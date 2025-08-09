Что такое ОБС (отдельный банковский счет)?

Зачем нужен отдельный банковский счет для ГОЗ?

1. Прозрачность: Такой счет помогает следить за тем, как используются деньги. Это важно, чтобы избежать мошенничества и нецелевого расходования средств.

2. Контроль: Государственные органы могут контролировать, куда уходят деньги и как выполняются заказы.

3. Упрощение отчетности: Все операции по этому счету фиксируются отдельно, что облегчает ведение отчетности и проверок.