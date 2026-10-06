Работа на складе по ГПХ: в каких случаях договор могут признать трудовым

Проблема возникает в другом случае: в документах человек называется исполнителем, а фактически работает как обычный сотрудник склада — приходит на смены по графику, подчиняется бригадиру, выполняет постоянную трудовую функцию и получает регулярную оплату за процесс работы.
Трудовой кодекс прямо запрещает заключать гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения.
Разбираемся, где проходит граница и почему для складского бизнеса она особенно важна.
Главное отличие: результат или процесс работы
У трудового договора и ГПХ разный предмет.
При трудовых отношениях человек лично выполняет определенную трудовую функцию в интересах работодателя, под его управлением и контролем, подчиняется установленным правилам, а работодатель обеспечивает условия труда. Именно так трудовые отношения определены статьей 15 ТК РФ.
По гражданско-правовому договору заказчику прежде всего нужен определенный результат работы или конкретная услуга.
Для склада это различие удобно показать на двух примерах.
В первом случае компания заказывает исполнителю разгрузку конкретной партии товара или обработку определенного объема продукции. Есть задание, объем, срок, условия приемки и вознаграждение за выполненную работу.
Во втором человек ежедневно приходит на один и тот же склад к 8:00, получает от начальника смены задания, весь день работает комплектовщиком, уходит в установленное время и затем получает фиксированную сумму за смену.
Именно второй вариант значительно сильнее похож на трудовые отношения — даже если документ называется «договором оказания услуг».
Верховный суд обращает внимание, что при разграничении отношений нужно смотреть не на название договора, а на то, что происходило в действительности. Если гражданско-правовым договором фактически регулируется трудовая деятельность, суд может признать такие отношения трудовыми.
Само слово «смена» еще не превращает ГПХ в трудовой договор
Это важная оговорка. Нельзя сказать, что любое упоминание времени выполнения работы автоматически запрещает ГПХ. На складе объективно могут существовать часы доступа на территорию, окна разгрузки, требования безопасности или конкретный период, за который нужно выполнить заказ.
Также сам по себе факт работы на территории заказчика, использование его ТСД, тележек или другого оборудования еще не доказывает наличие трудовых отношений.
Суд и контролирующие органы оценивают всю совокупность обстоятельств.
Риск резко увеличивается, если человек не просто приходит на объект для выполнения конкретного заказа, а включается в обычный производственный процесс компании: его распределяют по сменам, начальник определяет ему задачи в течение дня, контролирует время начала и окончания работы, устанавливает перерывы и требует постоянного выполнения одной и той же функции.
ФНС прямо относит к признакам подмены трудовых отношений подчинение исполнителя графику сменности и правилам заказчика, контроль со стороны заказчика, обеспечение условий труда, устойчивость отношений и регулярную периодичность выплат.
Что особенно насторожит при работе на складе
Представим комплектовщика, который оформлен по ГПХ. В договоре написано, что он оказывает услуги по комплектации заказов. Но на практике компания составляет ему график 2/2, требует прибывать к началу смены, отмечает опоздания, начальник смены распределяет его по зонам и в течение рабочего дня дает указания. Исполнитель должен находиться на объекте 12 часов независимо от фактического объема заказов.
Каждые две недели ему перечисляют примерно одинаковую сумму. При этом такая работа продолжается много месяцев. Для контролирующего органа или суда это уже целый набор признаков трудовых отношений.
Особое значение имеет именно сочетание обстоятельств. Один признак обычно не решает судьбу договора.
Например, выданный складом ТСД можно объяснить технологией и требованиями безопасности. Но если одновременно у человека есть постоянный график, непосредственный руководитель, фиксированная оплата за смену и обязанность регулярно выполнять функции штатного комплектовщика, общая картина становится совсем другой.
ФНС среди рисковых признаков также называет распределение исполнителей по объектам исходя из потребностей бизнеса, определение заказчиком режима работы, непосредственное руководство на объекте и отсутствие самостоятельности исполнителя.
Гражданско-правовой договор не запрещает определять стоимость услуг исходя из времени их оказания. Поэтому сама формулировка «5 000 рублей за смену» не означает автоматической переквалификации.
Но в совокупности с другими обстоятельствами это сильный сигнал.
Если из месяца в месяц человек получает одинаковую или близкую сумму, платежи происходят раз или два раза в месяц и фактически зависят от отработанного времени, отношения начинают напоминать обычную выплату зарплаты.
ФНС отдельно обращает внимание на фиксированное вознаграждение, периодические выплаты и оплату фактически отработанных дней как на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подмене трудовых отношений.
Для настоящего ГПХ гораздо понятнее выглядит ситуация, когда договор позволяет определить, какой именно результат заказчик принимает и за что именно платит.
Например: обработана партия товара, собрано установленное количество заказов, выполнена разгрузка автомобиля, проведена конкретная инвентаризация.
