Льготы для IT под прицелом ФНС: как налоговая ищет «дробление» в группах компаний и снимает IT-преференции

Почему ФНС целенаправленно идёт в IT-структуры холдингов

Пониженные страховые взносы для аккредитованных IT-компаний — 7,6% вместо 30% — дают ощутимую экономию. Именно поэтому они стали точкой притяжения для проверок.

Логика налоговиков простая: если IT-компания работает только на компании своей группы, не имеет внешних клиентов, не владеет правами на ПО и директор ни одного решения не принимает без согласования с «материнской» — это не самостоятельный бизнес, а выделенное подразделение. Цель создания — не деловая, а налоговая. Это ст. 54.1 НК РФ, дробление бизнеса.

Последствия при успешном доначислении: разница между 7,6% и 30% взносов за весь период применения льготы + пени + штрафы от 20 до 40% от суммы недоимки.

Важный ориентир — Письмо Минфина России № СД-4-2/3289@. В нём прямо сказано: само по себе выделение IT-функции в отдельное юрлицо «не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов хозяйственной жизни и квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения». То есть создать отдельную IT-компанию — не нарушение, и автоматического доначисления быть не должно. Но это не индульгенция: если за юридической формой скрывается фиктивность — льготы всё равно снимут.