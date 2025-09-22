Разрыв в зарплатах в 7,5 раза: почему рабочие и клерки идут разными путями и кто первым затянет пояса

Зарплатный разрыв

По данным Росстата и исследований рынка труда, средняя зарплата в России в 2025 году приближается к 100 тысячам рублей, но при этом разрыв между регионами и категориями работников остается существенным. В промышленных и северных регионах доходы часто в 3-4 раза выше, чем в южных и менее развитых субъектах.

Основной разрыв наблюдается между:

Рабочими профессиями: грузчиками, уборщиками, операторами склада и другими «синими воротничками», чья средняя зарплата в ряде регионов колеблется от 30 до 50 тысяч рублей.

Офисными сотрудниками, клерками и управленцами — «белыми воротничками», получающими в среднем от 80 до 150 тысяч рублей и выше в зависимости от региона и сферы деятельности.

Рост зарплат «синих воротничков» в последние годы был бурным — на 20-30% год к году, что позволило им догнать доходы части клерков. Однако темпы роста рабочих окладов замедляются, а зарплаты в офисном сегменте продолжают увеличиваться, хотя и более умеренно.