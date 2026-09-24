Аудит бухгалтерского учета: когда собственнику нужно второе мнение, а не просто самопроверка

Когда самопроверки уже мало: 5 поводов получить второе мнение

Быстрая самопроверка помогает заметить очевидные сигналы: не сошлось сальдо, пришло требование из налоговой, отчетность не приняли. Но у быстрой самопроверки есть минус: она не показывает, как появилась проблема, насколько велик риск и где искать причину. Если проблема выходит за рамки очевидного, полезно обратиться к внешнему специалисту, который не вел этот учет и не привык к его внутренней логике. Есть как минимум пять ситуаций, когда мнение стороннего специалиста полезнее повторной самопроверки.

Продажа компании или due diligence перед сделкой. Покупателю или инвестору важно знать об активах, обязательствах и о выручке компании. Здесь формат проверки зависит от требований покупателя или инвестора: иногда достаточно финансовой и налоговой диагностики, проведенной консультантами, а иногда прямо требуется аудиторское заключение. По опыту, здесь чаще всего нужен именно аудит: покупатели и инвесторы просят аудиторское заключение — официальное мнение аудитора о достоверности отчетности.

Смена главного бухгалтера или руководства. Новый специалист принимает не только документы и базу, но и последствия решений, которые принимались до него. Внешний консультант поможет обнаружить прошлые ошибки, исправить их и не допускать в будущем. Это снижает риск того, что через несколько месяцев новый бухгалтер обнаружит проблему, которая возникла задолго до его прихода.

Подозрение на ошибки после внутренней проверки. Результаты самопроверки или внутреннего контроля могут вызвать сомнения. В этом случае важно разобраться, насколько все серьезно. Здесь внешние консультанты могут проверить подозрения, оценить риски и предложить способы решения проблемы. Заключение аудитора для этого обычно не требуется — достаточно, чтобы внешний специалист разобрался в самой проблеме.

Появились признаки повышенного налогового риска. Обзорная проверка поможет увидеть слабые места и исправить ошибки в расчетах и отчетности заранее. Помощь внешних консультантов не гарантирует, что выездной проверки не будет. Но по крайней мере у компании будет в запасе время и подготовленная позиция.

Требование банка или инвестора. Здесь сначала нужно выяснить, какой документ требуется. Одному банку достаточно пояснений и расшифровок, другому нужно заключение аудитора, а инвестор или покупатель бизнеса может запросить результаты due diligence или аудиторское заключение.

Я всегда провожу обзорную проверку при приеме нового клиента на бухгалтерское сопровождение. Формально это не аудит и не консультация, но принцип похож: я заново проверяю отчетность и замечаю то, что долго оставалось внутри привычной логики учета. Что в подобных ситуациях находят консультанты, а не сам собственник, можно показать на трех реальных примерах из моей практики — первые два случились неожиданно: компании просто передали учет на обслуживание, а я проверила документы за предыдущие периоды.

Один клиент пришел с базой 1С от прежнего бухгалтера и был уверен, что все сдавалось корректно. При подготовке очередной декларации по НДС в счетах 76.АВ и 76.ВА — это учет авансового НДС — обнаружилось расхождение: остатки в перенятой базе были внесены только с текущего периода, а предыдущая история операций попросту не сохранилась при передаче дел. Подняли прошлый период, заново сверились с контрагентами и привели счета в порядок — сумма налога к уплате за квартал оказалась выше, чем ожидал клиент.

В другом случае компания приняла на учет основное средство, но целый год не начисляла по нему амортизацию. Формально отчетность сдавали вовремя, налоговая принимала декларации, как положено. А баланс тем временем не отражал реальную картину: остаточная стоимость не уменьшалась целый год — уже риск по правилам о достоверности отчетности.

Третий пример показателен тем, что внешняя проверка может найти не только недоимку, но и переплату. Компания из сферы доставки с выручкой около миллиарда рублей и штатом в 200 человек несколько лет дублировала платежи по НДФЛ: часть выплат уходила общей суммой, часть — отдельно, и одни и те же суммы учитывались дважды. Расхождение обнаружилось после сверки данных 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Проверка 13,5 тысяч выплат за три года показала переплату 523 тысячи рублей: 423 тысячи у головной организации и еще 100 тысяч у подразделения — деньги вернулись из бюджета через три рабочих дня после сдачи уточненной отчетности и пояснений.

Во всех трех случаях бухгалтер клиента был уверен, что все в порядке. Но внешняя сверка помогала обнаружить и исправить проблему вовремя.