Перспективы импортозамещения в промышленном IT

Каких ощутимых успехов в области промышленного IT российские компании смогли достичь за последние годы

Прежде всего, следует отметить успешное внедрение и глубокую адаптацию отечественных ERP-систем. Переход с устаревшей 1С:УПП на мощную 1С:ERP, например, позволил кардинально изменить подход к планированию. Система рассчитывает сбалансированные планы производства, учитывая сезонные колебания спроса и оптимизируя уровень складских запасов. Прямым следствием этого стало сокращение запасов в незавершенном производстве и на складах на значительные 20%, а также минимизация избыточного выпуска продукции.

Другим важным достижением является активное развитие роботизации и ее бесшовная интеграция в IT-ландшафт предприятия. Растущий спрос на продукцию часто упирается в ограниченные мощности традиционных производств. В связи с этим компании как в России, так и за рубежом начинают активно внедрять автоматизированные инновационные процессы.

До недавнего времени Россия существенно отставала от мировых лидеров по уровню внедрения промышленных роботов — всего 0,15% роботов на каждые 10 тысяч рабочих мест при среднемировом показателе в 1,62%. Передовым отечественным предприятиям сейчас удается достичь уровня автоматизации в 2,6%, что в 17 раз превосходит средний российский показатель.

Не осталась без внимания и логистика: внедрение WMS в 2017 году, хоть и было типовым, принесло конкретные операционные выгоды. Точность складского учета возросла, а внедрение адресного хранения позволило значительно сократить временные затраты на поиск и отбор товаров и комплектующих.