Все об отдельном банковском счете в ГОЗ. Информация и советы по работе с ОБС

Откуда появляется банковский счет в Государственном контракте
Уже на стадии заключения государственного контракта будет известно будет ли отдельный банковский счет сопровождать его и всю цепочку кооперации дальше. Существуют разные варианты сопровождения государственного контракта (сейчас мы говорим только про госконтракты, а кооперация будет дальше):
Отдельный счет. Отдельный банковский счет открывается в банке на каждый госконтракт. В каком банке, согласно пп.2 п1. Статьи 8 ФЗ № 275-ФЗ выбирает головной исполнитель из списка уполномоченных банков (ранее), а сейчас это опорный банк – Промсвязьбанк. Будет ли государственный контракт сопровождаться банком, в первую очередь, зависит от государственного заказчика. Например, Минобороны и Роскосмос работают с уполномоченным банком.
Лицевой счет. Лицевой счет открывается в Федеральном казначействе на организацию в целом (бывает что для одной организации могут быть открыты несколько счетов, но это уже зависит от того, за счет какого бюджета ваши госконтракты). Внутри одного лицевого счета находятся все ваши госконтракты, разделяют их аналитические коды раздела, которые присваиваются каждому новому госконтракту, который вы подкрепляете в специальной системе казначейства. Будет ли у вас лицевой счет это (также как и в случае с банком) зависит от госзаказчика. Как пример госзаказчиков, которые работают с казначейством можем привести МВД, Минпромторг.
Расчеты по обычным расчетным счетам. Это исключения, их регулирует п.2 статьи 15.29 Федерального закона № 275-ФЗ. Такие заказчики, работая по таким тематикам могут не только не открывать отдельный счет, но и не присваивать ИГК своим контрактам. Стоит отметить, что это не меняет того факта, что это будет гособоронзаказ.
Кому нужно открывать счет в кооперации
Теперь спустимся на уровень ниже, в кооперацию.
Оплаты идут с отдельного банковского счета на другой отдельный банковский счет в банке, который был выбран головным исполнителем. Отдельный счет открывается на каждый контракт ГОЗ и фиксируется в реквизитах этого контракта. Если у вас несколько контрактов с одним ИГК, то отдельный счет вы откроете на каждый контракт. Обязанность исполнителей открывать такой отдельный счет закреплена в пп. 2 п.2 части 2 Статьи 8 275-ФЗ.
Оплата с отдельного счета на обычный расчетный счет. В соответствии с пп. З п.2 статьи 8.3 ФЗ 275-ФЗ ежемесячно с каждого отдельного счета можно совершать оплаты на обычный расчетный счет расходов на общую сумму около 5 млн (сумма ежегодно меняется в зависимости от индекса инфляции Минэкономразвития).
Когда можно не открывать счет
Бывает и так, что отдельный счет в банке можно не открывать. Случается это в трех случаях:
У госконтракта в целом нет отдельного счета в банке, мы говорили выше про такие исключения. Если у госконтракта нет отдельного счета, то и дальше в цепочке он не появится.
Заказчик производит вам оплату со своего отдельного банковского счета на ваш обычный расчетный счет в рамках разрешенного лимита. В соответствии с пп. З п.2 статьи 8.3 ФЗ 275-ФЗ ежемесячно с каждого отдельного счета можно совершать оплаты на обычный расчетный счет расходов на общую сумму около 5 млн (сумма ежегодно меняется в зависимости от индекса инфляции Минэкономразвития).
Заказчик оплачивает ваш счет своими денежными средствами, соответственно и перевод идет с обычного счета на обычный счет. Такое может быть в случае, если ранее кто-то выше по цепочке вывел с отдельного счета деньги в рамках лимита и у вашего заказчика уже тоже нет отдельного счета. Либо заказчик в целом воспользовался своими денежными средствами, а потом возместит их себе с отдельного счета (это не самый корректный путь, но такое встречается).
