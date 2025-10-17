Страховые взносы 2026: как бизнесу подготовиться к росту тарифов и отмене льгот

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и основатель компании S4 Consulting. Давайте вместе разложим грядущую реформу по полочкам, чтобы вы точно знали, к чему готовиться и как действовать.
Главные изменения 2026 года: коротко о важном
Прежде чем погружаться в детали, вот четыре ключевых изменения, которые напрямую повлияют на расходы организаций:
Рост МРОТ до 27 093 руб. (+20,7%). Увеличится минимальная база для начисления взносов и расчета пособий.
Увеличение предельной базы до 2 979 000 руб. (+8%). Тариф 30% будет действовать для большей части зарплаты высокооплачиваемых сотрудников.
Отмена льготы 15% для части МСП. Резко вырастет нагрузка на фонд оплаты труда в торговле, строительстве, общепите и других сферах услуг.
Обязательные взносы за директора-учредителя. Теперь даже за «спящие» ООО с директором без зарплаты придется платить взносы с МРОТ.
При этом основной тариф на страхование от несчастных случаев на производстве («травматизм») останется без изменений. Ставки от 0,2% до 8,5% сохранятся в зависимости от класса профессионального риска.
Часть 1. Как это работает: единые правила для всех
Чтобы понять масштаб изменений, для начала освежим в памяти базовые принципы расчета страховых взносов. Вся система строится на двух ключевых показателях — МРОТ и предельной базе, а также на едином тарифе.
Справка: анатомия страховых взносов
Прежде чем говорить об изменениях, давайте быстро вспомним, как сейчас устроены страховые взносы. Если просто, это деньги, которые компания платит за каждого сотрудника, чтобы у него формировалась пенсия, оплачивались больничные и была бесплатная медицина.
Единый тариф (30% / 15,1%): С 2023 года взносы на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) и социальное (ВНиМ) страхование объединены в единый платеж. Для большинства компаний он составляет 30% с зарплаты сотрудника до достижения годового лимита (предельной базы) и 15,1% с сумм, превышающих этот лимит.
Взносы "на травматизм": Это отдельный платеж, который страхует работника от несчастных случаев на производстве. Его тариф (от 0,2% до 8,5%) зависит от класса профессионального риска компании и не входит в единый тариф.
Два главных показателя: МРОТ и Предельная база
Теперь рассмотрим, как изменятся два ключевых индикатора, от которых зависят расчеты.
МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля
Минимальный размер оплаты труда — это не только самая низкая планка для зарплаты за полный месяц, но и нижняя граница для расчета взносов и социальных пособий. С 2026 года его рост составит почти 21%.
На что влияет рост МРОТ:
Минимальная зарплата: Оклад за полный месяц работы не может быть ниже этой суммы.
Минимальные пособия: Если у сотрудника маленький стаж или заработок, больничные и декретные будут рассчитываться из МРОТ.
База для взносов за директоров: Для руководителей без зарплаты взносы будут начисляться именно с этой суммы.
Сравнение нагрузки на «минималку»
Год
МРОТ
Взносы с МРОТ (30%) в месяц
Взносы за год
2025
22 554 руб.
6 766 руб.
81 194 руб.
2026
27 093 руб.
8 128 руб.
97 536 руб.
Вывод: Рост МРОТ напрямую увеличивает финансовую нагрузку на бюджет любого предприятия, так как порядок уплаты взносов привязан к этому показателю, даже если в штате только низкооплачиваемые сотрудники или «спящие» директора.
Предельная база в 2026 году — 2 979 000 рублей
Предельная база — это годовой лимит зарплаты сотрудника, до достижения которого применяется стандартный тариф взносов 30%. Все, что сотрудник заработает сверх этого лимита, облагается по пониженной ставке 15,1%.
На что влияет рост предельной базы:
Нагрузка на высокие зарплаты: Чем выше лимит, тем дольше компания платит взносы по ставке 30%.
Максимальный размер пособий: Предельная база ограничивает максимальную сумму больничных и декретных.
Пенсионные коэффициенты: Чем больше сумма, с которой уплачены взносы по полному тарифу, тем больше пенсионных баллов формируется у сотрудника.
Сравнение нагрузки на годовую зарплату (4 000 000 руб./год)
Показатель
2025 год
2026 год
Предельная база
2 759 000 руб.
2 979 000 руб.
Взносы в пределах базы (30%)
2 759 000 руб. × 30% = 827 700 руб.
2 979 000 руб. × 30% = 893 700 руб.
Взносы сверх базы (15,1%)
(4 000 000 - 2 759 000) = 1 241 000 руб. × 15,1% = 187 391 руб.
