⚖️ «Свой» арбитражный управляющий: Идеальный шторм

Мажоритарный кредитор (ООО «Углетранс») скупил долги, назначил «своего» конкурсного управляющего и думал, что получил карт-бланш. Они превратили шахту в дыру, а прибыль вывели через аренду оборудования и логистику. Управляющий просто подписывал бумаги, ссылаясь на то, что «так решило собрание кредиторов».

Но суд сказал жестко и бескомпромиссно:

«Ты не клерк, который ставит подпись по указке мажоритария. Ты независимое лицо. Ты видел, как бизнес превращают в инструмент вывода активов, и молчал? Теперь плати».

Суд признал, что управляющий должен был проанализировать бизнес-схему и отказаться от ее реализации, даже если за это голосовал мажоритарный кредитор. В итоге Арбитражный управляющий привлечен к солидарной ответственности. «Свои» в суде мгновенно становятся «чужими», когда речь заходит о субсидиарке и убытках кредиторов.

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