Коллеги, это не просто судебное заседание. Это хрестоматийный бизнес-триллер, который тянется с 2016 года, но финальный аккорд в нем прозвучал только сейчас. Дело № А27-7656/2016 по банкротству АО «Шахта «Заречная» — идеальная иллюстрация того, как попытка вывести активы и разделить бизнес на «центры убытков» и «центры прибыли» обернулась тотальным крахом для всех участников схемы.
Разбираем, почему ФНС увидела дробление удаленно, не вскрывая сейфы.
🕵️♂️ Цифровой след: ФНС пришла не с пустыми руками
Многие до сих пор думают, что налоговая приходит на проверку, чтобы начать искать нарушения. Ошибка! К моменту выставления требований они уже собрали пазл. В этом деле ФНС просто наложила слои баз данных, и схема засветилась, как неон:
Таможня и Бухгалтерия (АСК НДС-2): Алгоритмы ФНС завыли красными флагами. Физический объем добычи угля вырос на 60%, а выручка самой шахты упала ниже себестоимости. В нормальном бизнесе так не бывает.
Банковский мониторинг: Выписки четко показали, что деньги от экспорта ушли не недропользователю (шахте), а компаниям-прокладкам.
Росфинмониторинг: Мгновенно связал кипрский офшор (ENERGY SYSTEMS EQ LTD), куда уходил уголь, с российским бенефициаром.
ЕГРЮЛ и СФР (экс-ПФР): Общий юридический адрес у всех посредников, аффилированность и массовый «перевод» 143 сотрудников из штата шахты в новое ООО для обслуживания схемы.
Итог: ФНС увидела классическое искусственное дробление еще до начала активных действий. Шахту оставили с функцией самой трудозатратной и дешевой добычи, а обогащение, логистику и экспорт забрали посредники.
⚖️ «Свой» арбитражный управляющий: Идеальный шторм
Мажоритарный кредитор (ООО «Углетранс») скупил долги, назначил «своего» конкурсного управляющего и думал, что получил карт-бланш. Они превратили шахту в дыру, а прибыль вывели через аренду оборудования и логистику. Управляющий просто подписывал бумаги, ссылаясь на то, что «так решило собрание кредиторов».
Но суд сказал жестко и бескомпромиссно:
«Ты не клерк, который ставит подпись по указке мажоритария. Ты независимое лицо. Ты видел, как бизнес превращают в инструмент вывода активов, и молчал? Теперь плати».
Суд признал, что управляющий должен был проанализировать бизнес-схему и отказаться от ее реализации, даже если за это голосовал мажоритарный кредитор. В итоге Арбитражный управляющий привлечен к солидарной ответственности. «Свои» в суде мгновенно становятся «чужими», когда речь заходит о субсидиарке и убытках кредиторов.
ИФНС научилась видеть реальную суть бизнеса сквозь любые договоры. В 2026 году спрятать дробление за формальными документами невозможно — алгоритмы ФНС считывают цифровой след и видят "центр прибыли" быстрее, чем вы успеваете его оформить:
Цифровой след длиннее вашей фантазии. ФНС не нужно искать «первичку». Им достаточно сопоставить объемы производства, транспортные накладные, таможенные декларации и движение средств по счетам.
Деловая цель — ваш единственный щит. Если ваше дробление выглядит как «центр убытков» и «центр прибыли» без реальной бизнес-логики (а не только налоговой выгоды), вас развернут на любом этапе.
Ссылка на «указание собственника» или «решение кредиторов» больше не работает. Ни главбух, ни арбитражный управляющий, ни номинальный директор не смогут переложить вину на бенефициара. Суд требует личной профессиональной позиции и доказательства разумности действий.
📚 Справочно
Состав убытков: Суд взыскал упущенную выгоду в размере 7 085 874 959,64 руб. (недополученные доходы от реализации угля по рыночным ценам с учетом обоснованных затрат). Требование о взыскании реального ущерба (1,16 млрд руб.) отклонено из-за проведенного сальдирования встречных обязательств.
Солидарная ответственность: Применена на основании п. 8 ст. 61.11 Закона о банкротстве и ст. 1080 ГК РФ (совместное причинение вреда).
Статус КДЛ: Подтвержден у мажоритарного кредитора, его конечного бенефициара, участников и конкурсного управляющего.
Нормативная база: ст. 15, 53.1, 1064, 1080 ГК РФ; ст. 61.10, 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
🏛 Резюме по делу
Номер дела: А27-7656/2016 (дело о банкротстве тянется с 2016 года).
Суд: Седьмой арбитражный апелляционный суд.
Дата постановления: 10 ноября 2026 года.
Состав суда: Председательствующий Сбитнев А.Ю., судьи Иванов О.А., Камнев А.С.
Автор: Ольга Поташкина, эксперт по налогам и дроблению бизнеса, главбух с 23-летним стажем. Делаю сложные налоги понятными, а бизнес — безопасным.
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