Обособленные счета, не относящиеся к Гособоронзаказу
Хоть в этой статье мы говорим только о Гособоронзаказе, практика отдельных счетов существует и за его пределами. Проще всего узнать принадлежит ли отдельный счет гособоронзаказу по типичным реквизитам ГОЗ (ИГК 25 знаков (расшифровывается в соответствии с Приказом Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. № 475/13н), ссылка на 275-ФЗ), а в качестве банка выступает Промсвязьбанк. Если есть сомнения, то всегда лучше переспросить у заказчика. Если вы столкнулись с обособленным счетом, не относящимся к Гособоронзаказу, то правила работы с ним нужно искать либо в положениях вашего договора, либо договора с банком, либо в отдельном Постановлении Правительства, реквизиты которого предоставит ваш заказчик.
Что нужно чтобы открыть счет
Сейчас нет особенных сложностей открыть обособленный счет в банке. Кроме того, счет можно даже зарезервировать заранее, чтобы сразу вписать реквизиты в ваш контракт. Такая бронь будет ждать вас 360 дней, потом его возможно продлить. А для открытия счета уже необходим подписанный контракт.
Целевой расход средств
Поговорим о том, что такое целевой расход средств. Определение целевого расходования средств мы можем вывести косвенно из 275-ФЗ:
Это использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, связанные с выполнением государственного оборонного заказа
В случае гособоронзаказа есть достаточно обширные перечни операций, которые можно (или нельзя) совершать с отдельного счета. Все их найти можно в статьях 8.3 и 8.4 Федерального закона 275-ФЗ. Дополнительно на сайте Промсвязьбанка есть очень хорошие подробные инструкции.
Если сгруппировать самые типовые операции, то получится что использовать деньги с отдельных счетов можно следующим образом:
оплата продукции/работ/услуг исполнителям следующего уровня, которые находятся за вами в кооперации
оплата собственных прямых расходов в рамках контракта, например, заработной платы, налогов
оплата накладных расходов в рамках контракта
различные компенсации собственных средств, ранее потраченных на выполнение контракта
вывод прибыли
вывод всех средств со счета при его закрытии
За нецелевое использование средств предусмотрена административная (статья 15.14 КоАП РФ) и уголовная (статья 285.1 УК РФ) ответственность
Как оплачивать расходы контракта, если на отдельном счете нет средств
Подпункт 7 пункта 2 Статьи 8.3 Федерального закона 275-ФЗ гласит, что исполнитель использует для расчетов по контрактам только отдельные счета, однако случаются ситуации, когда отдельный счет уже открыт, работа начата, а заказчик авансирования не перевел.
Самый верный выход из данной ситуации следующий: пополнить свой отдельный счет со своего обычного расчетного счета, а дальше производить оплаты своими средствами с отдельного счета. Тогда по окончании контракта, вы просто вернете свои деньги одним платежом на тот же счет, с которого их перечисляли на обособленный.
В ином случае, если не использовать отдельный счет сразу, то, когда туда все-таки придут деньги, придется искать способы их оттуда вывести. Чтобы на отдельном счете не остались средства, которые вы не использовали, с отдельного счета мы оплачиваем все расходы: как привнесенные затраты (материалы, ПКИ, услуги), так и собственные расходы (заработную плату исполнителей, налоги, накладные расходы).
Как правильно расходовать деньги с отдельного счета
Для того, чтобы корректно расходовать деньги с отдельного счета, необходимо составить свою структуру затрат и постатейно посмотреть свою себестоимость. Вам необходимо понимать какие фактические расходы у вас осуществляются и оплачивать с отдельного счета именно эти суммы.
С комплектующими, материалами и услугами все максимально просто, вы оплачиваете их с отдельного счета на отдельный счет поставщикам. Либо с отдельного счета на их обычный счет, если позволяет лимит в 5 млн, о котором мы подробно поговорим в следующем разделе.
