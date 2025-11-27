Перспективы импортозамещения в промышленном IT

Спикер: Торбенков Андрей, программист 1С в компании «Цикл»
Чем импортозамещение в промышленных IT-решениях принципиально отличается от других отраслей
Главное отличие заключается в сложности и глубине интеграции, необходимых для управления реальными физическими процессами. В то время как в финансовом секторе ключевые системы заточены под документооборот и транзакции, на производстве IT-решения должны напрямую управлять станками, роботами и логистическими потоками. Речь идет о комплексных системах, таких как MES (исполнение производственных процессов), ERP (планирование ресурсов предприятия) для сложного многопередельного планирования, WMS (управление складом) и, что критически важно, о платформах для интеграции с промышленными роботами и автоматизированными линиями.
Каких ощутимых успехов в области промышленного IT российские компании смогли достичь за последние годы
Прежде всего, следует отметить успешное внедрение и глубокую адаптацию отечественных ERP-систем. Переход с устаревшей 1С:УПП на мощную 1С:ERP, например, позволил кардинально изменить подход к планированию. Система рассчитывает сбалансированные планы производства, учитывая сезонные колебания спроса и оптимизируя уровень складских запасов. Прямым следствием этого стало сокращение запасов в незавершенном производстве и на складах на значительные 20%, а также минимизация избыточного выпуска продукции.
Другим важным достижением является активное развитие роботизации и ее бесшовная интеграция в IT-ландшафт предприятия. Растущий спрос на продукцию часто упирается в ограниченные мощности традиционных производств. В связи с этим компании как в России, так и за рубежом начинают активно внедрять автоматизированные инновационные процессы.
До недавнего времени Россия существенно отставала от мировых лидеров по уровню внедрения промышленных роботов — всего 0,15% роботов на каждые 10 тысяч рабочих мест при среднемировом показателе в 1,62%. Передовым отечественным предприятиям сейчас удается достичь уровня автоматизации в 2,6%, что в 17 раз превосходит средний российский показатель.
Не осталась без внимания и логистика: внедрение WMS в 2017 году, хоть и было типовым, принесло конкретные операционные выгоды. Точность складского учета возросла, а внедрение адресного хранения позволило значительно сократить временные затраты на поиск и отбор товаров и комплектующих.
С какими основными сложностями и вызовами сталкиваются предприятия на пути замены иностранного промышленного софта
На российском рынке практически отсутствуют зрелые продукты отечественного производства для расширенного планирования производственных программ (APS), что вынуждает компании рассматривать решения иностранных вендоров. В современных условиях такое сотрудничество сопряжено с рисками санкционного давления и отсутствия поддержки.
Еще одной серьезной сложностью является необходимость глубокой и дорогостоящей доработки даже самых продвинутых базовых систем. Ни одна платформа не работает «из коробки» в условиях специфического российского производства. «Циклу», например, пришлось проводить масштабную адаптацию 1С:ERP, создавая с нуля автоматизированные рабочие места для десятков специалистов — от технологов и плановиков до работников цехов и складов.
Наконец, сохраняется острая проблема кадрового голода. На рынке ощущается нехватка квалифицированных интеграторов и IT-специалистов, которые обладают не только техническими знаниями, но и глубоким пониманием производственных процессов.
Может ли промышленность по уровню IT-импортозамещения сравниться с финансовым сектором, и что ей для этого нужно
Финансовый сектор исторически был более цифровизирован и располагал значительными бюджетами на IT.
Развитие IT-систем на производстве сегодня носит сугубо прагматичный характер. Автоматизация в первую очередь затрагивает те процессы, где она позволяет снизить издержки или нарастить прибыль. Такой подход заставляет промышленников внедрять только те решения, которые дают реальную, а не виртуальную отдачу.
Для того чтобы этот рывок состоялся, необходима концентрация усилий на нескольких направлениях. Во-первых, требуется целенаправленное развитие отечественных APS-систем при поддержке государства и бизнеса. Во-вторых, критически важна подготовка нового поколения кадров на стыке IT и промышленного инжиниринга. В-третьих, необходим активный обмен лучшими практиками между ведущими предприятиями, чтобы успешные кейсы, становились достоянием отрасли.
Что может стать непреодолимым препятствием на этом пути
Главными рисками, способными замедлить или остановить процесс импортозамещения, являются технологическое отставание в узкоспециализированных нишах, таких как софт для CAD/CAM-систем или создания цифровых двойников, где разрыв с иностранными аналогами все еще огромен.
Существует и соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления, закрывая точечные проблемы разрозненными решениями вместо выстраивания единой цифровой стратегии предприятия. Наконец, макроэкономическая нестабильность, высокая стоимость заемных средств и колебания потребительского спроса могут легко заморозить даже самые проработанные инвестиционные программы в области IT, лишив промышленность необходимых ресурсов для развития.
