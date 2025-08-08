ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
Ярославна Евгенова
Налоговые требования

Непродуманный ответ на налоговое требование

Ну вот, опять!  Ко мне обратился клиент, который сам, спровоцировал углубленную проверку. Ну на самом деле не он первый, не он  последний…Кто-то торопится, кто-то не понимает всех тонкостей, кто-то просто «на отвали» делает, не задумываясь о последствиях.

А дело было так.

 Налоговая, проводя камералку по 6 НДФЛ сопоставила объем перечислений на карты физическим лицам и те сведения, что в декларации. Иии, НЕСОСТЫКОВОЧКА.⛔

Так-так. Запросили пояснения и подтверждающие документы.

Клиент выслал пояснение, что деньги перечислялись в подотчет и выслал авансовые отчеты.

Но своим ответом он не пояснил ситуацию, а еще усилил интерес налогового органа к тому что происходит  у него в бизнесе.

«Прилетело» еще одно требование, с запросом документов по 12 пунктам. И  расчетные ведомости, регистры по ндфл, авансовые отчеты, карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости.

Оказалось, что в авансовые отчеты включили документы, которые были оформлены на родственников сотрудников и, УПС, налоговая акцентировала на это внимание!

«Это же для моего бизнеса покупалось и оформлялось» - говорит мне клиент на  первой консультации.

Он ко мне пришел уже после того как получил второе требование из налоговой.

Начали готовить документы и писать пояснение, убрали несоответствующие документы из авансовых отчетов, сделали корректировки в бухгалтерском и налоговом учете, так как авансовые отчеты были включены в расходы и снизили налогооблагаемую базу по УСН.

Доплатили налог по УСН и подали уточненку, отправили документы и пояснения.🚀

А мой клиент запомнил, что нужно тщательно продумывать ответы в налоговый орган!💯

Информации об авторе

Ярославна Евгенова

Ярославна Евгенова

Налоговый Юрист и Налоговый консультант

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум