Аудит бухгалтерского учета: когда собственнику нужно второе мнение, а не просто самопроверка

Вы сдали отчетность в срок, заплатили налоги и не получили требований из налоговой. Значит, с бухгалтерией все в порядке. Так ситуация часто выглядит изнутри компании. Снаружи контрагенты смотрят на бизнес иначе: по другим критериям и глубже, чем смотрит сам собственник. И то, что собственник не заметил в повседневной жизни, может проявиться в самый неудобный момент: когда банк просит подтверждение показателей, покупатель бизнеса проверяет отчетность или инспектор задает вопрос, которого никто не ждал. Поэтому самопроверка — хороший первый шаг, но не всегда достаточный.
С вами Айгуль Шадрина, генеральный директор S4 Consulting и налоговый консультант.
Что изменилось с 2026 года
С 2026 года у ФНС заработал официальный сервис оценки бизнеса: система анализирует компанию по 57 критериям для юридических лиц (33 — для ИП). Результат оформляется в виде выписки с выводом о том, соответствуют ли сведения бухгалтерской, налоговой и другой отчетности установленным критериям (Федеральный закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ, который ввел в закон о налоговых органах статью 6.3, и приказ ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@).
Методика предусматривает два этапа оценки. Сначала система проверяет формальные стоп-сигналы — задолженность перед бюджетом, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, дисквалификация руководителя, банкротство. Потом финансово-хозяйственные показатели: численность и выплаты работникам, налоговую нагрузку, ликвидность, рентабельность активов, полноту отчетности.
ФНС не выкладывает публичный рейтинг в общий доступ. Но выписку может запросить банк, контрагент или инвестор — тогда налоговая сначала направит оценку вам: если возражений нет, выписку отдадут контрагенту через пять рабочих дней, а если компания оспаривает результат, процедура занимает больше времени.
То есть то, что раньше было внутренним делом бизнеса — сходится баланс или нет, аккуратно ли велся учет, — теперь потенциально видно вашим контрагентам. Быстрая самопроверка по трем точкам — сальдо на едином налоговом счете, статус отчетности, требования из налоговой — ловит явные звоночки. Но учитывайте, что самопроверка не покажет все 57 критериев, которые увидит ваш контрагент.
Обязательный и необязательный аудит: какой нужен вам
Аудит бухгалтерского учета в разговорной речи и аудит в соответствии с законом — это не одно и то же.
Обязательный аудит проводят, если выполняется хотя бы один из двух критериев: доход компании за прошлый год превышает 800 млн рублей или сумма активов баланса — больше 400 млн рублей (ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Независимо от выручки и активов обязательный аудит проходят банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, чьи ценные бумаги торгуются на бирже (в том числе все ПАО), акционерные общества с долей государства или муниципалитета и застройщики, которые привлекают деньги дольщиков по договорам долевого участия. Если вашей компании в этом списке нет, обязательным аудит становится только при превышении порогов по доходу и активам.
Если ни один критерий не выполняется, аудит остается добровольным — компания заказывает его сама, если посчитает нужным. Такой аудит называют инициативным. Главное отличие инициативного аудита от обязательного в том, что компания сама решает, что хочет получить независимое мнение о своей отчетности. Поскольку решение о проведении инициативного аудита компания принимает добровольно, ее нельзя оштрафовать за сроки или непроведение аудита. Результатом, как и при обязательном аудите, становится аудиторское заключение.
Собственнику не всегда нужен именно аудит. Если задача собственника быстро понять, где в учете могут быть ошибки и риски, обычно достаточно обзорной проверки бухгалтерского или налогового учета. Это может быть экспресс-проверка — выборочный разбор налогового и бухгалтерского учета в сжатые сроки, или полноценный разбор всей отчетности. Охват тоже можно выбирать: проверить всю бухгалтерскую, налоговую и финансовую отчетность целиком или ограниченно. Например, взять отдельные участки учета — начисление зарплаты и взносов, учет основных средств, учет товаров и готовой продукции — либо отдельные налоги: НДС или налог на прибыль.
Здесь компания получает внутренний отчет с перечнем ошибок, оценкой рисков и рекомендациями по их исправлению. Такой отчет не является официальным аудиторским заключением.
Полный аудит, инициативный или обязательный, устроен иначе: аудитор оценивает отчетность компании по установленным стандартам, и в итоге выдает аудиторское заключение, в котором выражает мнение о ее достоверности.
И здесь главная развилка. Официальный аудит с заключением нужен единицам: тем, кто обязан его делать, и тем, у кого документ прямо просит банк, инвестор или покупатель бизнеса. Если собственнику нужно понять, что происходит в учете, где могут появиться риски и что нужно исправить сейчас, чаще полезнее обзорная проверка учета. Это другая работа, и чаще ее делают не аудиторы, а бухгалтеры-практики, которые сами ведут учет и знают, где он обычно рвется. Кто бы ни проверял, он смотрит и на то, насколько корректно отражена в учете действующая учетная политика компании. Расхождения между политикой на бумаге и фактическим ведением учета — сами по себе частая находка проверки.
Когда самопроверки уже мало: 5 поводов получить второе мнение
Быстрая самопроверка помогает заметить очевидные сигналы: не сошлось сальдо, пришло требование из налоговой, отчетность не приняли. Но у быстрой самопроверки есть минус: она не показывает, как появилась проблема, насколько велик риск и где искать причину. Если проблема выходит за рамки очевидного, полезно обратиться к внешнему специалисту, который не вел этот учет и не привык к его внутренней логике. Есть как минимум пять ситуаций, когда мнение стороннего специалиста полезнее повторной самопроверки.
Продажа компании или due diligence перед сделкой. Покупателю или инвестору важно знать об активах, обязательствах и о выручке компании. Здесь формат проверки зависит от требований покупателя или инвестора: иногда достаточно финансовой и налоговой диагностики, проведенной консультантами, а иногда прямо требуется аудиторское заключение. По опыту, здесь чаще всего нужен именно аудит: покупатели и инвесторы просят аудиторское заключение — официальное мнение аудитора о достоверности отчетности.
Смена главного бухгалтера или руководства. Новый специалист принимает не только документы и базу, но и последствия решений, которые принимались до него. Внешний консультант поможет обнаружить прошлые ошибки, исправить их и не допускать в будущем. Это снижает риск того, что через несколько месяцев новый бухгалтер обнаружит проблему, которая возникла задолго до его прихода.
Подозрение на ошибки после внутренней проверки. Результаты самопроверки или внутреннего контроля могут вызвать сомнения. В этом случае важно разобраться, насколько все серьезно. Здесь внешние консультанты могут проверить подозрения, оценить риски и предложить способы решения проблемы. Заключение аудитора для этого обычно не требуется — достаточно, чтобы внешний специалист разобрался в самой проблеме.
Появились признаки повышенного налогового риска. Обзорная проверка поможет увидеть слабые места и исправить ошибки в расчетах и отчетности заранее. Помощь внешних консультантов не гарантирует, что выездной проверки не будет. Но по крайней мере у компании будет в запасе время и подготовленная позиция.
Требование банка или инвестора. Здесь сначала нужно выяснить, какой документ требуется. Одному банку достаточно пояснений и расшифровок, другому нужно заключение аудитора, а инвестор или покупатель бизнеса может запросить результаты due diligence или аудиторское заключение.
Я всегда провожу обзорную проверку при приеме нового клиента на бухгалтерское сопровождение. Формально это не аудит и не консультация, но принцип похож: я заново проверяю отчетность и замечаю то, что долго оставалось внутри привычной логики учета. Что в подобных ситуациях находят консультанты, а не сам собственник, можно показать на трех реальных примерах из моей практики — первые два случились неожиданно: компании просто передали учет на обслуживание, а я проверила документы за предыдущие периоды.
Один клиент пришел с базой 1С от прежнего бухгалтера и был уверен, что все сдавалось корректно. При подготовке очередной декларации по НДС в счетах 76.АВ и 76.ВА — это учет авансового НДС — обнаружилось расхождение: остатки в перенятой базе были внесены только с текущего периода, а предыдущая история операций попросту не сохранилась при передаче дел. Подняли прошлый период, заново сверились с контрагентами и привели счета в порядок — сумма налога к уплате за квартал оказалась выше, чем ожидал клиент.
В другом случае компания приняла на учет основное средство, но целый год не начисляла по нему амортизацию. Формально отчетность сдавали вовремя, налоговая принимала декларации, как положено. А баланс тем временем не отражал реальную картину: остаточная стоимость не уменьшалась целый год — уже риск по правилам о достоверности отчетности.
Третий пример показателен тем, что внешняя проверка может найти не только недоимку, но и переплату. Компания из сферы доставки с выручкой около миллиарда рублей и штатом в 200 человек несколько лет дублировала платежи по НДФЛ: часть выплат уходила общей суммой, часть — отдельно, и одни и те же суммы учитывались дважды. Расхождение обнаружилось после сверки данных 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Проверка 13,5 тысяч выплат за три года показала переплату 523 тысячи рублей: 423 тысячи у головной организации и еще 100 тысяч у подразделения — деньги вернулись из бюджета через три рабочих дня после сдачи уточненной отчетности и пояснений.
Во всех трех случаях бухгалтер клиента был уверен, что все в порядке. Но внешняя сверка помогала обнаружить и исправить проблему вовремя.
Четыре строки, чтобы не перепутать
Самопроверка, оценка ФНС, обзорная проверка учета и аудит решают разные задачи. Три из них компания может инициировать сама. Оценка ФНС тоже формируется по запросу, но строится на данных и критериях налоговой, поэтому ее часто путают с проверкой бухгалтерского учета.
