Льготы для IT под прицелом ФНС: как налоговая ищет «дробление» в группах компаний и снимает IT-преференции

Почему ФНС целенаправленно идёт в IT-структуры холдингов
Пониженные страховые взносы для аккредитованных IT-компаний — 7,6% вместо 30% — дают ощутимую экономию. Именно поэтому они стали точкой притяжения для проверок.
Логика налоговиков простая: если IT-компания работает только на компании своей группы, не имеет внешних клиентов, не владеет правами на ПО и директор ни одного решения не принимает без согласования с «материнской» — это не самостоятельный бизнес, а выделенное подразделение. Цель создания — не деловая, а налоговая. Это ст. 54.1 НК РФ, дробление бизнеса.
Последствия при успешном доначислении: разница между 7,6% и 30% взносов за весь период применения льготы + пени + штрафы от 20 до 40% от суммы недоимки.
Важный ориентир — Письмо Минфина России № СД-4-2/3289@. В нём прямо сказано: само по себе выделение IT-функции в отдельное юрлицо «не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной жизни и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения». То есть создать отдельную IT-компанию — не нарушение, и автоматического доначисления быть не должно. Но это не индульгенция: если за юридической формой скрывается фиктивность — льготы всё равно снимут.
На что смотрит налоговая: семь признаков, которые формируют доначисление
1. Субподрядчики вместо штата
Компания декларирует доход от разработки, но 80–90% работ фактически выполняют сторонние ИП или ООО. Вопрос от инспектора будет прямым: что именно делает сама компания, если код пишут другие?
2. Поддержка без модификации
Доход от технической поддержки ПО признаётся IT-доходом только если в процессе происходит реальная работа с кодом: адаптация, модификация. Администрирование, мониторинг, перезагрузка серверов — не основание для льготы.
3. Нерыночные цены внутри группы
Тарифы на услуги для компаний группы занижены или завышены относительно рынка — признак того, что цель сделки не коммерческая, а перераспределение прибыли ради льготы.
4. Перевыставление расходов без добавленной стоимости
IT-компания закупает лицензии и серверное оборудование и перевыставляет их компаниям группы «как есть». Это агентская схема, а не IT-деятельность. Под льготы не подпадает.
5. Права на ПО не оформлены
В договорах не прописана передача исключительных прав на разработанные модули. Если права остаются у разработчиков-физлиц или вовсе нигде не зафиксированы — доход не квалифицируется как IT-доход.
6. Формальное руководство
Директор IT-компании согласовывает с управляющей компанией все решения: найм, бюджет, стратегию. Самостоятельности нет ни в каком виде.
7. Нет ресурсов под заявленные объёмы
Нет офиса, нет оборудования, пять человек в штате и пятьдесят задекларированных проектов. Несоответствие ресурсов и объёмов — один из главных сигналов фиктивности.
Как налоговая вас находит
ФНС работает не вручную, скоринг автоматизирован.
Сверка с Минцифры: запрашиваются данные об аккредитации и структуре доходов. Анализ аффилированности: сопоставляются IP-адреса сдачи отчётности, общие сотрудники, бухгалтеры, юристы. Проверка контрагентов: если 90–100% выручки поступает от связанных лиц, а на открытом рынке компании нет — ни сайта, ни рекламы, ни реестра ПО — это готовый кейс для доначисления.
Три кейса из практики
Кейс № 1: поддержка 1С вместо разработки
Производственный холдинг выделил IT-отдел в отдельное ООО. Компания получила аккредитацию и применяла пониженные взносы. Вся выручка — от компаний холдинга, за поддержку 1С и серверов.
Позиция ФНС: компания не ведёт деятельность на открытом рынке, создана только ради льготы, занимается сопровождением без модификации кода.
Итог: льготы аннулированы задним числом. Доначислена разница между 30% и 7,6% за три года, плюс штрафы.
Что важно бухгалтеру: если IT-компания в группе занимается только поддержкой и сопровождением — это зона максимального риска. Нужна либо реальная разработка, либо внешние клиенты.
Кейс № 2: разработчики в штате отсутствуют
ООО заключало договоры на разработку ПО с компаниями группы. Ни одного программиста в штате. Все задачи передавались субподрядчикам — ИП и сторонним ООО. Само общество оставляло себе маржу около 10%.
Позиция ФНС: компания не располагает необходимыми ресурсами (ст. 54.1 НК РФ), фактическую работу выполняют другие лица, доход не является доходом от IT-деятельности.
Итог: переквалификация доходов, доначисление по общей ставке.
Что важно бухгалтеру: наличие штатных разработчиков — не формальность, а обязательное условие. Субподряд допустим как вспомогательный элемент, но не как основа деятельности.
Кейс № 3: Demis Group — как выиграть у ФНС
Налоговая доначислила группе более 158 млн рублей (НДС, налог на прибыль, взносы, пени и штрафы), квалифицировав разделение бизнеса как дробление ради льготных режимов.
Компания доказала: разделение обусловлено тестированием четырёх различных технологий SEO-продвижения в условиях технологической изоляции. У каждого участника группы — свой штат, раздельный учёт, собственные расходы, уникальные заказчики.
Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-257937/23-108-3504 от 22 декабря 2025 года встал на сторону налогоплательщика. Ключевой момент: суд указал, что ФНС не привлекла эксперта, хотя заявляла об идентичности технологий. Инспекторы не обладают специальными познаниями в IT и SEO, чтобы делать такие выводы без экспертизы.
Единый сайт, бренд, IP-адреса и общие помещения суд расценил как обоснованную экономию, а не признак фиктивности. Также суд подтвердил: ФНС не вправе лишать компанию льгот резидента «Сколково» — этот контроль возложен на Фонд.
Что важно бухгалтеру: если ФНС делает технические заявления — настаивайте на экспертизе. Взаимозависимость и общая инфраструктура сами по себе не нарушение — это нужно фиксировать документально с первого дня.
Что нужно проверить прямо сейчас
Если в вашей группе есть IT-компания на льготных взносах — пройдитесь по этому списку.
Экономическое обоснование. Есть ли документально зафиксированная деловая цель выделения IT? Не «ради льготы», а: ускорение разработки, привлечение специалистов, фокус на продукте.
Ценообразование. Сопоставимы ли внутригрупповые тарифы с рыночными? Есть ли обоснование цен?
Внешняя выручка. Хотя бы 10–20% доходов от независимых заказчиков — это сильнейший аргумент самостоятельности в споре с налоговой.
Штат и ресурсы. Реальные разработчики в штате, офис, оборудование. Объём проектов должен соответствовать численности команды.
Документы. Договоры с передачей исключительных прав, технические задания, акты, реестр разработанного ПО.
Самостоятельность. Директор сам принимает решения. Компания участвует в тендерах, имеет сайт, присутствие на рынке.
Налоговая рассматривает IT-льготы в группах как зону повышенного риска и работает системно, а не точечно. Дело Demis Group показывает: оспорить доначисление реально — но только если деловая цель и самостоятельность каждого участника подтверждены документально, а не собраны наспех после получения требования.
Сталкивались с такими проверками в своей практике? Расскажите в комментариях — особенно интересны случаи, когда ФНС снимала льготы без технической экспертизы.
