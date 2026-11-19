Налоговая вклинила в цепочку «техническую компанию», насчитала 13,3 млн НДС и 13,7 млн налога на прибыль. Бизнес не согласился — и выиграл суд полностью. Разбираю свежее решение Арбитражного суда Республики Крым от 13.11.2026 по делу № А83-13844/2025. Это готовая инструкция: какие аргументы работают против ст. 54.1 НК РФ, а какие — нет.

Подрядчик ООО «Максимум» выполнял 11 госконтрактов по ремонту наружного освещения в Севастополе. Заказчик — ГБУ «Горсвет».

Проблема: госконтракты без аванса, а заводы-производители оборудования требуют 100% предоплату. Денег на заморозку нет.

Решение бизнеса: привлекли посредника — ООО «МЖК-Строй Крым», который дал отсрочку платежа. Так и госконтракты исполнили в срок, и кассовый разрыв не получили.

Поставки шли через посредника на сумму 185 млн руб., НДС — 30,9 млн руб. Все оплачено, все смонтировано на реальных объектах.