Собственные затраты (зарплату, налоги, накладные расходы и т.п) достаточно сложно оплачивать в абсолютном соответствии с ходом работ. Если наш сотрудник проработал по часу на десяти наших контрактов в ГОЗ, то разбивать его зарплату по десяти этим часам и оплачивать с каждого отдельного счета зарплату за час - конечно убийственно. Поэтому мы имеем возможность ориентироваться на общее значение заработной платы в рамках каждого контракта. В себестоимости на статью заработная плата основного производственного персонала (или другие собственные расходы) заложено условные 100р, вот эти 100р мы можем потратить на зарплату именно основного производственного персонала, без выделения персоналий. Для надежности и собственного спокойствия можно выделить сотрудников, которые в этом месяце в целом работали на разных ГОЗах и оплатить заработную плату именно их.
С накладными расходами аналогично, нет необходимости выделять конкретно тот кусочек хозяйственного мыла, стоимость которого мы распределили в процентном отношении на наш контракт. Достаточно придерживаться общей суммы общепроизводственных и общехозяйственных (административно-управленческих) расходов в контракте.
Оплата с отдельного счета на обычные расчетные счета в рамках пп. «з» пункта 2 ч.1 Статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ
Многим знаком этот тип перевода, поскольку многие из нас именно этим путем и получили к себе в организацию целевые средства, иногда сами того не зная.
При выполнении контракта ГОЗ периодически появляются такие расходы, при оплате которых для контрагента открытие отдельного банковского счета ГОЗ просто не имеет смысла. Хорошим примером будут накладные расходы: оплата коммунальных платежей или электричества. Получатели денежных средств, конечно, не будут иметь отношение к выполнению гособоронзаказа и открывать отдельные счета ради получения платы за электроэнергию или интернет чаще всего не будут. Для такого рода ситуаций и создан пп. «з» пункта 2 Статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ. Звучит он вот так (для контекста я привела цитату чуть шире, начиная с самой Статьи 8.3):
«1. Режим использования отдельного счета предусматривает:
2) списание денежных средств только на отдельный счет, за исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в целях:
з) оплаты расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц»
Он позволяет с каждого отдельного счета ежемесячно оплачивать расходы на сумму 5 млн руб (суммарно) на обычные расчетные счета, не открытые под ГОЗ. Дополнительно ежегодно эта сумма индексируется на индекс инфляции Минэкономразвития, поэтому год от года она будет немного отличаться. Отмечу, что каждый год индексируется не сумма предыдущего года, а сумма в 5 млн. Т.е. когда мы будем рассчитывать лимит на 26 год, мы будем индексировать на лимит 25 года, а исходные 5 млн, поэтому лимит 26 года может оказаться меньше лимита предыдущего года. Точную сумму лимита на текущий год можно найти на сайте Промсвязьбанка.
Отметим, что сам факт получения денежных средств на обычный расчетный счет никак не влияет на статус исполнителя ГОЗ (если вы им являетесь, то вы им и останетесь независимо от того, открывали ли вы отдельный счет или нет), а для исполнителей ГОЗ получение такой оплаты может считаться своеобразным уведомлением об участии в ГОЗ.
Как вывести деньги с отдельного счета
Зачастую случаются ситуации, когда деньги с отдельного счета полностью потрачены не были. Чтобы они не зависли на десятилетия, можно предпринять следующие шаги:
Возместить средства, которые мы ранее перевели сами себе на отдельный счет для проведения оплат. Этот вариант мы рассмотрели выше в разделе «Как оплачивать расходы контракта, если на отдельном счете нет средств». Если вы поступили именно так, то сейчас вы возвращаете деньги на свой обычный расчетный счет одним платежом. Деньги должны вернутся именно на тот счет, с которого перечислялись на обособленный.