Но и здесь одного удачного текста договора недостаточно. Если фактическая работа устроена по-другому, суд будет оценивать реальность, а не формулировки.
«У нас нет такой должности в штатном расписании» не спасет
Иногда компании считают, что достаточно не вводить исполнителя в штат и не называть его должность, например, «комплектовщик». Это не работает.
Верховный суд прямо указал, что отсутствие приказа о приеме, записи в трудовой книжке, заявления о трудоустройстве или соответствующей позиции в документах само по себе не доказывает отсутствие трудовых отношений.
Суд должен установить, как фактически была организована работа.
Более того, если после исследования обстоятельств остаются неустранимые сомнения, статья 19.1 ТК РФ требует толковать их в пользу наличия трудовых отношений.
Иными словами, схема «мы просто всех назовем исполнителями» юридической защиты не создает.
А если исполнитель — самозанятый
Наличие статуса плательщика НПД тоже ничего принципиально не меняет. Компания вправе работать с реальным самостоятельным подрядчиком-самозанятым. Но нельзя использовать НПД как способ оформить обычного сотрудника дешевле.
ФНС в 2026 году вновь отдельно напоминала, что самозанятый не должен фактически выполнять трудовую функцию. Среди признаков риска налоговая называет установленный график, управление и контроль со стороны заказчика, стабильные отношения, регулярные выплаты и постоянное использование самозанятого в бизнес-процессе.
Кроме того, доход от текущего работодателя и от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения не может облагаться НПД как обычный доход самозанятого. Это отдельное налоговое ограничение, которое существует независимо от вопроса о признании договора трудовым.
Поэтому вариант «увольняем комплектовщика, он регистрируется самозанятым и завтра продолжает выходить на тот же склад в те же смены» создает сразу несколько серьезных рисков.
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А что изменилось с 1 октября 2026 года для работы через платформы
Для складов появился еще один важный слой регулирования. С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ о платформенной экономике. Он отдельно регулирует гражданско-правовую работу ИП и самозанятых, которые лично выполняют заказы через посреднические цифровые платформы.
Закон прямо говорит: заказ должен быть направлен на выполнение конкретной работы или конкретной услуги и не должен устанавливать исполнителю обычный рабочий график или обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка заказчика. Исполнитель самостоятельно принимает решение, брать конкретный заказ или отказаться от него.
При этом платформа может предложить варианты места и периода выполнения заказа, а исполнитель вправе выбрать подходящий вариант. Это не то же самое, что обязательный график штатного сотрудника.
Для складской занятости эта норма особенно показательна: даже новый специальный закон о платформенной работе проводит ту же границу между самостоятельным исполнением конкретного заказа и подчинением обычному режиму работы работодателя.
Когда ГПХ на складе выглядит обоснованно
Гражданско-правовой формат проще защитить, когда действительно существует самостоятельная работа или услуга.
Например, складу нужно временно привлечь исполнителей для разовой инвентаризации, разгрузить определенный объем товара, перемаркировать конкретную партию продукции или выполнить другой ограниченный по содержанию заказ.
В договоре можно определить объем, сроки, требования к результату, порядок приемки и цену.
Исполнитель при этом не занимает постоянное место в штатном графике склада, не обязан неопределенное время выполнять любые распоряжения руководителя и не превращается в обычного сотрудника производственной смены.
У компании, конечно, могут оставаться требования безопасности, пропускной режим и правила обращения с оборудованием. Для складского объекта они естественны.
Ключевой вопрос другой: управляет заказчик результатом услуги или ежедневным трудом человека?
Когда лучше сразу заключить трудовой договор
Если бизнесу нужен человек, который каждую неделю приходит по графику и выполняет постоянную функцию комплектовщика, упаковщика, сортировщика, грузчика или оператора склада под руководством сотрудников компании, попытка оформить такие отношения как ГПХ становится трудно объяснимой.
По существу компания покупает уже не отдельный результат, а рабочее время человека и его постоянное участие в своем производственном процессе.
Именно эта модель наиболее характерна для трудовых отношений.
Это не значит, что любой человек, который несколько раз вышел на один склад, автоматически становится работником.
Но чем дольше продолжается сотрудничество, чем стабильнее график и выплаты и чем меньше самостоятельности остается у исполнителя, тем выше риск.
Кто может признать ГПХ трудовым договором
Статья 19.1 ТК РФ предусматривает несколько механизмов. Заказчик может сам признать отношения трудовыми по письменному заявлению физического лица. Основанием также может стать не обжалованное предписание государственной инспекции труда.
Если возникает спор, отношения может признать трудовыми суд — в том числе по обращению самого исполнителя или на основании материалов уполномоченных органов. Если гражданско-правовые отношения уже прекращены, вопрос о признании их трудовыми решается судом.
