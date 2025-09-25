Рост спроса на загородную недвижимость и его последствия для налогоплательщиков

Не просто дача, а актив
За последние три года загородная недвижимость перестала быть исключительно местом для сезонного отдыха. Сегодня всё больше физических лиц и компаний рассматривают дома за городом как инвестиции, офисы, места для удалённой работы или даже основной адрес проживания. По данным Росреестра, в 2024 году количество сделок с землёй под ИЖС и готовыми домами выросло на 27% по сравнению с 2021 годом. А в первом полугодии 2025 года — ещё на 12%.
Этот тренд не остаётся незамеченным ни для ФНС, ни для бухгалтеров. Покупка, содержание и использование загородной недвижимости порождают множество налоговых и юридических последствий, которые часто упускают из виду даже опытные предприниматели.
В этой статье разберём, какие риски и возможности возникают у налогоплательщиков в условиях роста интереса к загородной недвижимости — с акцентом на налоги, учёт, сделки и контроль со стороны госорганов.
1. Покупка: как не попасть под подозрение ФНС
Рост числа сделок с загородной недвижимостью автоматически повышает внимание налоговых органов к таким операциям. Особенно если:
Сумма сделки превышает 1 млн рублей (вступает в силу обязательное уведомление по 115-ФЗ);
Покупатель — ИП или юрлицо, а объект приобретается на физлицо;
Деньги поступают от третьих лиц или с расчётов, не связанных с основной деятельностью.
Что проверяют контролёры?
ФНС анализирует источник средств, соответствие расходов доходам и цель приобретения. Если ИП на УСН «доходы» вдруг покупает дом за 15 млн рублей, но его годовой доход — 3 млн, это вызовет вопросы. В лучшем случае — запрос пояснений, в худшем — доначисление НДФЛ и штрафы.
Совет: При покупке загородной недвижимости сохраняйте все документы, подтверждающие происхождение средств: выписки, договоры дарения, кредитные соглашения, справки о продаже другого имущества.
2. Учёт в составе имущества компании: когда это возможно
Многие компании приобретают загородные дома для корпоративных нужд: выездные совещания, размещение сотрудников, резервный офис. Однако просто записать дом в состав основных средств — недостаточно.
Ключевые условия для признания ОС:
Недвижимость используется в целях получения дохода (например, для размещения персонала, проведения переговоров с клиентами);
Есть внутренние документы: приказ о назначении ответственного, график использования, акты приёма-передачи;
Объект оформлен на компанию, а не на учредителя или директора.
Если дом используется лично руководителем, но числится на балансе — это нецелевое использование. Последствия: доначисление НДС (если применялась вычет), НДФЛ с материальной выгоды и штрафы по ст. 122 НК РФ.
Важно: С 2025 года ФНС активно применяет метод сопоставимости — сравнивает стоимость аренды аналогичного объекта и доначисляет НДФЛ, если фактическое пользование не оплачено.
3. Аренда загородной недвижимости: налоговые ловушки
Сдача дачи или дома в аренду — популярный способ монетизации. Но здесь тоже есть подводные камни:
Физлицо сдаёт дом без регистрации ИП
НДФЛ 13% + декларация 3-НДФЛ
Штраф до 20% от неуплаченного налога, если не задекларировано
ИП на УСН «доходы» сдаёт дом
УСН 6% + страховые взносы
Требуется КУДиР, возможна переквалификация в «доходы минус расходы» при наличии затрат
Самозанятый сдаёт дом
НПД 4% (физлицам) или 6% (юрлицам)
Запрещено сдавать жилые помещения, если они не оформлены как гостиничные услуги (п. 3 ст. 4 закона № 422-ФЗ)
Особенно осторожно нужно действовать при краткосрочной аренде (суточно). Роспотребнадзор и местные администрации всё чаще проверяют такие объекты на соответствие требованиям к мини-гостиницам.
4. «Дачная амнистия» и кадастр: новые правила 2025 года
С 1 марта 2025 года вступил в силу усечённый вариант «дачной амнистии» — теперь упрощённая регистрация доступна только для объектов ИЖС и ЛПХ, построенных до 2021 года. Для СНТ и ДНП действуют общие правила: требуется уведомление о строительстве и ввод в эксплуатацию.
Если дом не поставлен на кадастровый учёт:
Он не считается объектом налогообложения, но...
Его нельзя легально продать, подарить или передать по наследству;
При обнаружении — возможен штраф по ст. 7.1 КоАП (до 1% от кадастровой стоимости).
Практический вывод: Если вы планируете использовать загородный дом как актив (в том числе для бизнеса), его обязательно нужно оформить. Иначе любые операции с ним будут признаны недействительными.
5. Персональные данные и загородная недвижимость: неочевидная связь
С 30 мая 2025 года вступил в силу новый порядок обработки персональных данных (ПДн). Это касается и загородной недвижимости, если:
В доме установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие общественные зоны или проходы;
Вы сдаёте дом через агента или платформу (например, «Циан», «Авито»), передавая данные арендаторов;
На территории работает персонал (садовник, охранник, уборщица).
Во всех этих случаях вы — оператор ПДн и обязаны:
Получить согласие на обработку;
Назначить ответственного;
Разместить политику конфиденциальности;
При необходимости — уведомить Роскомнадзор.
Нарушение грозит штрафом до 75 тыс. рублей для ИП и до 6 млн рублей для юрлица (ст. 13.11 КоАП).
Заключение: загородная недвижимость — не просто тренд, а зона повышенного внимания
Рост спроса на загородную недвижимость — это не только возможность для инвестиций, но и новый вектор контроля со стороны государства. ФНС, Росреестр и Роскомнадзор всё чаще пересекают свои компетенции, чтобы выявить нарушения в использовании таких объектов.
Рекомендации для налогоплательщиков:
Оформляйте право собственности — даже если дом «временный».
Разделяйте личное и бизнес-использование — иначе рискуете налогами и штрафами.
Декларируйте доходы от аренды — лучше добровольно, чем после запроса ФНС.
Не игнорируйте требования по ПДн — особенно при наличии камер и персонала.
Консультируйтесь с юристом до сделки, а не после проверки.
Загородная недвижимость — это актив. А любой актив требует грамотного учёта, прозрачности и соблюдения законодательства. Только так можно избежать неожиданных «сюрпризов» от контролирующих органов.