Возместить понесенные расходы со своего собственного расчетного счета на формирование запаса продукции. В данном случае при выполнении контракта мы совершали покупки за свой счет и возмещаем себе эти денежные средства, но тут мы не воспользовались отдельным счетом вообще, а оплачивали все расходы со своего расчетного счета. В этом случае мы можем компенсировать себе расходы на формирования запаса продукции. Обратите внимание что такую компенсацию можно провести только если у вас прописана сумма этой компенсации в контракте (или ДС к нему).
Это разрешено и в законодательстве регулируется п 3.1. Статьи 7.1 Федерального закона № 275-ФЗ:
«включать по согласованию с головным исполнителем, исполнителем в контракт условие о возмещении (компенсации) после исполнения контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса»
Забрать все деньги при закрытии отдельного счета. По выполнении государственного контракта государственный заказчик сообщает в банк что счета можно закрывать и банк сам пришлет всем по цепочке уведомление о том, что нужно закрыть счет. В таком случае деньги можно забрать одной суммой. Акцентирую ваше внимание что счета закрываются после выполнения Государственного контракта (т.е. не просто вашего контракта, а именно Госконтракта). Косвенно узнать срок окончания госконтракта можно с помощью расшифровки идентификатора государственного контракта, который должен быть записан и у вас в контракте. Вторая и третья цифра в числовом коде ИГК это год окончания Госконтракта.
Потратить деньги на другие ГОЗ в рамках структуры цены этого контракта. Изучение основания этого способа расходования средств стоит начать с пп. 3 п.2 статьи 8 ФЗ № 275-ФЗ:
Запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные:
3) на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа
Как следствие мы можем заключить, что для обеспечения целевого расходования средств, деньги, которые мы получаем по контракту ГОЗ не должны быть потрачены на цели, не связанные с гособоронзаказом. Указания на конкретный контракт ГОЗ отсутствуют, что позволяет нам потратить эти средства и на другие ГОЗы организации. Это же подтверждается документами Государственных заказчиков.
Помимо этого, есть еще одно подтверждение возможности таких действий – "Отчет об исполнении контракта организацией, выполняющий Гособоронзаказ", правила заполнения которого утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.98
№ 47. Отчет предусматривает три основных группы по столбцам «ресурсы в рамках контракта», «ресурсы других контрактов государственного заказчика/заказчика», «ресурсы организации». Мы видим, что в данном отчете изначально уже заложена возможность движения ресурсов между отчетным и другими контрактами государственного заказчика.
В этом контексте очень важно отметить, что куда бы мы ни тратили денежные средства, делать это стоит, придерживаясь структуры цены контракта (подробно обсуждали выше в разделе «Как правильно расходовать деньги с отдельного счета»)
Потратить деньги на нужды организации в рамках структуры цены. Самый спорный пункт нашего списка и самый волнующий обычно вопрос. Можно ли использовать ли денежные средства, оставшиеся на отдельном счете на нужды нашей организации? Обеспечить абсолютно целевое использование средств достаточно сложно (мы уже приводили выше пример, когда наш сотрудник работал по часу на десяти контрактах и выплачивать ему заработную плату «по рублю» с каждого счета просто нельзя). А накладные расходы вообще распределяются косвенно процентом. Решение как использовать средства с отдельного счета принимать только вам, а мы постараемся подробно рассказать на какую базу можно опереться в данном случае.
Истоки похожи на предыдущий способ (пункт 4 этого же раздела) - "Отчет об исполнении контракта организацией, выполняющий Гособоронзаказ", правила заполнения которого утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 47. Отчет предусматривает три основных группы по столбцам «ресурсы в рамках контракта», «ресурсы других контрактов государственного заказчика/заказчика», «ресурсы организации». Ресурсы организации в отчете подразделяются на «привлечение ресурсов организации» и «использование ресурсов на нужды организации», т.е. опять же в самом отчете подразумевается возможность такого использования средств.
