30 сентября 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9: большинство твердых налоговых штрафов, по данным Интерфакс, вырастут в 1,16–3 раза, а для свидетелей — в 14 раз. Это проект, и суммы еще могут измениться до того, как закон примут. Процентные штрафы 20% и 40% за неуплату налога законопроект не трогает. Дорожает дисциплинарная часть: штрафы за документы, пояснения, декларации и расчеты по страховым взносам, учет и неявку свидетелей. В большинстве этих составов сумма налога роли не играет: размер штрафа зависит от того, ответил ли налогоплательщик в срок и сколько документов не представил. Например, за каждый документ, не представленный по требованию налоговой, сейчас штрафуют на 200 ₽, а по законопроекту — на 560 ₽.
Разбор — для собственников бизнеса, которым приходят запросы налоговой: в нем таблица «было → станет» по НК РФ, правила, которые работают уже в 2026 году, и чек-лист подготовки к изменениям 2027-го.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Таблица налоговых штрафов НК РФ сейчас и с 2027 года по законопроекту
В таблице суммы из текста законопроекта стоят рядом с действующими — по редакциям статей НК РФ в КонсультантПлюс. До принятия закона они могут измениться. На 21 октября 2026 года в карточке законопроекта 617-9 рассмотрение в Госдуме запланировано на 29 октября, а дата первого чтения пока значится как «не определена». По законопроекту новые налоговые штрафы начнут применяться с 1 января 2027 года, но не раньше чем через месяц после опубликования закона.
Нарушение
Статья НК РФ
Сейчас
По законопроекту
Не представлены документы по требованию
200 ₽ за каждый документ
560 ₽ за каждый документ
Не сдан расчет по НДФЛ (6-НДФЛ)
ст. 126, п. 1.2
1 000 ₽ за каждый полный или неполный месяц
1 850 ₽ за месяц
Отказ представить имеющиеся документы о контрагенте по запросу (организация, ИП)
10 000 ₽
25 000 ₽
Не сообщено или сообщено с опозданием о создании обособленного подразделения (российская организация, кроме филиалов и представительств)
200 ₽ как за непредставленный документ
121 000 ₽
Не представлены пояснения при камеральной проверке и не подана уточненка
ст. 129.1, п. 1
5 000 ₽
14 000 ₽
То же повторно в течение календарного года
ст. 129.1, п. 2
20 000 ₽
56 000 ₽
Не сдана декларация или расчет по страховым взносам (РСВ), см. примечание
ст. 119, п. 1
5% неуплаченного в срок налога за каждый месяц, не более 30% и не менее 1 000 ₽
минимальный штраф 2 600 ₽, проценты прежние
Декларация не в электронном виде, когда это обязательно
200 ₽
560 ₽
Грубое нарушение правил учета в одном периоде
ст. 120, п. 1
10 000 ₽
28 000 ₽
То же более чем в одном периоде
ст. 120, п. 2
30 000 ₽
83 000 ₽
То же с занижением налоговой базы
ст. 120, п. 3
20% неуплаченного налога, не менее 40 000 ₽
20%, не менее 111 000 ₽
Просрочка заявления о постановке на налоговый учет
ст. 116, п. 1
10 000 ₽
30 000 ₽
Неявка свидетеля без уважительной причины
ст. 128, ч. 1
1 000 ₽
14 000 ₽
Отказ от показаний или заведомо ложные показания
ст. 128, ч. 2
3 000 ₽
42 000 ₽
Примечание к ст. 119. Минимальный штраф касается только декларации, по которой начислен налог к уплате, подробнее — в частых вопросах.
Почему одни штрафы растут сильнее других, объясняет одна строка пояснительной записки:
Приведение размеров штрафов к их экономически оправданной величине путем их индексации на уровень прошедшей с года их установления инфляции.
Большинство штрафов догоняют инфляцию со своего года, исключения — свидетели и обособленные подразделения. Ставка 200 ₽ за документ установлена в 2010 году и по законопроекту вырастет в 2,8 раза, а ставка 1 000 ₽ за несданный 6-НДФЛ установлена в 2015-м и вырастет в 1,85 раза.
