30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9: большинство твердых налоговых штрафов, по данным Интерфакс, вырастут в 1,16–3 раза, а для свидетелей — в 14 раз. Это проект, и суммы еще могут измениться до того, как закон примут. Процентные штрафы 20% и 40% за неуплату налога законопроект не трогает. Дорожает дисциплинарная часть: штрафы за документы, пояснения, декларации и расчеты по страховым взносам, учет и неявку свидетелей. В большинстве этих составов сумма налога роли не играет: размер штрафа зависит от того, ответил ли налогоплательщик в срок и сколько документов не представил. Например, за каждый документ, не представленный по требованию налоговой, сейчас штрафуют на 200 ₽, а по законопроекту — на 560 ₽.

Разбор — для собственников бизнеса, которым приходят запросы налоговой: в нем таблица «было → станет» по НК РФ, правила, которые работают уже в 2026 году, и чек-лист подготовки к изменениям 2027-го.

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.