Диверсифицируйся или умри: в NPBFX рассказали, как закрытие данных Wildberries повлияло на Ozon, Yandex.Market и Avito

В середине сентября 2025 года Wildberries ввел ограничения на доступ к аналитическим метрикам конкурентов, включая информацию об остатках товаров, ценах, объемах продаж и рекламных ставках. Это решение, обоснованное необходимостью борьбы с недобросовестной конкуренцией и снижением нагрузки на инфраструктуру, существенно преобразовало ландшафт электронной коммерции в России.
Обзор изменений на Wildberries
Ранее селлеры на Wildberries активно использовали внешние сервисы для мониторинга данных соперников, что позволяло оперативно анализировать рыночные ниши, корректировать ценообразование и оптимизировать рекламные кампании. Теперь доступ ограничен: доступны лишь собственные показатели через личный кабинет или API.
По официальным заявлениям платформы, мера направлена на предотвращение злоупотреблений и оптимизацию серверных ресурсов, аналогичных DDoS-атакам.
Рынок аналитических инструментов, оцениваемый в несколько миллиардов рублей по итогам 2024 года, переживает кризис: сервисы предоставляют искаженную информацию, что вынуждает продавцов переориентироваться на внутренние ресурсы.
Это нововведение усиливает тенденцию к консолидации, где ведущие бренды достигают выкупа до 84%, благодаря фокусу на самооптимизации. Для малого бизнеса это означает снижение зависимости от внешних данных и перераспределение бюджетов.
Предприниматель, специализирующийся на бытовой химии из Новосибирска, отметил, что после ограничений его продажи временно снизились на 8%, но переход к улучшению собственных карточек товаров и SEO позволил восстановить динамику за три недели, увеличив конверсию на 12%.
Как это повлияет на Ozon
Ozon изначально придерживался политики ограниченного доступа к данным конкурентов, делая упор на внутренние аналитические инструменты, такие как Seller API.
Закрытие на Wildberries усиливает привлекательность Ozon для селлеров, ищущих стабильность: платформа стимулирует рост видимости для товаров с конкурентными ценами, что может повысить оборот на 10–15%.
В 2025 году Ozon ввел повышенные тарифы на логистику для объемных товаров (свыше 3 литров) и ужесточил правила возвратов, что вызвало обсуждения в ФАС с дедлайном корректировок до 30 октября.
Аналитические сервисы для Ozon сохраняют актуальность, и часть рынка может мигрировать сюда. По прогнозам, платформа привлечет до 20% новых продавцов, заняв около 30% сегмента e-commerce.
Влияние на Yandex.Market
Yandex.Market традиционно предлагает агрегированную аналитику без детального доступа к сырым данным конкурентов. Отсутствие резких изменений, подобных Wildberries, делает платформу надежной альтернативой: фокус на витринах и логистике потенциально повышает оборот на 10–20%.
В текущем году Yandex.Market обновил комиссии, введя скидки для модели FBS и фиксированный тариф 5% для витрин до 2027 года. Платформа, наряду с другими маркетплейсами, выражает обеспокоенность конкуренцией с традиционными сетями, что привлекает внимание ФАС.
С ростом аудитории до 35 млн пользователей в месяц, Yandex.Market может привлечь 15–25% мигрирующих селлеров, усиливая свою позицию.
Эффекты для Avito: возможности для C2C
Avito, как платформа объявлений, изначально не акцентирует внимание на глубокой аналитике конкурентов.
Влияние закрытия данных на Wildberries проявляется опосредованно: запуск C2C-торговли на Wildberries конкурирует с объявлениями Avito, особенно в сегменте подержанных товаров. С 15 октября 2025 года Avito внес корректировки в правила размещения объявлений, но это не напрямую связано с событиями на Wildberries. Селлеры могут использовать Avito для упрощенных продаж без сложных метрик, избегая экспериментов ФНС по дроблению бизнеса, характерных для маркетплейсов.
Влияние остается минимальным, но положительным: возможен приток трафика от селлеров, ищущих менее регулируемые каналы.
Впрочем, чтобы минимизировать риски, селлерам рекомендуется диверсифицировать присутствие на платформах: комбинировать Wildberries с Ozon для акций, Yandex.Market для премиум-сегмента и Avito для C2C.
Приоритет отдавайте внутренним метрикам — оптимизации позиций в поиске, ключевым словам и отзывам. Избегайте ценового демпинга, инвестируя в автоматизацию (биддеры, репрайсеры). В топ-нишах выкуп может достигать 80–84%. ФАС способствует прозрачности, что снижает общие риски.
Трансформация «битуси»
Ограничение данных на Wildberries стимулирует перераспределение сил на рынке, усиливая позиции Ozon, Yandex.Market и даже Avito. Для селлеров это не только вызов, но и возможность перейти к более устойчивым моделям бизнеса.
