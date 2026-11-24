Инспекция сняла вычеты и расходы по десяти контрагентам, выписала штраф 40% и была уверена, что дело закрыто. Формальный документооборот, «технички», разрывы, три человека в штате — стандартный набор.
Компания пошла в суд и выиграла всё. До рубля. Разбираю, за счёт чего.
Что вменяли
Выездная проверка за 2021–2023 годы. ООО «ТРЕЙДИНГ ЦЕНТР-XXI ВЕК» работало по благоустройству и экологической реабилитации: бульвар Болотова в Пущино, Базарная площадь в Наволоках, «Долина реки Сходня в Куркино», пруды «Старая Битца» и «Зименка».
ИФНС № 23 по г. Москве решением от 11.06.2025 № 13/27 доначислила:
НДС — 49 269 399 руб.
налог на прибыль — 49 269 399 руб.
штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ — 29 164 744 руб.
Итого 127 703 542 руб. Управление ФНС по Москве жалобу оставило без удовлетворения.
Фишка № 1. Таблица прослеживаемости сделок
Налогоплательщик не вывалил на суд коробки с первичкой. Он принёс сводные таблицы договорных связей и прослеживаемости сделок: 11 госконтрактов, 14 договоров, 29 позиций по 10 контрагентам. С реквизитами договоров, предметами обязательств и объектами аналитического учёта.
То есть по каждой строке видно: какой контракт с заказчиком → какой субподряд → какие работы → на каком объекте → каким актом принято → чем оплачено.
Суд это оценил (ст. 71 АПК РФ — доказательства в совокупности и взаимной связи). Но обратите внимание на важную оговорку в решении:
«Самостоятельного значения, заменяющего доказательства исполнения, сводным таблицам суд не придаёт».
Таблица — не доказательство. Это навигатор по доказательствам. Она сработала потому, что за каждой строкой стояли реальные КС-2, УПД, платёжки, карточки счёта 60, фото объектов и показания людей.
Фишка № 2. Три человека в штате — аргумент ЗА налогоплательщика
Инспекция сама привела на стр. 4 решения численность по 2-НДФЛ: 2021 — 3 человека, 2022 — 4, 2023 — 6.
Суд развернул этот довод: посадка деревьев, перевозка грунта, очистка водоёмов и благоустройство на нескольких объектах одновременно физически не могут быть выполнены таким штатом. Значит, привлечение подрядчиков — не схема, а объективная необходимость.
Норма: подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ — исполнение может быть передано другому лицу по договору.
Фишка № 3. Инспекция сама доказала наличие ресурсов у контрагентов
Самое красивое. Налоговая в пояснениях к заседанию привела данные, которые суд использовал против неё:
по ООО «МАИС» — сама указала перечисление 261 000 руб. физлицу за аренду спецтехники в спорный период;
по ООО «Автоком» — сама показала платежи владельцу трёх SHACMAN и наличие двух собственных SHACMAN с 2021 года;
по ООО «Металлоцентр» — сама подтвердила собственность на RUNMAX SE325 с 23.08.2023, то есть до осенних работ.
Вывод суда: нельзя одновременно утверждать «ресурсов не было» и приводить данные об этих ресурсах.
Фишка № 4. «Он не закупал деревья» — а он и не должен был
По ООО «Экспокамень» инспекция давила: деревья покупали ООО «ДСГ-1», ООО «Кедр» и другие, значит исполнитель фиктивный.
Суд открыл договор от 15.10.2021 — там прямо предусмотрено использование деревьев и грунта заказчика. Предмет обязательства — работы по посадке, а не поставка. КС-2 № 5 от 29.10.2021: 650 деревьев, конкретный участок с кадастровым номером, период 28–29.10.2021, состав операций расписан.
Разделяйте в договоре поставку материала и работы. Это спасло 3,7 млн по одному акту.
Фишка № 5. Умысел не доказали — штраф 29 млн сняли
Инспекция обосновывала умысел тем, что руководитель обязан проявить «необходимую заботливость и осмотрительность», а последствия — предпринимательский риск.
Суд сказал: этого недостаточно. Нормы — п. 2 и 4 ст. 110 НК РФ, п. 6 ст. 108 НК РФ. Нужно доказать, что должностное лицо осознавало противоправность конкретных операций и сознательно допускало неуплату.
Цитата, которую стоит распечатать и повесить над столом:
«Утверждение счетов, подписание договоров, приемочных документов и распоряжения об оплате сами по себе являются обычными действиями при исполнении хозяйственных договоров».
Ещё несколько позиций, которые пригодятся в возражениях
Подписи. Визуальное сходство/несходство подписей само по себе не устанавливает исполнителя и не опровергает операции. Экспертизы нет — вопрос о достоверности не предрешён (п. 3 ст. 54.1 НК РФ).
Отказ от показаний по ст. 51 Конституции — не доказательство невыполнения работ.
Уточнённка после акта проверки. Ст. 81 НК РФ её допускает. Сам факт подачи не доказывает отсутствия поставки, если нет двойного вычета и подтверждён единый хозяйственный результат.
Отчёт о должной осмотрительности постфактум. Суд честно признал: отчёт от 09.03.2022 не подтверждает проверку перед договором от сентября 2021. Но и нарушения контрагента, всплывшие позже, не доказывают автоматически осведомлённость заявителя. Ориентир — п. 1 Обзора практики, утв. Президиумом ВС РФ 13.12.2023.
Нарушения контрагента. Ключевая мысль решения: компания не наделена полномочиями налогового контроля в отношении подрядчиков и последующих звеньев. Обычная проверка контрагента — это не выездная проверка его цепочки (ст. 54.1, 169, 171, 172, 247, 252 НК РФ).
Итог
Решение инспекции признано недействительным полностью как не соответствующее НК РФ. Госпошлина 50 000 руб. взыскана с ИФНС (ст. 110 АПК РФ).
Дело: № А40-57283/26-140-161 Суд: Арбитражный суд города Москвы Судья: Паршукова О.Ю. Решение: от 19.11.2026
#налоговаяпроверка #ст54_1НКРФ #НДС #налогнаприбыль #судебнаяпрактика #налоговыйспор #техническиекомпании #должнаяосмотрительность #субподряд #бухгалтеру #налоговыериски