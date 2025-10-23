Налоговая реформа: законопроект принят в первом чтении

Ранее Правительство внесло в Государственную думу проект поправок в Налоговый кодекс (законопроект № 1026190-8). Подробнее об этом мы писали здесь. Документ, в числе прочего, предусматривает повышение ставки НДС, снижение порогов дохода для применения УСН, отмену льготных тарифов по страховым взносам для МСП и другие изменения.

22 октября 2025 года Государственная дума приняла законопроект в первом чтении, предложив доработать его и представить поправки до 10 ноября.

Какие поправки в законопроект обсуждаются?

1) Обсуждается возможность смягчения некоторых положений, в частности более плавного перехода к снижению предельного дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Вместо резкого снижения с 60 до 10 млн рублей предлагаются поэтапные варианты по снижению в течение трех лет.

2) Рассматривается возможность введения временного моратория на применение штрафов за несвоевременную сдачу деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС) в первый год после вступления новой нормы в силу.

3) В части страховых взносов для малого и среднего бизнеса (подробно об этих изменениях мы писали здесь) предлагается следующее:

— включить отдельные виды деятельности в сферах здравоохранения и образования в перечень приоритетных отраслей МСП, для которых сохранится пониженный тариф страховых взносов - 15%;

— сохранить пониженные тарифы для МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера, а также в Белгородской и Курской областях.

4) Также обсуждается постепенная, а не одномоментная, отмена льготной ставки НДС для разработчиков программного обеспечения.

5) Дополнительно предлагается смягчить правило, запрещающее налогоплательщикам на УСН и плательщикам НДС по льготным ставкам менять режим налогообложения в течение трех лет.

В целом обсуждаемые поправки носят позитивный характер, поскольку рассматриваются варианты смягчения условий налоговой реформы для бизнеса. Однако важно понимать, что впереди законопроекту предстоит пройти еще несколько этапов парламентских чтений, и его финальная редакция может существенно измениться.

В условиях меняющегося законодательства важно не только знать о грядущих изменениях, но и уметь выстроить бизнес-модель, которая будет работать с учетом новых правил.

Если у вас возникли вопросы или хотите что-то обсудить, вы можете связаться со мной, перейдя по ссылке.