При этом трудовые отношения считаются возникшими не с даты решения суда, а со дня фактического допуска человека к выполнению работы по этому договору.
Это принципиально важно для расчета последствий.
Что произойдет после переквалификации
Для компании последствия не ограничиваются необходимостью поменять название договора.
Если отношения признают трудовыми с даты фактического начала работы, к ним начинает применяться трудовое законодательство. У исполнителя могут возникнуть требования, связанные с теми гарантиями, которые положены работнику: например, с отпуском, оплатой сверхурочной или ночной работы, компенсациями и другими выплатами — если соответствующие обстоятельства были в действительности и могут быть доказаны.
За заключение гражданско-правового договора, который фактически регулирует трудовые отношения, установлена отдельная административная ответственность.
По части 4 статьи 5.27 КоАП РФ штраф составляет от 10 000 до 20 000 рублей для должностного лица, от 5 000 до 10 000 рублей для ИП и от 50 000 до 100 000 рублей для организации. При повторном аналогичном нарушении санкции выше: для юридического лица — от 100 000 до 200 000 рублей, для ИП — от 30 000 до 40 000 рублей, а должностному лицу может грозить дисквалификация на срок от одного до трех лет.
Налоговые последствия зависят от того, с кем был заключен ГПХ.
Если это обычное физлицо без статуса ИП или самозанятого, выплаты по договорам на выполнение работ и оказание услуг уже по общему правилу облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Поэтому нельзя автоматически считать, что после любой переквалификации компания заново заплатит «все налоги за весь период».
Иная ситуация часто возникает с самозанятыми. Пока отношения являются реальными гражданско-правовыми, заказчик обычно не платит за такого исполнителя НДФЛ и страховые взносы по доходу, облагаемому НПД. Если же схема с НПД фактически маскировала трудовые отношения, ФНС может доначислить соответствующие налоги и взносы. В разъяснениях 2026 года налоговая прямо указывает на такой риск.
Что получает сам работник
Для самого человека разница между ГПХ и трудовым договором тоже существенная. Настоящий подрядчик получает оплату по условиям гражданско-правового договора. На него не распространяется весь набор трудовых гарантий только потому, что он физически выполняет работу на складе.
Работник по трудовому договору находится в другой правовой модели: для него действуют правила о рабочем времени и времени отдыха, отпуске, оплате труда, охране труда и другие гарантии ТК РФ.
Поэтому соискателю полезно смотреть не только на формулировку «оформление по ГПХ», но и на реальные условия вакансии.
Если ему предлагают каждый день выходить по обязательному графику, работать под руководством начальника смены и постоянно выполнять одну и ту же функцию, а договор при этом называется договором услуг, возникает разумный вопрос, почему отношения оформлены именно так.
В нашем Telegram-канале мы публикуем актуальные вакансии на складах, вахтой и рядом с домом, и стараемся заранее указывать условия работы, график, выплаты и формат оформления.
Простой тест для склада
Суть можно свести к одному вопросу. Компания покупает конкретный результат или нанимает человека в свой производственный процесс?
Если нужен результат — например, обработать конкретную партию товара к установленному сроку, — гражданско-правовая конструкция может быть естественной.
Если нужен человек, который должен регулярно стоять на определенном участке с 8:00 до 20:00, выполнять указания начальника смены и приходить по составленному компанией графику, отношения значительно ближе к трудовым.
Ни одна отдельная формулировка договора не дает стопроцентной защиты. Верховный суд требует оценивать реальные обстоятельства, а не только подписанные сторонами бумаги.
Поэтому для складского бизнеса главный способ снизить риск — не искать более хитрый шаблон ГПХ, а правильно определить саму модель занятости.
А человеку, который ищет работу на складе, стоит заранее уточнить формат оформления, график, размер и порядок выплат и понять, кем он будет на объекте на практике — самостоятельным исполнителем конкретного заказа или обычным сотрудником смены.
Хороший разбор признаков, добавлю то, что чаще всего решает исход таких споров. Первое: по ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ неустранимые сомнения при рассмотрении судом толкуются в пользу наличия трудовых отношений, а по разъяснениям Пленума ВС доказывать отсутствие таких отношений приходится стороне, которая привлекла исполнителя. Второе: защищают, как правило, только документы периода, а не собранные после проверки: заявки с конкретным объёмом и сроком, акты, где виден разный объём и разная сумма, отсутствие фамилии исполнителя в графиках смен и табелях. Если во всех актах из месяца в месяц одна и та же сумма за смену, картина складывается против компании сама собой. Третье, про цену вопроса: при переквалификации доначисляют НДФЛ и взносы за весь период, а отдельно идёт ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения. И отдельная ловушка со складскими самозанятыми: по п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ доходы от бывшего работодателя не попадают под НПД в течение двух лет после увольнения, поэтому перевод вчерашних штатных комплектовщиков в самозанятые сам по себе льготный режим снимает.