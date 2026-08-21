Подарок, чаевые или оплата: какие деньги от клиента нужно проводить через НПД

Возникает вопрос: нужно ли на каждую такую сумму формировать чек в «Мой налог» и платить НПД?

По состоянию на август 2026 года ответ зависит не от названия перевода, а от его реального экономического смысла. Если деньги являются вознаграждением за выполненную работу, их нужно включить в доход по НПД. Если же клиент действительно безвозмездно передал деньги и ничего не получает взамен, такой платеж может рассматриваться как подарок, а не как доход от профессиональной деятельности.

Именно граница между этими ситуациями вызывает больше всего вопросов.