для мониторинга данных соперников, что позволяло оперативно анализировать рыночные ниши, корректировать ценообразование и оптимизировать рекламные кампании. Теперь доступ ограничен: доступны лишь собственные показатели через личный кабинет или API.

По официальным заявлениям платформы, мера направлена на предотвращение злоупотреблений и оптимизацию серверных ресурсов, аналогичных DDoS-атакам.

Рынок аналитических инструментов, оцениваемый в несколько миллиардов рублей по итогам 2024 года, переживает кризис: сервисы предоставляют искаженную информацию, что вынуждает продавцов переориентироваться на внутренние ресурсы.

Это нововведение усиливает тенденцию к консолидации, где ведущие бренды достигают выкупа до 84%, благодаря фокусу на самооптимизации. Для малого бизнеса это означает снижение зависимости от внешних данных и перераспределение бюджетов.