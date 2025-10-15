Страховые взносы для малого и среднего бизнеса: чего ожидать в 2026 году?

Пониженные страховые взносы долгое время с момента пандемии были одним из немногих стабильных послаблений для малого и среднего бизнеса. Но в 2026 году эта «льгота» может уйти в прошлое. Что именно планируют изменить, какие отрасли окажутся под ударом и как предпринимателю заранее подготовиться — разбираемся в статье.

Ранее мы уже писали здесь, что в Государственную Думу внесен Законопроект № 1026190–8 (далее – «Законопроект») о поправках в Налоговый кодекс. В числе прочего он затрагивает и вопрос изменения ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП).

Сейчас компании, включенные в Единый реестр субъектов МСП (за исключением организаций, занятых в обрабатывающем производстве), вправе применять пониженный тариф страховых взносов — 15% (единый пониженный тариф).

Законопроектом предлагается отменить этот льготный тариф для большинства субъектов МСП. Напомним, что общий (не льготный) тариф страховых взносов составляет 30% в пределах установленной предельной базы для исчисления. На 2026 год предлагается установить предельную базу в размере 2 979 000 рублей.

Иными словами, если средний месячный заработок работника в 2026 году составит 248 250 рублей или ниже, то при принятии Законопроекта с этой суммы, помимо НДФЛ, компании придется уплачивать страховые взносы по ставке 30%. Только с суммы, превышающей установленный лимит, будет применяться пониженная ставка — 15,1%.

Вместе с тем льготный тариф планируется сохранить для приоритетных отраслей промышленности и торговли, перечень которых утвердит Правительство.

Предполагаемые изменения особенно сильно затронут компании, основная доля расходов которых составляет заработная плата. А если такие организации при этом не закупают товары и услуги (например, IT компании), на них может дополнительно негативно повлиять и возможное повышение ставки НДС до 22%, который они не смогут принять к вычету.

Если вы ведете бизнес, где основная часть расходов это фонд оплаты труда, уже сейчас стоит просчитать возможную налоговую нагрузку на 2026 год. В условиях меняющегося законодательства важно не только знать о грядущих изменениях, но и уметь выстроить бизнес-модель, которая будет работать с учетом новых правил.