(4 000 000 - 2 979 000) = 1 021 000 руб. × 15,1% = 154 171 руб.
Итого взносов за год
827 700 + 187 391 = 1 015 091 руб.
893 700 + 154 171 = 1 047 871 руб.
Плюс «травматизм»
По своему тарифу и без учета лимита
По своему тарифу и без учета лимита
Важно: Рост лимита с 2 759 000 до 2 979 000 руб. в 2026 году означает, что для большинства работников с зарплатой выше 231 583 руб. в месяц налоговая нагрузка на работодателя вырастет, а для тех, чьи доходы ниже — изменений практически не будет.
Часть 2. Кого и как затронет: разбор по ситуациям
Теперь, когда мы разобрались с общими правилами, посмотрим, как изменения отразятся на конкретных группах бизнеса. Для одних реформа пройдет почти незамеченной, а для других станет настоящим вызовом.
Главный удар по МСП: отмена льготы 15%
С 1 января 2026 года пониженный тариф 15% с выплат сверх МРОТ, который действовал с 2020 года как одна из главных мер поддержки малого и среднего бизнеса, будет отменен для большинства отраслей.
Пример из практики: К нам на ведение бухгалтерской абонентки обратилась производственная компания с иностранным участием, страховые взносы начислялись по ставке 30,2%, т.к. компания была не в реестре МСП. Мы помогли клиента включить в реестр МСП, это позволило существенно сэкономить на страховых взносах.
Кто теряет льготу?
Право на пониженный тариф, скорее всего, потеряют компании и ИП из реестра МСП, работающие в сферах с высокой долей теневой занятости. В предварительных списках Минфина значатся:
Торговля (оптовая и розничная)
Строительство
Общепит
Добыча полезных ископаемых
Другие сферы услуг
Кто, вероятно, сохранит пониженный тариф?
Льготу планируют оставить для приоритетных, в первую очередь производственных и технологичных, отраслей. Среди них:
Обрабатывающие производства
Транспорт
Производство электроники
Научные исследования и разработки
Что это значит для бизнеса?
Для компаний, которые потеряют льготу, нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) существенно вырастет. Ставка взносов с части зарплаты, превышающей МРОТ, увеличится вдвое — с 15% до 30%.
Пример: Сотрудник с зарплатой 100 000 рублей в месяц (МРОТ в 2026 — 27 093 руб.)
Как было (с льготой): (27 093 руб. × 30%) + (72 907 руб. × 15%) = 8 128 + 10 936 = 19 064 руб.
Как станет (без льготы): 100 000 руб. × 30% = 30 000 руб.
Рост нагрузки на одного сотрудника — почти 11 000 руб. в месяц, или более 131 000 руб. в год.
Конец «спящим» ООО: обязательные взносы за директора
С 2026 года вводится одно из самых обсуждаемых правил: теперь любая коммерческая организация обязана платить страховые взносы за своего руководителя, даже если он — единственный учредитель и формально не получает зарплату.
История из практики: К нам пришел ИТ-стартап, которому пришло счастье из зарплатной комиссии по вопросу отсутствия начислений зп у ГД и других сотрудников. Мы помогли составить аргументированный ответ и сходили вместе с собственником в ФНС, где пояснили, что на данный момент стартап ищет финансирование, стадия переговорами с инвесторами занимает практически год и в течение этого времени деловая активность минимальна, дабы не увеличивать расходы и не вгонять компанию в убыток - решено пока не выплачивать зарплату. Зарплатную комиссию ответ устроил, стартап вскоре получил финансирование и жизнь наладилась.
Суть нового правила: Минимальная база для начисления взносов — федеральный МРОТ. Если зарплата директору не начисляется, взносы все равно придется заплатить, рассчитав их от суммы МРОТ пропорционально дням месяца.
Юридический конфликт: Новое правило призвано разрешить давний спор, но пока создает еще больше вопросов из-за противоречивых позиций ведомств:
Позиция Роструда: С директором, который является единственным учредителем, нельзя заключить трудовой договор, так как он не может подписать его сам с собой (письмо от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1). Следуя этой логике, многие компании не заключали договор и не платили зарплату.
Позиция Минфина: Ведомство всегда настаивало, что даже без трудового договора директор выполняет управленческие функции и является застрахованным лицом. Следовательно, взносы платить нужно (письма от 15.06.2022 № 03-15-05/57019, от 24.01.2024 № 03-15-05/5652).
Главное противоречие: При этом в других письмах Минфин утверждал, что раз нет трудового договора, то и зарплату такого директора нельзя включать в расходы при расчете налога по УСН (письмо от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246).
