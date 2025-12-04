Где и как найти хорошего бухгалтера: гид для руководителя

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting. И сегодня мы переходим от теории к суровой практике. Мы уже разобрались, какой бухгалтер вам нужен. Теперь самый главный вопрос: где его искать?

Прошли те времена, когда достаточно было разместить вакансию на одном сайте и ждать потока идеальных кандидатов. Сегодня поиск хорошего бухгалтера — это настоящая спецоперация. Рынок перегрет: по данным исследований, спрос на главных бухгалтеров в 2025 году вырос на 10%, а зарплаты уверенно ползут вверх. Это значит, что за настоящего профессионала придется побороться.

Эта статья — ваш пошаговый план действий. Мы разберем все: от выбора правильных «мест обитания» кандидатов до того, как составить вакансию, на которую откликнется тот самый человек.