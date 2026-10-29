Налог на дивиденды и проценты по вкладам до 22%: что может измениться с 2027 года

29.10.2026 Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект № 617-9, который, помимо прочего, предусматривает распространение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ на дивиденды, проценты по банковским вкладам и ряд других доходов. Изменения предлагается ввести с 2027 года.

Как рассчитывается НДФЛ сейчас?

Сейчас зарплата и ряд других доходов налоговых резидентов РФ (физических лиц, находящихся в России не менее 183 дней в году) облагаются НДФЛ по пятиступенчатой прогрессивной шкале.

Она применяется, в частности, к зарплате, премиям и другим выплатам по трудовому договору, а также к вознаграждениям за выполнение работ и оказание услуг по гражданско-правовым договорам.

Ставка зависит от общей суммы таких доходов за год:

13% — с дохода до 2,4 млн рублей;

15% — с части дохода свыше 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — с части дохода свыше 5 млн до 20 млн рублей;

20% — с части дохода свыше 20 млн до 50 млн рублей;

22% — с части дохода свыше 50 млн рублей.

Повышенная ставка применяется только к сумме, превышающей соответствующий порог.

Для дивидендов и процентов по банковским вкладам для налоговых резидентов сейчас действует двухступенчатая шкала:

13% — с облагаемого дохода до 2,4 млн рублей в год;

15% — с суммы превышения 2,4 млн рублей.

При определении ставки эти доходы не складываются с зарплатой и иными доходами, к которым применима пятиступенчатая шкала.

Что предлагается изменить?

Законопроект предусматривает применение к дивидендам и процентам по вкладам пятиступенчатой шкалы НДФЛ с учетом других доходов лица, в том числе зарплаты. Согласно позиции Минфина, ставка должна зависеть от размера дохода, а не от того, как он получен: в виде зарплаты, дивидендов или процентов по вкладу.

Например, за год вы получили 5 млн рублей зарплаты до вычета налога и 1 млн рублей дивидендов. Сейчас налог с дивидендов считается отдельно от зарплаты: 13%, или 130 тыс. рублей. По предлагаемым правилам будет учитываться и зарплата: поскольку она уже достигла 5 млн рублей, к дивидендам применят следующую ставку – 18%. Налог с них составит 180 тыс. рублей – на 50 тыс. рублей больше.

Законопроект не является окончательным и может подвергнуться изменениям в ходе его обсуждения и принятия Государственной Думой.

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