Пошаговая инструкция по оплате взносов без трудового договора
Несмотря на юридические тонкости, платить взносы придется. Вот как это сделать:
Определить базу для начисления. В конце каждого месяца, за который директору не начислялась зарплата, базой для взносов признается федеральный МРОТ, рассчитанный пропорционально календарным дням. В 2026 году это 27 093 рубля.
Рассчитать сумму взносов. Вы просто умножаете МРОТ на общий тариф взносов.
Пример расчета за полный месяц в 2026 году:
27 093 руб. (МРОТ) × 30% = 8 127,90 руб. в месяц.
Если компания зарегистрирована не с начала месяца, расчет делается пропорционально календарным дням.
Оформить бухгалтерскую справку. В этом документе нужно зафиксировать расчет. Форма произвольная, но содержание должно быть примерно таким:
«На основании п. [номер нового пункта] ст. 421 Налогового кодекса РФ, в связи с отсутствием начислений в пользу директора и единственного учредителя [ФИО директора] за [месяц] 2026 года, страховые взносы исчислены с базы в размере МРОТ (27 093 руб.). Сумма взносов к уплате составляет 8 127,90 руб.».
Отразить в учете. На основании этой справки делается проводка по начислению взносов (например, Дт 26/44 Кт 69).
Включить в отчетность. Начисленные взносы и база в размере МРОТ отражаются в ежемесячных Персонифицированных сведениях и в ежеквартальном Расчете по страховым взносам (РСВ). Даже до 2026 года налоговая требовала включать директора без зарплаты в отчетность, но с нулевыми суммами. Теперь там будут ненулевые значения.
Анализ двух путей: с договором или без?
Новый закон делает выбор между двумя вариантами очевидным.
Путь
Плюсы
Минусы
Работать без трудового договора
Меньше кадровых документов.
Платить взносы все равно придется. Нельзя учесть взносы в расходах при УСН. Нельзя легально платить директору зарплату (только дивиденды).
Заключить трудовой договор (рекомендуемый)
Появляется законное основание для выплаты зарплаты. Все расходы (зарплату и взносы) можно учесть при расчете налога. Полная прозрачность для ФНС.
Формальное противоречие с письмами Роструда, которое на практике не несет серьезных рисков.
Вывод: Новое правило делает работу без трудового договора крайне невыгодной. Самый безопасный и экономически оправданный способ — заключить трудовой договор, установить зарплату не ниже МРОТ и платить взносы с нее.
Часть 3. Что делать? Практические шаги
Рост налоговой нагрузки — это не приговор, а повод для пересмотра внутренних процессов и поиска новых точек эффективности. Вместо того чтобы просто смириться с ростом расходов, бизнес может предпринять ряд законных действий для адаптации.
Стратегии адаптации для бизнеса
Вот несколько стратегий, которые помогут смягчить удар от грядущих изменений. Их можно использовать как по отдельности, так и в комплексе.
1. Проверить возможность смены ОКВЭД
Это самый прямой, но и самый сложный путь сохранить льготу по тарифам для МСП. Если ваша компания ведет несколько видов деятельности, проверьте, возможно ли сделать основным тот, который попадает в «льготный» список (например, «Обрабатывающие производства»).
Условие: Деятельность должна быть реальной, а доля доходов от нее — составлять не менее 70% от общей суммы.
Риски: Если ФНС докажет, что смена кода была формальной, она доначислит взносы, пени и штрафы.
Наша история: Мы помогли торгово-производственной компании, где 70% доходов приходилось на производство, выделить это направление в основной ОКВЭД. Это позволило им сохранить право на пониженный тариф 7,6% с 01.01.2025 и сэкономить около 30 млн рублей в год.
2. Оптимизировать структуру выплат
Часть выплат сотрудникам по закону не облагается страховыми взносами. Это можно использовать для законной оптимизации.
Пример: Компенсация за использование личного имущества (автомобиля, ноутбука, телефона) для рабочих нужд. Размер компенсации должен быть экономически обоснованным и подтвержден документами (чеками, путевыми листами).
Наша история: Для логистической компании разработали договоры по использованию имущества, где персонал получал выплаты за использование личного транспорта, суммы не облагались страховыми взносами, НДФЛ начисляли корректно. Это позволило компании сократить налоговую нагрузку и мотивировать персонал.
3. Привлекать исполнителей на ГПХ (с осторожностью).
Вместо найма сотрудника в штат можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятым или ИП. Но при условии, что вы привлекаете исполнителя для выполнения конкретной, измеримой задачи с определенным результатом, а не для постоянной трудовой функции.
