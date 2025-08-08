Непродуманный ответ на налоговое требование
А дело было так.
Налоговая, проводя камералку по 6 НДФЛ сопоставила объем перечислений на карты физическим лицам и те сведения, что в декларации. Иии, НЕСОСТЫКОВОЧКА.⛔
Так-так. Запросили пояснения и подтверждающие документы.
Клиент выслал пояснение, что деньги перечислялись в подотчет и выслал авансовые отчеты.
Но своим ответом он не пояснил ситуацию, а еще усилил интерес налогового органа к тому что происходит у него в бизнесе.
«Прилетело» еще одно требование, с запросом документов по 12 пунктам. И расчетные ведомости, регистры по ндфл, авансовые отчеты, карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости.
Оказалось, что в авансовые отчеты включили документы, которые были оформлены на родственников сотрудников и, УПС, налоговая акцентировала на это внимание!
«Это же для моего бизнеса покупалось и оформлялось» - говорит мне клиент на первой консультации.
Он ко мне пришел уже после того как получил второе требование из налоговой.
Начали готовить документы и писать пояснение, убрали несоответствующие документы из авансовых отчетов, сделали корректировки в бухгалтерском и налоговом учете, так как авансовые отчеты были включены в расходы и снизили налогооблагаемую базу по УСН.
Доплатили налог по УСН и подали уточненку, отправили документы и пояснения.🚀
А мой клиент запомнил, что нужно тщательно продумывать ответы в налоговый орган!💯
