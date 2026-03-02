Новое в уголовном, февраль 2026

Уголовное право

Конфискация цифровой валюты

Если в горячем кошельке — должна переводиться на безопасный счет в порядке, который должно будет установить Правительство. Это должно фиксироваться в протоколе ареста, копия которого должна быть вручена владельцу арестованной валюты. Если владелец не присутствует при аресте или его личность следствию неизвестна или следствие делает вид, что неизвестна, — то копию вручать не станут. Сюрприз получится.

Если крипта хранится в холодном кошельке (флешка, диск) — он изымается.

В УПК — нормы об особенностях её ареста и изъятия.

В УК введено примечание, что цифровая валюта — это имущество, которое может быть конфисковано.

Стоимость угнанного автомобиля

Принято: Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2026 N 8-П

Развитие темы, как считать стоимость угнанного автомобиля: учитывать его износ, чтоб было дешевле, или не учитывать, как будто он сам и запчасти новые, чтоб было дороже.

Напомню, что в терминах УК, состав угона исключает цель хищения. Типовой случай угона — это не «украсть авто, спилить номера и перепродать с левыми документами», а «взять покататься и вмазаться в столб».

КС решил, что для целей уголовного преследования правильно исходить из минимально доказанной стоимости, то есть:

— если угнанный автомобиль утрачен или затотален — считать по его рыночной стоимости на момент угона;

— если автомобиль цел, но повреждён, — считать по стоимости деталей, нужных для ремонта для ремонта с учетом их износа.

Этот подход не запрещает потерпевшему настаивать на выплате бОльшей суммы (суммы без учета износа плюс иные убытки) и отказываться примириться, пока не получит всё желаемую, а не минимальную сумму.