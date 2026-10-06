Работа на складе по ГПХ: в каких случаях договор могут признать трудовым

Главное отличие: результат или процесс работы

У трудового договора и ГПХ разный предмет.

При трудовых отношениях человек лично выполняет определенную трудовую функцию в интересах работодателя, под его управлением и контролем, подчиняется установленным правилам, а работодатель обеспечивает условия труда. Именно так трудовые отношения определены статьей 15 ТК РФ.

По гражданско-правовому договору заказчику прежде всего нужен определенный результат работы или конкретная услуга.

Для склада это различие удобно показать на двух примерах.

В первом случае компания заказывает исполнителю разгрузку конкретной партии товара или обработку определенного объема продукции. Есть задание, объем, срок, условия приемки и вознаграждение за выполненную работу.

Во втором человек ежедневно приходит на один и тот же склад к 8:00, получает от начальника смены задания, весь день работает комплектовщиком, уходит в установленное время и затем получает фиксированную сумму за смену.

Именно второй вариант значительно сильнее похож на трудовые отношения — даже если документ называется «договором оказания услуг».

Верховный суд обращает внимание, что при разграничении отношений нужно смотреть не на название договора, а на то, что происходило в действительности. Если гражданско-правовым договором фактически регулируется трудовая деятельность, суд может признать такие отношения трудовыми.