Страховые взносы 2026: как бизнесу подготовиться к росту тарифов и отмене льгот

Часть 3. Что делать? Практические шаги

Рост налоговой нагрузки — это не приговор, а повод для пересмотра внутренних процессов и поиска новых точек эффективности. Вместо того чтобы просто смириться с ростом расходов, бизнес может предпринять ряд законных действий для адаптации.

Стратегии адаптации для бизнеса

Вот несколько стратегий, которые помогут смягчить удар от грядущих изменений. Их можно использовать как по отдельности, так и в комплексе.

1. Проверить возможность смены ОКВЭД



Это самый прямой, но и самый сложный путь сохранить льготу по тарифам для МСП. Если ваша компания ведет несколько видов деятельности, проверьте, возможно ли сделать основным тот, который попадает в «льготный» список (например, «Обрабатывающие производства»).

Условие: Деятельность должна быть реальной, а доля доходов от нее — составлять не менее 70% от общей суммы.

Риски: Если ФНС докажет, что смена кода была формальной, она доначислит взносы, пени и штрафы.

Наша история: Мы помогли торгово-производственной компании, где 70% доходов приходилось на производство, выделить это направление в основной ОКВЭД. Это позволило им сохранить право на пониженный тариф 7,6% с 01.01.2025 и сэкономить около 30 млн рублей в год.

2. Оптимизировать структуру выплат



Часть выплат сотрудникам по закону не облагается страховыми взносами. Это можно использовать для законной оптимизации.

Пример: Компенсация за использование личного имущества (автомобиля, ноутбука, телефона) для рабочих нужд. Размер компенсации должен быть экономически обоснованным и подтвержден документами (чеками, путевыми листами).

Наша история: Для логистической компании разработали договоры по использованию имущества, где персонал получал выплаты за использование личного транспорта, суммы не облагались страховыми взносами, НДФЛ начисляли корректно. Это позволило компании сократить налоговую нагрузку и мотивировать персонал.

3. Привлекать исполнителей на ГПХ (с осторожностью).

Вместо найма сотрудника в штат можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятым или ИП. Но при условии, что вы привлекаете исполнителя для выполнения конкретной, измеримой задачи с определенным результатом, а не для постоянной трудовой функции.

Экономия: Работодатель не платит страховые взносы (30%) и НДФЛ (13%). Исполнитель сам платит свой налог (4-6% у самозанятых).

Главный риск: ФНС активно борется с подменой трудовых отношений. Если инспектор найдет признаки трудового договора (подчинение графику, оборудованное рабочее место, регулярные выплаты), он переквалифицирует договор и доначислит все налоги и взносы за несколько лет.

Наша история: Для онлайн-площадки клинеров разработали юридически грамотные шаблоны договоров ГПХ, что позволило гибко управлять ресурсами и снизить риски доначислений. Исполнители, которые привлекались на периодические работы за разовое вознаграждение, соответствовали бизнес-модели. При камеральных проверках у нас уже был готовый защитный файл с описание процессов и подписанными документами.

Повышать внутреннюю эффективность



Это самый правильный и стратегический путь, который ведет к реальному росту, а не просто к налоговой оптимизации.



Автоматизация: CRM для продаж, чат-боты для поддержки, программы для складского учета — все это позволяет выполнять больше работы меньшим числом сотрудников.

Пересмотр системы мотивации: Сделайте акцент на переменной части зарплаты, привязанной к реальным результатам (KPI, % от продаж). Это делает расходы на ФОТ более управляемыми.