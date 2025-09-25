ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Рост спроса на загородную недвижимость и его последствия для налогоплательщиков

Какие риски и возможности возникают у налогоплательщиков в условиях роста интереса к загородной недвижимости — с акцентом на налоги, учет, сделки и контроль со стороны госорганов.

Не просто дача, а актив

За последние три года загородная недвижимость перестала быть исключительно местом для сезонного отдыха. Сегодня всё больше физических лиц и компаний рассматривают дома за городом как инвестиции, офисы, места для удалённой работы или даже основной адрес проживания. По данным Росреестра, в 2024 году количество сделок с землёй под ИЖС и готовыми домами выросло на 27% по сравнению с 2021 годом. А в первом полугодии 2025 года — ещё на 12%.

Этот тренд не остаётся незамеченным ни для ФНС, ни для бухгалтеров. Покупка, содержание и использование загородной недвижимости порождают множество налоговых и юридических последствий, которые часто упускают из виду даже опытные предприниматели.

В этой статье разберём, какие риски и возможности возникают у налогоплательщиков в условиях роста интереса к загородной недвижимости — с акцентом на налоги, учёт, сделки и контроль со стороны госорганов.

1. Покупка: как не попасть под подозрение ФНС

Рост числа сделок с загородной недвижимостью автоматически повышает внимание налоговых органов к таким операциям. Особенно если:

  • Сумма сделки превышает 1 млн рублей (вступает в силу обязательное уведомление по 115-ФЗ);

  • Покупатель — ИП или юрлицо, а объект приобретается на физлицо;

  • Деньги поступают от третьих лиц или с расчётов, не связанных с основной деятельностью.

Что проверяют контролёры?

ФНС анализирует источник средств, соответствие расходов доходам и цель приобретения. Если ИП на УСН «доходы» вдруг покупает дом за 15 млн рублей, но его годовой доход — 3 млн, это вызовет вопросы. В лучшем случае — запрос пояснений, в худшем — доначисление НДФЛ и штрафы.

Совет: При покупке загородной недвижимости сохраняйте все документы, подтверждающие происхождение средств: выписки, договоры дарения, кредитные соглашения, справки о продаже другого имущества.

2. Учёт в составе имущества компании: когда это возможно

Многие компании приобретают загородные дома для корпоративных нужд: выездные совещания, размещение сотрудников, резервный офис. Однако просто записать дом в состав основных средств — недостаточно.

Ключевые условия для признания ОС:

  • Недвижимость используется в целях получения дохода (например, для размещения персонала, проведения переговоров с клиентами);

  • Есть внутренние документы: приказ о назначении ответственного, график использования, акты приёма-передачи;

  • Объект оформлен на компанию, а не на учредителя или директора.

Если дом используется лично руководителем, но числится на балансе — это нецелевое использование. Последствия: доначисление НДС (если применялась вычет), НДФЛ с материальной выгоды и штрафы по ст. 122 НК РФ.

Важно: С 2025 года ФНС активно применяет метод сопоставимости — сравнивает стоимость аренды аналогичного объекта и доначисляет НДФЛ, если фактическое пользование не оплачено.

3. Аренда загородной недвижимости: налоговые ловушки

Сдача дачи или дома в аренду — популярный способ монетизации. Но здесь тоже есть подводные камни:

Физлицо сдаёт дом без регистрации ИП

НДФЛ 13% + декларация 3-НДФЛ

Штраф до 20% от неуплаченного налога, если не задекларировано

ИП на УСН «доходы» сдаёт дом

УСН 6% + страховые взносы

Требуется КУДиР, возможна переквалификация в «доходы минус расходы» при наличии затрат

Самозанятый сдаёт дом

НПД 4% (физлицам) или 6% (юрлицам)

Запрещено сдавать жилые помещения, если они не оформлены как гостиничные услуги (п. 3 ст. 4 закона № 422-ФЗ)

Особенно осторожно нужно действовать при краткосрочной аренде (суточно). Роспотребнадзор и местные администрации всё чаще проверяют такие объекты на соответствие требованиям к мини-гостиницам.

4. «Дачная амнистия» и кадастр: новые правила 2025 года

С 1 марта 2025 года вступил в силу усечённый вариант «дачной амнистии» — теперь упрощённая регистрация доступна только для объектов ИЖС и ЛПХ, построенных до 2021 года. Для СНТ и ДНП действуют общие правила: требуется уведомление о строительстве и ввод в эксплуатацию.

Если дом не поставлен на кадастровый учёт:

  • Он не считается объектом налогообложения, но...

  • Его нельзя легально продать, подарить или передать по наследству;

  • При обнаружении — возможен штраф по ст. 7.1 КоАП (до 1% от кадастровой стоимости).

Практический вывод: Если вы планируете использовать загородный дом как актив (в том числе для бизнеса), его обязательно нужно оформить. Иначе любые операции с ним будут признаны недействительными.

5. Персональные данные и загородная недвижимость: неочевидная связь

С 30 мая 2025 года вступил в силу новый порядок обработки персональных данных (ПДн). Это касается и загородной недвижимости, если:

  • В доме установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие общественные зоны или проходы;

  • Вы сдаёте дом через агента или платформу (например, «Циан», «Авито»), передавая данные арендаторов;

  • На территории работает персонал (садовник, охранник, уборщица).

Во всех этих случаях вы — оператор ПДн и обязаны:

  • Получить согласие на обработку;

  • Назначить ответственного;

  • Разместить политику конфиденциальности;

  • При необходимости — уведомить Роскомнадзор.

Нарушение грозит штрафом до 75 тыс. рублей для ИП и до 6 млн рублей для юрлица (ст. 13.11 КоАП).

Заключение: загородная недвижимость — не просто тренд, а зона повышенного внимания

Рост спроса на загородную недвижимость — это не только возможность для инвестиций, но и новый вектор контроля со стороны государства. ФНС, Росреестр и Роскомнадзор всё чаще пересекают свои компетенции, чтобы выявить нарушения в использовании таких объектов.

Рекомендации для налогоплательщиков:

  1. Оформляйте право собственности — даже если дом «временный».

  2. Разделяйте личное и бизнес-использование — иначе рискуете налогами и штрафами.

  3. Декларируйте доходы от аренды — лучше добровольно, чем после запроса ФНС.

  4. Не игнорируйте требования по ПДн — особенно при наличии камер и персонала.

  5. Консультируйтесь с юристом до сделки, а не после проверки.

Загородная недвижимость — это актив. А любой актив требует грамотного учёта, прозрачности и соблюдения законодательства. Только так можно избежать неожиданных «сюрпризов» от контролирующих органов.

