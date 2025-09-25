Рост спроса на загородную недвижимость и его последствия для налогоплательщиков

Не просто дача, а актив

За последние три года загородная недвижимость перестала быть исключительно местом для сезонного отдыха. Сегодня всё больше физических лиц и компаний рассматривают дома за городом как инвестиции, офисы, места для удалённой работы или даже основной адрес проживания. По данным Росреестра, в 2024 году количество сделок с землёй под ИЖС и готовыми домами выросло на 27% по сравнению с 2021 годом. А в первом полугодии 2025 года — ещё на 12%.

Этот тренд не остаётся незамеченным ни для ФНС, ни для бухгалтеров. Покупка, содержание и использование загородной недвижимости порождают множество налоговых и юридических последствий, которые часто упускают из виду даже опытные предприниматели.

В этой статье разберём, какие риски и возможности возникают у налогоплательщиков в условиях роста интереса к загородной недвижимости — с акцентом на налоги, учёт, сделки и контроль со стороны госорганов.