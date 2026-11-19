Налоговая вклинила в цепочку «техническую компанию», насчитала 13,3 млн НДС и 13,7 млн налога на прибыль. Бизнес не согласился — и выиграл суд полностью. Разбираю свежее решение Арбитражного суда Республики Крым от 13.11.2026 по делу № А83-13844/2025. Это готовая инструкция: какие аргументы работают против ст. 54.1 НК РФ, а какие — нет.
Подрядчик ООО «Максимум» выполнял 11 госконтрактов по ремонту наружного освещения в Севастополе. Заказчик — ГБУ «Горсвет».
Проблема: госконтракты без аванса, а заводы-производители оборудования требуют 100% предоплату. Денег на заморозку нет.
Решение бизнеса: привлекли посредника — ООО «МЖК-Строй Крым», который дал отсрочку платежа. Так и госконтракты исполнили в срок, и кассовый разрыв не получили.
Поставки шли через посредника на сумму 185 млн руб., НДС — 30,9 млн руб. Все оплачено, все смонтировано на реальных объектах.
Что сделала ФНС
Инспекция решила: посредник — «техническая компания», товар шел напрямую от заводов, цена завышена на 80–200%.
Итог решения № 780 от 11.04.2025:
НДС к доначислению: 13,3 млн руб.
Налог на прибыль: 13,7 млн руб.
Штрафы: 2,1 млн руб.
При этом инспекция провела реконструкцию странно: по НДС приняла вычеты по реальным поставщикам (15,7 млн руб.), а по налогу на прибыль полностью выкинула расходы (68,5 млн руб.), не определив реальные параметры сделки.
Почему суд встал на сторону бизнеса: 5 ключевых аргументов
1. Реальность операции — вне сомнений
Товар поставлен, оплачен (включая платежи после проверяемого периода), принят на учет, смонтирован на объектах. Это подтвердил сам госзаказчик — ГБУ «Горсвет». На остатках на 31.12.2023 числились ТМЦ от этого поставщика на 7,3 млн руб.
Правовая опора: п. 31 Обзора судебной практики ВС РФ № 1 (2017) — нарушения контрагентов 2-го звена не перекладываются на добросовестного покупателя, если товар реально получен.
2. Деловая цель — экономическая, а не налоговая
Суд принял во внимание:
письма заводов о 100% предоплате;
условия госконтрактов без аванса;
наличие задолженности перед одним из поставщиков;
отсрочку платежа от посредника.
Вывод суда: выбор посредника с отсрочкой — управленческое решение, а не схема. Ссылка на п. 3 ст. 54.1 НК РФ и п. 4 Постановления Пленума ВАС № 53.
Доводы ФНС о завышении цен на 80–200% суд отклонил: сравнение сделано выборочно, без учета периода, объема, скидок. А главное — цена не превышает смету, согласованную госзаказчиком.
3. Должная осмотрительность — на уровне
Перед сделкой общество проверило:
учредительные документы;
отчетность;
судебные споры и задолженность;
деловую репутацию руководителя;
открытые источники ФНС.
Контрагент был реальный: штат 9 человек, 2 машины, склады, платил налоги. Взаимозависимости нет — это признала сама инспекция в акте проверки.
Правовая опора: п. 35 Обзора ВС РФ № 3 (2020) — если у контрагента есть ресурсы, покупатель вправе ожидать исполнения сделки.
4. «Половинчатая» реконструкция — грубое нарушение
Это главный правовой вывод решения.
Инспекция не может одновременно:
принять вычеты НДС по реальным поставщикам;
и полностью выкинуть расходы по налогу на прибыль, не определив реальные параметры сделки.
Такой подход ведет к налогообложению выручки, а не прибыли. Это прямое нарушение ст. 247, 252 и п. 3 ст. 3 НК РФ.
Правовая опора: п. 19 Обзора ВС РФ № 3 (2026), Определение СКЭС ВС РФ от 18.02.2026 № 307-ЭС25-11805.
5. Судебная экспертиза — переломный момент
Суд назначил налоговую экспертизу. Эксперты подтвердили:
поставка реальна;
товар использован в облагаемой деятельности (НДС 20%);
основания для вычета в 29 млн руб. были;
доначисленная сумма — не реальная недоимка;
пени = 0 руб.
Стоимость экспертизы — 55 тысяч рублей — суд взыскал с ФНС.
Итог решения
Решение МИФНС № 6 от 11.04.2025 № 780 признано недействительным полностью.
С УФНС по Республике Крым взыскано 105 000 руб. судебных расходов (55 000 — экспертиза, 50 000 — госпошлина).
6 практических выводов:
1. Не позволяйте ФНС «половинчатой» реконструкции. Если инспекция признала реальных поставщиков и приняла по ним НДС-вычеты, она не имеет права просто так выкидывать расходы по прибыли. Требуйте определения реальных параметров сделки.
2. Копите доказательства деловой цели заранее. Письма от поставщиков об условиях оплаты, тексты контрактов, сравнительный анализ цен — это ваш щит на проверке, а не на суде.
3. Ходатайствуйте о судебной экспертизе. В сложных спорах по ст. 54.1 НК РФ это часто решает исход дела. Эксперты смотрят на экономическую суть, а не на формальные разрывы в цепочке.
4. Сверяйте цены со сметой госзаказчика. Если цена не выше сметной — довод ФНС о завышении рассыпается.
5. Фиксируйте осмотрительность в досье контрагента. Проверка учредительки, отчетности, сервисов ФНС, репутации руководителя — все должно быть задокументировано ДО сделки.
6. Требуйте доказательств умысла. Для штрафа по п. 3 ст. 122 НК РФ нужен умысел. Если ФНС не докажет вашу осведомленность о нарушениях в цепочке — состава правонарушения нет.
Реквизиты дела для самостоятельного изучения
Дело № А83-13844/2025, Арбитражный суд Республики Крым, судья Борисенко Д.М., решение от 13.11.2026.
Коллеги, сталкивались с претензиями по «техническим» компаниям в цепочке? Как отбивались?
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