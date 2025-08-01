Все об отдельном банковском счете в ГОЗ. Информация и советы по работе с ОБС

Оплата с отдельного счета на обычные расчетные счета в рамках пп. «з» пункта 2 ч.1 Статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ

Многим знаком этот тип перевода, поскольку многие из нас именно этим путем и получили к себе в организацию целевые средства, иногда сами того не зная.

При выполнении контракта ГОЗ периодически появляются такие расходы, при оплате которых для контрагента открытие отдельного банковского счета ГОЗ просто не имеет смысла. Хорошим примером будут накладные расходы: оплата коммунальных платежей или электричества. Получатели денежных средств, конечно, не будут иметь отношение к выполнению гособоронзаказа и открывать отдельные счета ради получения платы за электроэнергию или интернет чаще всего не будут. Для такого рода ситуаций и создан пп. «з» пункта 2 Статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ. Звучит он вот так (для контекста я привела цитату чуть шире, начиная с самой Статьи 8.3):

«1. Режим использования отдельного счета предусматривает: 2) списание денежных средств только на отдельный счет, за исключением списания денежных средств с такого счета на иные банковские счета в целях: з) оплаты расходов на сумму не более пяти миллионов рублей в месяц»

Он позволяет с каждого отдельного счета ежемесячно оплачивать расходы на сумму 5 млн руб (суммарно) на обычные расчетные счета, не открытые под ГОЗ. Дополнительно ежегодно эта сумма индексируется на индекс инфляции Минэкономразвития, поэтому год от года она будет немного отличаться. Отмечу, что каждый год индексируется не сумма предыдущего года, а сумма в 5 млн. Т.е. когда мы будем рассчитывать лимит на 26 год, мы будем индексировать на лимит 25 года, а исходные 5 млн, поэтому лимит 26 года может оказаться меньше лимита предыдущего года. Точную сумму лимита на текущий год можно найти на сайте Промсвязьбанка.

Отметим, что сам факт получения денежных средств на обычный расчетный счет никак не влияет на статус исполнителя ГОЗ (если вы им являетесь, то вы им и останетесь независимо от того, открывали ли вы отдельный счет или нет), а для исполнителей ГОЗ получение такой оплаты может считаться своеобразным уведомлением об участии в ГОЗ.