Непродуманный ответ на налоговое требование

Ну вот, опять! Ко мне обратился клиент, который сам, спровоцировал углубленную проверку. Ну на самом деле не он первый, не он последний…Кто-то торопится, кто-то не понимает всех тонкостей, кто-то просто «на отвали» делает, не задумываясь о последствиях.

А дело было так.

Налоговая, проводя камералку по 6 НДФЛ сопоставила объем перечислений на карты физическим лицам и те сведения, что в декларации. Иии, НЕСОСТЫКОВОЧКА.⛔

Так-так. Запросили пояснения и подтверждающие документы.

Клиент выслал пояснение, что деньги перечислялись в подотчет и выслал авансовые отчеты.

Но своим ответом он не пояснил ситуацию, а еще усилил интерес налогового органа к тому что происходит у него в бизнесе.

«Прилетело» еще одно требование, с запросом документов по 12 пунктам. И расчетные ведомости, регистры по ндфл, авансовые отчеты, карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости.

Оказалось, что в авансовые отчеты включили документы, которые были оформлены на родственников сотрудников и, УПС, налоговая акцентировала на это внимание!

«Это же для моего бизнеса покупалось и оформлялось» - говорит мне клиент на первой консультации.

Он ко мне пришел уже после того как получил второе требование из налоговой.

Начали готовить документы и писать пояснение, убрали несоответствующие документы из авансовых отчетов, сделали корректировки в бухгалтерском и налоговом учете, так как авансовые отчеты были включены в расходы и снизили налогооблагаемую базу по УСН.

Доплатили налог по УСН и подали уточненку, отправили документы и пояснения.🚀

А мой клиент запомнил, что нужно тщательно продумывать ответы в налоговый орган!💯