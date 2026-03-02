Новое в уголовном, февраль 2026

Уголовное право
Конфискация цифровой валюты
Изменено: УК, УПК — ФЗ от 20.02.2026 N 38-ФЗ
В УК введено примечание, что цифровая валюта — это имущество, которое может быть конфисковано.
В УПК — нормы об особенностях её ареста и изъятия.
Если крипта хранится в холодном кошельке (флешка, диск) — он изымается.
Если в горячем кошельке — должна переводиться на безопасный счет в порядке, который должно будет установить Правительство. Это должно фиксироваться в протоколе ареста, копия которого должна быть вручена владельцу арестованной валюты. Если владелец не присутствует при аресте или его личность следствию неизвестна или следствие делает вид, что неизвестна, — то копию вручать не станут. Сюрприз получится.
Стоимость угнанного автомобиля
Принято: Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2026 N 8-П
Развитие темы, как считать стоимость угнанного автомобиля: учитывать его износ, чтоб было дешевле, или не учитывать, как будто он сам и запчасти новые, чтоб было дороже.
Напомню, что в терминах УК, состав угона исключает цель хищения. Типовой случай угона — это не «украсть авто, спилить номера и перепродать с левыми документами», а «взять покататься и вмазаться в столб».
КС решил, что для целей уголовного преследования правильно исходить из минимально доказанной стоимости, то есть:
— если угнанный автомобиль утрачен или затотален — считать по его рыночной стоимости на момент угона;
— если автомобиль цел, но повреждён, — считать по стоимости деталей, нужных для ремонта для ремонта с учетом их износа.
Этот подход не запрещает потерпевшему настаивать на выплате бОльшей суммы (суммы без учета износа плюс иные убытки) и отказываться примириться, пока не получит всё желаемую, а не минимальную сумму.
Уголовный процесс
Следствие может проводиться по месту жительства потерпевшего
Изменено: УПК — ФЗ от 20.02.2026 N 39-ФЗ
Следствие должно проводиться по месту совершения преступления. Но по решению вышестоящего руководителя — можно по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей.
Теперь можно и по месту нахождения большинства потерпевших или одного потерпевшего.
Поправки имеют значение, прежде всего, для дистанционных преступлений, из которых самые популярные — дистанционные хищения, то есть телефонное и прочее мошенничество.
Кроме того, определять место расследования по преступлениям, совершенным за рубежом и подобным, теперь может определять не только Председатель Следственного комитета, но и руководители других следственных ведомств.
КС упростил заочное заключение под стражу
Принято: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2026 N 9-П
Конституционный суд ооооочень расширительно истолковал нормы УПК о заочном заключении под стражу.
В самом УПК (ч. 5 ст. 108) указано, что заочно заключить под стражу можно только того, кто объявлен в международный и (или) межгосударственный розыск.
Прямо так и написано: «международный и (или) межгосударственный» — конкретно указаны два вида розыска. При буквальном толковании получается, что если объявлен в международный — можно, если в межгосударственный — можно, если и в международный, и межгосударственный — тоже можно. А если объявлен только в федеральный розыск — то нельзя.
Но КС решил, что вид розыска не важен. Поэтому если объявлен в федеральный розыск, а в международный или межгосударственный не объявлен — то всё равно можно под стражу.
Моё мнение: КС решил упростить работу органов следствия и снизить их трудозатраты. Экономится время на подготовку розыскных документов и понижается уровень руководства, у которого нужно согласовать розыск.
Следственные запросы о движении денег
Принято: Правила взаимодействия операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств и операторов подвижной радиотелефонной связи с заинтересованными федеральными государственными органами — Постановление Правительства РФ от 14.02.2026 № 136
В июле 2025 года законодатель в очередной раз ужал рамки банковской тайны и наделил следствие правом направлять в банки и другим денежным операторам запросы о движении денег без разрешения суда.
Теперь утверждены правила, как это делать в электронном виде. Правила носят совсем общий характер. Определено, что должно быть в запросе, что должно быть в ответе, и всё. Как направляются запрос-ответ — не отрегулировано. Можно прийти к выводу, что любыми средствами связи — по электронной почте или через мессенджер.
Исполнение наказания, ФСИН
Контроль за освобождёнными условно-досрочно
Изменено: УИК — ФЗ от 11.02.2026 № 19-ФЗ
Поправками установлено, что контроль за поведением освобождённых условно-досрочно должна осуществлять ФСИН. Кроме военнослужащих — их контролируют командиры.
Но получилась коллизия с законом о полиции, который возлагает обязанность по контролю на полицейских. Причем формулировки законов получились как будто перепутанными.
По закону о полиции, полиция обязана выявлять и предупреждать преступления. Освобождённые по УДО — специфическая социальная группа, склонная к рецидиву, поэтому органы полиции очевидно должны проводить профилактику и контролировать их поведение — в оперативных и профилактических целях.
Но закон — в текущих формулировках — требует от полиции контролировать только то, как освобождённые по УДО соблюдают установленные для них ограничения и запреты. Чтобы, если не соблюдают, можно было вернуть их досиживать в колонию.
Фиксацией таких нарушений, в моём понимании, должны были бы заниматься не полицейские, а инспекторы ФСИН — именно у них, а не у полиции есть полномочия готовить и направлять в суд материалы об отмене УДО.
Но вместо этого — по тексту принятых поправок — инспекции ФСИН должны «осуществлять контроль за поведением», то есть общий контроль, направленный на предупреждение совершения ими новых преступлений. А этим, насколько я понимаю обязанности полиции, должна заниматься полиция.
Получается, что по этим поправкам инспекции ФСИН должны делать то, что должна делать полиция, а полиция должна продолжать делать то, что должны делать инспекции ФСИН. За исключением категории освободившихся по УДО военнослужащих — там за всё отвечают их командиры.
Надеюсь, эта неопределенность будет устранена поправками в закон о полиции.
Кроме того, поправками установлено, что, если место нахождения освобожденного неизвестно в течение 30 дней (для военнослужащего — 48 часов), он считается скрывающимся от контроля со всеми последствиями вплоть до отмены УДО.
Не ясно, как фиксировать, что неизвестно, поэтому — Оооо, какие возможности для злоупотреблений и коррупции!
Начать дискуссию