Второй аргумент в копилку этого варианта – разъясняющее письмо ФАС РФ от 30 ноября 2015 г. № МО/67749/15, процитируем часть:
«По мнению ФАС России, квалификация нарушения в действиях головного исполнителя, исполнителя ГОЗ по использованию полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением ГОЗ, требует установления факта наступления в результате таких действий последствий в виде необоснованного завышения цены на продукцию по ГОЗ, неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного контракта.»
Иными словами, по мнению ФАС РФ нарушение должно вменяться только в случаях, когда такое использование средств привело к более серьезным проблемам.
Если еще раз прочитать сам запрет на нецелевое расходование средств (пп. 3 п.2 статьи 8 ФЗ № 275-ФЗ; мы его приводили в предыдущем пункте), то там тоже запрещаются действия, именно влекущие за собой завышение цены, неисполнение и ненадлежащее исполнение контракта.
Нужно принимать во внимание, что практика привлечения к ответственности за нецелевое расходование денежных средств есть. Но по большей части она затрагивает случаи, когда контракт не выполнен или есть существенные проблемы с выполнением контракта. Не могу сказать, что рекомендую этот вариант, но обсудить его необходимо, в любом случае решение о расходовании денежных средств нужно принимать взвешенно, с учетом всего вышеизложенного. И не забывать о целевых параметрах контракта, придерживаться сумм в статьях вашей себестоимости и структуры цены.
Как вывести прибыль с отдельного счета
По выполнению контракта у нас образовалась прибыль. Какие способы забрать ее с отдельного счета существуют на данный момент. За правовым основанием перевода прибыли на свой расчетный счет мы обращаемся в пп. В п. 2 части 1 Статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ:
«в) перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)»
Отметим, что до исполнения контракта (подписания закрывающих документов) прибыль вывести нельзя, сначала исполнение контракта – потом прибыль. Сам размер прибыли должен быть прямо прописан в вашем контракте (или ДС к нему) конкретной цифрой – именно ее вы и сможете вывести. Либо как альтернативный вариант - должна быть прописана формула ее точного расчета, например 30% от цены контракта. Нельзя писать формулировки вроде «не превышает» и т.п. – по такой формулировке банк не пропустит платеж.
Вот пример формулировки, которую можно включить в свой контракт (или ДС):
«В соответствии с пп.«в» п.2 ч.1 Статьи 8.3 Федерального закона от 29.12.2012г. № 275-ФЗ «О Государственном оборонном заказе», Исполнитель вправе после исполнения контракта перечислить на расчетный счет прибыль в размере Х рублей ХХ копеек»
Эту формулировку можно включить в Допсоглашение к контракту, но, предупреждаем, что на данный момент законом не установлена обязанность заказчика подписывать такие Дополнительные соглашения, поэтому это должен быть результат диалога. А также нужно быть готовым, что заказчик может попросить показать, как сложилась такая сумма. Когда вы впишете конкретную сумму в контракт – именно ее вы и сможете перевести, не больше и не меньше. Если вы хотите изменить сумму, то нужно скорректировать этот пункт в контракте.
Предостережем вас и насчет ограничений, которые есть у банка, установлены они Указанием Банка России от 24.10.19 № 5300-У:
«Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:
списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта»
Иными словами, если банк видит, что мы хотим вывести прибыль больше 20% от цены контракта – операцию он приостанавливает на 5 рабочих дней.
Что происходит дальше с приостановленной операцией: первое – банк отправляет уведомление о приостановке операции в адрес головного исполнителя (обратите внимание – не исполнителя, а головного исполнителя, т.е. это может быть даже не наш прямой заказчик); второе – головной исполнитель должен отправить в банк ответное уведомление об обоснованности или необоснованности такого платежа; третье – банк отказывает в платеже (если пришел отказ от головного исполнителя), банк проводит платеж (если пришло подтверждение от головного исполнителя или головной исполнитель не ответил в сроки приостановки платежа). И третье – в любом случае, провели операцию или нет, банк уведомляет орган финансового мониторинга о том, что такой запрос был.
