Как понять, что ты исполнитель ГОЗ

А чего нет в 275-ФЗ

1. Связи между оплатой с отдельных счетов и статусом исполнителя. Вы можете не открывать отдельный счет, но все равно быть исполнителем ГОЗ.

2. Ограничений по сумме. Исполнителем можно быть с любой суммой договора.

3. Ограничением по уровню кооперации. Нельзя сказать, что вы не исполнитель, потому что вы далеко от госконтракта.

4. Информации о том, что если в контракте не прописано что он в рамках ГОЗ, то вы не исполнитель. Есть, например, поясняющее письмо от ФАС, что даже если у вас в контракте не прописано ничего про ГОЗ, но вам, например, оплатили с отдельного счета продукцию, то вас могут признать исполнителем по ГОЗ.

5. Связи с законом, по которому проводилась закупка: 44-ФЗ или 223-ФЗ. Исполнителем можно быть при любом из них и даже, если вы контрактуетесь не по ним, это никак не связано со статусом Исполнителя ГОЗ.

А теперь вернемся к понятию «участие в поставке продукции ГОЗ». С очевидными случаями все и так понятно. А если мы поставили канцелярию или сдали в аренду офис и нам оплатили с отдельного счета, то кто мы тогда? Если мы говорим о смыслах, то мы не исполняем ГОЗ, ну правда, мы просто продали ручку и ее не поставили в изделие военной техники. Но если мы посмотрим определения из 275-ФЗ, то мы заключили договор с исполнителем ГОЗ и в настоящий момент в законодательстве нет четкого разграничение, где же конкретно заканчивается исполнитель ГОЗ, а отсутствие однозначной фиксации всегда приводит к разночтениям, отсутствию гарантий и в итоге остается риск что к вам придет проверяющий, который придерживается другой точки зрения. А вы не сможете просто показать какой-то пункт из законодательства, вам придется так же апеллировать к здравому смыслу и возможно серьезно защищать свою позицию. Поэтому чтобы облегчить себе этот вопрос в самом начале работы обязательно зафиксируете в контракте или письме, что ваша продукция поставляется для общехозяйственных/общепроизводственных нужд вашего заказчика и будьте готовы пояснять, что ваша продукция в данном ГОЗе совсем не используется.

Еще очень важно проговорить, вам действительно могут не сообщить об участии в ГОЗ при заключении контракта. Это может случиться по разным причинам, это в целом разрешено 275-ФЗ при оплате в рамках 5 млн на обычные счета. Но тут нужно подчеркнуть, что, если так сложилось что вам действительно никак не сообщили про ГОЗ и у вас не было никакой возможности про этот ГОЗ узнать (а узнать можно, например, по номеру банковского счета, с которого вам оплатили, у счетов ГОЗ специфические реквизиты) – это одно дело. В таком случае единственный выход - доказывать, что у вас просто не было никакой возможности добросовестно исполнить свои обязанности. Не стоит считать, что, договорившись с вашим контрагентом не упоминать ГОЗ в договоре вы тем самым «решили проблему» и вы не в ГОЗе.

Вы тоже со своей стороны можете оказаться на месте того самого исполнителя для кого-то (если тоже будете привлекать контрагентов к поставке) и сами будете принимать решение, сообщать ли дальше контрагенту о ГОЗ. Почему всегда лучше это делать?

Во-первых, это прописано в 275-ФЗ как обязанность исполнителя:

принимает при заключении контрактов с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа

Обращаю внимание что там есть исключение и этот пункт может не применяться, если вы платите с отдельного банковского счета на обычный счет по определенному критерию. Но изначально это исключение сделано для тех, кто точно не является исполнителем ГОЗ, например, оплата коммунальных платежей в вашем офисе. И это совершенно не означает что все, с кем договор меньше 5 млн не могут быть исполнителями.

Во-вторых, вы помогаете вашему контрагенту. Если он не будет осведомлен о своих обязанностях, он может попасть в ситуацию, когда будет привлечен к ответственности за их неисполнение.