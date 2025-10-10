Цена за юридические услуги повысится — вы готовы к адвокатской монополии?
Штатные юристы не могут идти в суд и защищать бизнес.
Аргумент для этого – повышение качества юридических услуг. Судебный процесс станет профессиональнее, но дороже!
НО! Адвокат – дорогое удовольствие.
Немного статистики из юридического сообщества.
На основании данных опроса IV квартала 2024 — I квартала 2025 года среди 3 872 юристов по всей России:
Статус адвоката сегодня:
— 5% имеют действующий статус адвоката
— 77% не имеют и не планируют получать
— 16% планируют получить в будущем
— 1% приостановили статус
Соотношение из данной выборки: на 1 действующего адвоката приходится 19 юристов без статуса.
Адвокатом можно стать, если есть: высшее юридическое образование, стаж юридической работы, сдал проф.экзамен и заплатил взнос в адвокатскую палату от 50 до 350 тыс. руб.
Также придется платить ежемесячный взнос в адвокатскую палату - 3 000руб.
Адвокаты находятся на общей системе налогообложения, но не платят НДС (их освободили), платят НДФЛ и страховые взносы.
Если адвокат состоит в коллегии, то коллегия платит налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
Юридическое сообщество много обсуждало эту тему и подходят к тому, что отодвинуть срок на более поздней, не в 2028 году переходить на полную адвокатскую монополию в суде.
Будет надеяться, что это так. Иначе судебные споры будут просто не по карману не только людям, но и бизнесу.