Экономия: Работодатель не платит страховые взносы (30%) и НДФЛ (13%). Исполнитель сам платит свой налог (4-6% у самозанятых).
Главный риск: ФНС активно борется с подменой трудовых отношений. Если инспектор найдет признаки трудового договора (подчинение графику, оборудованное рабочее место, регулярные выплаты), он переквалифицирует договор и доначислит все налоги и взносы за несколько лет.
Наша история: Для онлайн-площадки клинеров разработали юридически грамотные шаблоны договоров ГПХ, что позволило гибко управлять ресурсами и снизить риски доначислений. Исполнители, которые привлекались на периодические работы за разовое вознаграждение, соответствовали бизнес-модели. При камеральных проверках у нас уже был готовый защитный файл с описание процессов и подписанными документами.
Повышать внутреннюю эффективность
Это самый правильный и стратегический путь, который ведет к реальному росту, а не просто к налоговой оптимизации.
Автоматизация: CRM для продаж, чат-боты для поддержки, программы для складского учета — все это позволяет выполнять больше работы меньшим числом сотрудников.
Пересмотр системы мотивации: Сделайте акцент на переменной части зарплаты, привязанной к реальным результатам (KPI, % от продаж). Это делает расходы на ФОТ более управляемыми.
План действий на 90 дней: чек-лист для руководителя и бухгалтера
Чтобы изменения не застали вас врасплох, начинать готовиться нужно уже сейчас. Вот пошаговый план, который поможет безболезненно пройти реформу.
Недели 1–2: Аудит и моделирование
Для руководителя: Проанализируйте текущий фонд оплаты труда (ФОТ). Оцените, как отмена льгот и рост МРОТ повлияют на маржинальность бизнеса.
Для бухгалтера: Сделайте стресс-тест: рассчитайте нагрузку по взносам на 2026 год по текущему штату и сравните с 2025 годом. Выявите сотрудников, чья зарплата окажется ниже нового МРОТ.
Недели 3–4: Обновление документов
Для руководителя: Примите решение о стратегиях адаптации (оптимизация, автоматизация).
Для бухгалтера и кадровика: Обновите локальные нормативные акты (положение об оплате труда, штатное расписание). Подготовьте проекты дополнительных соглашений к трудовым договорам для повышения зарплаты до МРОТ.
Месяц 2: Пилотные расчеты и обучение
Для руководителя: Если планируется смена системы мотивации, запустите пилотный проект на одном из отделов.
Для бухгалтера: Проведите обучение для кадровой службы по новым правилам расчета. Сделайте несколько тестовых расчетов зарплаты и взносов по новым правилам, чтобы выявить возможные ошибки в логике или настройках ПО.
Месяц 3: Финализация и внедрение
Для руководителя: Утвердите новую финансовую модель и политику по оплате труда.
Для бухгалтера: Внесите финальные корректировки в учетные системы. Подготовьте и подпишите с сотрудниками все необходимые документы.
Грамотная и своевременная подготовка поможет вашему бизнесу не только минимизировать риски, связанные с ростом налоговой нагрузки, но и найти новые возможности для повышения эффективности и устойчивости в новых экономических условиях.
Часть 4. Юридические основания: ссылки на проекты законов и постановлений
Все нововведения основаны на проектах нормативно-правовых актов. Для самостоятельного изучения и отслеживания их статуса можно использовать следующие ориентиры:
1. Проект Федерального закона № 1026183-8 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»"
Устанавливает МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рубля
Внесен в Госдуму 28 сентября 2025 года
Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026183-8
2. Проект Федерального закона № 1026190-8 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Содержит изменения по отмене льгот для МСП и обязательным взносам за директоров
Вносит поправки в статьи 421, 425 НК РФ по страховым взносам
Внесен в Госдуму 28 сентября 2025 года
Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8
3. Проект Федерального закона № 1026184-8 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Подтверждает сохранение 32 тарифов на травматизм от 0,2% до 8,5%
Внесен в Госдуму 29 сентября 2025 года
Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026184-8
4. Проект Постановления Правительства РФ о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов на 2026 год
Устанавливает размер предельной базы 2 979 000 рублей
ID проекта: 01/01/09-25/00160678
Источник: О единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2026 г. - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения
Для получения актуальной информации рекомендуется следить за новостями на Клерк (Утренний бухгалтер), на официальном портале проектов нормативных правовых актов и в авторитетных правовых системах.
Статус на октябрь 2025 года: Все законопроекты находятся на стадии рассмотрения в Госдуме в первом чтении. Планируется принятие до конца 2025 года для вступления в силу с 1 января 2026 года.
