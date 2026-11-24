Фишка № 1. Таблица прослеживаемости сделок

Налогоплательщик не вывалил на суд коробки с первичкой. Он принёс сводные таблицы договорных связей и прослеживаемости сделок: 11 госконтрактов, 14 договоров, 29 позиций по 10 контрагентам. С реквизитами договоров, предметами обязательств и объектами аналитического учёта.

То есть по каждой строке видно: какой контракт с заказчиком → какой субподряд → какие работы → на каком объекте → каким актом принято → чем оплачено.

Суд это оценил (ст. 71 АПК РФ — доказательства в совокупности и взаимной связи). Но обратите внимание на важную оговорку в решении:

«Самостоятельного значения, заменяющего доказательства исполнения, сводным таблицам суд не придаёт».

Таблица — не доказательство. Это навигатор по доказательствам. Она сработала потому, что за каждой строкой стояли реальные КС-2, УПД, платёжки, карточки счёта 60, фото объектов и показания людей.