Как же вывести прибыль, если она превышает 20%. Напрямую это возможно только по пути выше (через головного исполнителя и орган финансового мониторинга). И не стоит прописывать заниженную прибыль в контракте до 20%, просто чтобы вывести деньги, если она у вас не такая.
Еще мы можем отметить два пути: дождаться закрытия отдельного счета (это было в пункте 3 предыдущего раздела) или потратить свою прибыль на исполнение других контрактов ГОЗ или нужды организации (это было в пунктах 4 и 5 предыдущего раздела).
А если вы планируете тратить свою прибыль с отдельного счета, то очевидно, что вы выйдете за целевые параметры контракта, поэтому, хоть речь и идет о трате уже ваших собственных средств (вашей прибыли), будьте готовы аргументировать это при необходимости проверяющим. Аргументами будут служить те же ссылки, которые мы приводили выше в пунктах 4 и 5 предыдущего раздела.
Приостановка операции банком
Мы с вами обосновываем свою цену – это обязательный отдельный процесс. Банк не проверяет нашу цену, нашу цену проверяет заказчик, головной исполнитель, регуляторы. Но банк проводит наши операции по расходованию денежных средств и банку нужны какие-то общие критерии, на которые можно опереться для проверки, чтобы не просить у нас РКМ и не решать, что в них целесообразно, а что нет. Отсюда появляются критерии приостановки операций. Они общие для всех, они не означают что именно у вас должны быть такие суммы, они просто подобраны максимально универсально. Если ваши числа отличаются, и вы имеете законное обоснование этому – это нормально, именно ваши точные значения и есть правильные. С критериями приостановки операции можно познакомиться в Указании Банка России от 24.10.19 № 5300-У. Правовое основание этому мы можем найти в статье 8.6 Федерального закона от 29.12.12 № 275-ФЗ.
Посмотрим, что происходит с приостановленной операцией:
Банк ее не проводит, а останавливает на пять рабочих дней.
Банк отправляет уведомление о приостановке операции в адрес головного исполнителя (обратите внимание – не исполнителя, а головного исполнителя, т.е. это может быть даже не ваш прямой заказчик). Скорее всего, где-то тут головной исполнитель должен выйти на вас (или вы предусмотрительно выйти на него через своего заказчика) и обсудить/обосновать как сложились ваши цифры и почему они такие.
Дальше дело за головным исполнителем, головной исполнитель должен отправить в банк ответное уведомление об обоснованности или необоснованности такого платежа.
Дальше возможны следующие варианты: Головной исполнитель подтвердил платеж, тогда банк платеж проводит. Головной исполнитель направил отказ в банк и банк в свою очередь отказывает вам в операции. Головной исполнитель ничего не ответил на запрос, тогда банк проводит операцию.
Обязательно в любом случае (не важно провелась операция или нет) банк уведомляет орган финансового мониторинга (Росфинмониторинг) о том, что такой запрос от вас был.
Приостановка операции не означает что к вам сразу придут с проверкой и не означает, что вы делаете что-то незаконное, но означает, что, запуская такую операцию, вы должны быть уверены в ваших цифрах и их законодательной основе.
Приведем примеры самых встречающихся приостанавливаемых операций:
Списание денежных средств в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;
Списание денежных средств в счет перечисления прибыли в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта;
Неоднократные списания денежных средств на любые иные счета на сумму менее 600 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 600 000 рублей) либо на иные отдельные счета на сумму менее 50 000 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 50 000 000 рублей), характер которых дает основания полагать, что целью таких списаний является уклонение от процедуры обязательного контроля, предусмотренной пунктом 1.4 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Списание денежных средств на отдельный счет исполнителя, если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки.
Конец
Все операции со счетом защитников должны были строго соблюдаться. Если воин тратил деньги не по назначению, его могли привлечь к ответственности. А в самых серьезных случаях даже заключить под стражу. Так и жили воины в этой далекой стране, зная, что их счет — это верный страж, который всегда на страже их честности и ответственности.
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