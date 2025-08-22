На двух стульях не усидишь

Представьте себе бизнесмена, у которого было две организации.🤫

И вот однажды, в одной подряды закончились, новые на нашли, выручки нет и, соответственно, денег тоже. Но увольнять штат директор не хотел, все надеялся выиграть тендер. При этом бизнес -процессы не организовал как надо.

Во второй организации дела обстояли лучше. ✅️

И сложилось так, что в первой организации, начисляли зарплату сотрудникам, а выплачивал её из другой, устроив всех по совместительству.

Вот такой схематоз получился..

Казалось бы, ничего страшного, ведь деньги всё равно доходили до работников. Но вот беда, в той организации, где начислялась зарплата, уведомления по НДФЛ не подавались, так как фактически дохода у сотрудников не возникало. упс..

Деньги же они на руки не получали, только на бумаге начисления в первой фирме.

Налоговая, не получив уведомления, решила, что зарплаты не выплачиваются вовсе. Подключилась прокуратура. И дело пошло в суд.

Суд вынес судебные приказы о взыскании денег с бизнесмена в пользу сотрудников.

Теперь наш герой пытается объяснить всем, что он не злостный неплательщик, а просто запутался в своих же организациях. Но, как говорится, "что написано пером, не вырубишь топором".

Решили навести порядок. Ииии…

Наступил ужас🙉 для отдела кадров и расчетной группы. За короткий срок нужно сотрудников уволили уз первой организации – сделали расчет при увольнении, уволить по совместительству из второй и принять по основному месту работы во вторую.

Судебные приказы, выданные по первой организации, пришлось выполнять и повторно платить, чтоб юридически правильно было.

В свое время бухгалтерии и кадры предупреждали об этой ситуации, но бизнесмен пропускал мимо ушей.

Он же собственник и знает лучше, что и как.

Мораль сей басни такова: не стоит играть в финансовые прятки с налоговой, даже если у вас две организации. Не усложняйте себе жизнь, иногда чем проще – тем лучше.