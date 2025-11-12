Минфин предлагает исключить пошлину за ввод данных в «Честный знак» из поправок в НК

Минфин предлагает исключить из законопроекта № 1026190-8 норму о госпошлине за внесение данных о маркируемых товарах в систему «Честный знак». Инициатива вызвана дублированием сборов и нагрузкой на бизнес. Законопроект на втором чтении в Госдуме, изменения планировались с 2026 года. Это смягчит налоговую реформу, приветствуется предпринимателями.

В рамках налоговой реформы 2026 года Министерство финансов РФ выступило с инициативой убрать из законопроекта № 1026190-8 норму о государственной пошлине за внесение сведений о маркируемых товарах в систему «Честный знак». Это решение вызвано опасениями по поводу дополнительной нагрузки на бизнес и дублирования существующих сборов. Новость актуальна на ноябрь 2025 года, когда проект готовится ко второму чтению в Госдуме.

Предыстория и содержание поправок

Законопроект № 1026190-8, внесенный правительством 29 сентября 2025 года, содержит комплексные изменения в Налоговый кодекс РФ. Среди них — повышение ставки НДС до 22%, корректировка лимитов по УСН и введение новых госпошлин. Изначально предлагалось установить пошлину за передачу данных об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в систему «Честный знак». Размер сбора не фиксировался в НК, а делегировался правительству, что вызвало критику за неопределенность.

Система «Честный знак», управляемая Центром развития перспективных технологий, уже взимает плату за коды маркировки в соответствии с законом № 381-ФЗ. Новая пошлина могла бы стать «налогом на налог», как отметили представители пищевой промышленности и бизнес-сообщества. Например, ассоциации производителей выразили обеспокоенность ростом административных издержек, особенно для импортно-экспортных операций. Минпромторг ранее поддерживал идею «промышленного сбора» для финансирования отраслей, таких как радиоэлектроника, но Минфин счел ее излишней.

Причины отказа и предложение Минфина

По данным СМИ, Минфин подготовил и направил в правительство предложение об исключении этой нормы ко второму чтению. Ведомство аргументировало позицию противоречием с действующим регулированием: плата за маркировку уже установлена, а новая пошлина создала бы ненужное дублирование. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении рекомендовал пересмотреть пункт, отметив отсутствие четкого обоснования и потенциальный вред для бизнеса.

Дата новости о предложении Минфина — начало ноября 2025 года. Поправки к законопроекту принимались до 10 ноября, а второе чтение запланировано на 18 ноября. Если инициатива будет одобрена, норма не вступит в силу с 1 января 2026 года, как планировалось изначально.

Влияние на бизнес и перспективы

Отказ от пошлины приветствуется предпринимателями, особенно в отраслях с обязательной маркировкой: одежда, обувь, парфюмерия, молочная продукция и сельхозтовары. Это снизит административную нагрузку и предотвратит рост цен для потребителей. Однако общая налоговая реформа, включая НДС 22% и лимит УСН в 10 млн руб. для освобождения от НДС, все равно вызовет изменения.

В заключение, предложение Минфина отражает баланс между фискальными нуждами и поддержкой экономики. Окончательный текст законопроекта определит Госдума, и бизнесу стоит следить за обновлениями на сайте sozd.duma.gov.ru. Если норму исключат, это станет позитивным сигналом для отраслей.