Инструмент
Зачем нужен
Сроки
Результат
Самопроверка собственника
заметить явные сбои и понять, есть ли повод копать глубже
15 минут
понимание ситуации «на сегодня», без оценки суммы риска
Оценка ФНС по 57 критериям
показать банку или партнеру, как компания выглядит в данных налоговой
выписка — 5 или 10 рабочих дней после запроса третьего лица
вывод «соответствует» или «не соответствует» критериям
Обзорная проверка учета
найти ошибки и риски, исправить их и заранее подготовить позицию
от нескольких дней до нескольких недель — по объему документов
отчет с перечнем находок и рекомендациями
Аудит
подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности
от нескольких недель
аудиторское заключение
Единой рыночной цены ни у проверки, ни у аудита нет. Сроки и стоимость зависят от объема документов, глубины проверки и периодов, которые нужно анализировать. Поэтому честный первый ответ на вопрос «сколько это стоит» — «нужно понять объем».
Здесь важно уточнить, что ни один из четырех инструментов не отменяет выездную налоговую проверку. Самопроверка поможет заметить очевидный сигнал. Оценка ФНС показывает, как компания выглядит по данным налоговой. Обзорная проверка поможет найти и исправить слабые места в учете. Аудит выражает официальное мнение аудитора о достоверности отчетности.
Но ни оценка ФНС, ни обзорная проверка учета, ни аудиторское заключение не гарантируют, что ФНС не заинтересуется компанией. Их ценность в другом: эти документы помогают заранее найти и исправить ошибку и усилить позицию.
Честно про штраф 700 тысяч: кому он на самом деле грозит
В интернете часто встречается формулировка «за отсутствие аудита компании грозит штраф до 700 000–1 000 000 рублей». Цифра реальная, но относится она не к любой компании, которая не провела аудит. Такой штраф предусмотрен ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ, и касается он специальных категорий организаций: эмитентов и других участников рынка ценных бумаг. Для обычного ООО такой штраф не применяется.
Сначала главное: для большинства компаний аудит вообще не обязателен. Обязателен он только там, где доход за прошлый год выше 800 млн рублей или активы баланса больше 400 млн рублей. Кроме того, аудит обязателен для отдельных категорий организаций независимо от этих порогов. Для тех, у кого обязанность все же есть, ответственность зависит от того, какая именно обязанность нарушена. Например, за непредставление сведений или аудиторского заключения в срок — штраф для юридического лица от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ). За нарушения при внесении сведений об аудиторском заключении в Единый федеральный реестр — отвечает уже должностное лицо: штраф от 5 000 до 10 000 рублей, если сведения не представлены или недостоверны, и от 10 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет — при повторном или заведомо ложном (ч. 6–8 ст. 14.25 КоАП РФ).
Здесь важно не смешивать две разные ситуации: у большинства компаний нет обязанности проводить аудит, поэтому нет и штрафа, а тысячные вилки выше — это ответственность тех, у кого обязанность есть, но она зависит от характера нарушения и его повторности. И даже там, где закон предусматривает крупный штраф, в исключительных случаях суд может назначить его ниже минимального размера — эта позиция закреплена в постановлении Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П и в самом Кодексе (ст. 4.1 КоАП РФ). Максимум вилки закона — не то же самое, что типичный размер реального штрафа.
Если нужен именно официальный аудит
Если вам нужно именно аудиторское заключение, проверяйте не только сайт и отзывы, а еще и членство аудитора в реестре. Реестр аудиторов и аудиторских организаций ведет саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»: участвовать в аудиторской деятельности вправе только те, кто в нем состоит. Сведения из реестра публикует и Минфин России. Проверить конкретного специалиста или компанию можно в реестре. На это уйдет несколько минут, зато вы заранее поймете, имеет ли исполнитель право выдать тот документ, который вам нужен. А если нужен не документ, а разбор ситуации и рисков, проверяйте специфику деятельности специалиста: сколько таких случаев специалист уже разбирал, отвечает ли за результат и что именно вы получите в качестве результата.
5 сигналов того, что пора получить второе мнение
🔹 Планируется продажа бизнеса, привлечение инвестора или due diligence.
🔹 Меняется главный бухгалтер или руководство компании.
🔹 После внутренней проверки остались сомнения в качестве учета.
🔹 Появились признаки повышенного налогового риска или компания готовится к контрольным мероприятиям
🔹 Банк, инвестор или крупный партнер запросил подтверждение финансовых показателей
Во всех пяти случаях полезно получить второе мнение, но формат проверки будет разным. Если речь идет о сделке или контрагент прямо требует аудиторское заключение, может понадобиться официальный аудит. Если нужно разобраться в конкретной налоговой ситуации, достаточно консультации. А если задача — понять, что происходит в бухгалтерском учете, найти ошибки и оценить риски, поможет обзорная проверка. Поэтому начинать стоит с вопроса «какой документ мне нужен на выходе?» Не во всех случаях нужно официальное заключение аудитора. Иногда бизнесу важнее получить понятную картину, разобраться с рисками и ошибками.
Разовая диагностика решает эту задачу на конкретный момент. Но дальше возникает следующий вопрос: кто и как будет контролировать учет, чтобы через год не пришлось решать те же проблемы заново.
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