Штрафы для свидетелей и экспертов по законопроекту вырастут в 14 раз
Интерфакс пишет, что «сильнее всего предлагается поднять штрафы для участников налогового контроля». По законопроекту свидетель, который не пришел на допрос без уважительной причины, заплатит 14 000 ₽ вместо 1 000 ₽. За отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проверке штраф должен вырасти с 500 до 7 000 ₽ (п. 1 ст. 129).
Суммы для свидетелей установлены в 2006 году. Цены за 2006–2025 годы, по данным Росстата, выросли примерно в 4,5 раза, а штраф свидетеля по проекту вырастет в 14 раз. Отдельного объяснения этому скачку записка не дает.
Кого это касается. Конституционный суд в постановлении от 05.03.2026 № 12-П указал, что нормы о свидетелях не предполагают признания проверяемого налогоплательщика свидетелем в отношении обстоятельств его собственной деятельности. Это значит: если закон примут, по новым суммам будут платить те, кого инспекция вызывает свидетелями: сотрудники, бывшие сотрудники, контрагенты.
Новые штрафы для обособленных подразделений и маркетплейсов
Сейчас за несообщение или сообщение с опозданием о создании обособленного подразделения на практике штрафуют по общему п. 1 ст. 126 НК РФ — 200 ₽, как за один непредставленный документ. Санкцию по ст. 126 за это нарушение называет и УФНС по Амурской области. Законопроект выводит это нарушение в отдельный п. 3.1 со штрафом 121 000 ₽ для российской организации, если подразделение не филиал и не представительство. По п. 2 ст. 11 НК РФ обособленным подразделением считается, например, склад компании по другому адресу, где рабочие места созданы больше чем на месяц.
Для продавцов на маркетплейсах изменения серьезнее: законопроект вводит новую ст. 77.1 НК РФ. Если продавец не явился в налоговый орган для дачи показаний или не представил документы (информацию) по требованию, налоговая вправе поручить маркетплейсу остановить прием заказов и показ карточек его товаров. Маркетплейс исполняет такое поручение в течение двух дней, иначе его оштрафуют на 100 000 ₽ по новой ст. 129.17. По законопроекту эти правила вступят в силу через девять месяцев после опубликования закона.
Чем оборачивается требование о пояснениях
В отчете ФНС за 2025 год есть цифра для всех, кто считает такие письма рутиной: по итогам требований о пояснениях и документах на камеральных проверках налоговые обязательства налогоплательщиков выросли на 190,8 млрд ₽. Это суммы налога, не штрафов: с такого письма начинается налоговый контроль.
Сроки ответа на требование и день его получения
Срок ответа отсчитывают не от дня, когда письмо открыли, а от дня, когда оно считается полученным. С 5 февраля 2025 года квитанцию о приеме писем из ФНС передавать не нужно — эту обязанность отменил Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ. Звучит как облегчение, но есть обратная сторона: теперь важна дата, когда письмо считается полученным, и она зависит от канала (п. 4 ст. 31 НК):
через оператора электронного документооборота — на шестой день после отправки, если компания обязана сдавать отчетность в электронном виде;
через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги — на следующий день после размещения или направления;
заказным письмом — на шестой день после отправки.
Прочитал письмо кто-то или нет, срок все равно пошел. Дальше у каждого ответа свой норматив, и эти три срока я советую держать перед глазами:
пояснения при камеральной проверке — 5 дней (п. 3 ст. 88);
документы по проверке — 10 дней; если не успеваете, уже на следующий день после получения направьте письменное уведомление, а инспекция решит, продлить срок или отказать (п. 3 ст. 93);
документы о контрагенте и сделке — 5 дней в ходе проверки, 10 дней вне ее; если документов нет, сообщите об этом в тот же срок (п. 5 ст. 93.1).
Счет за одно только молчание не заблокируют, такого основания в ст. 76 НК РФ нет. Из оснований, связанных с дисциплиной, там названы два: неподключенный электронный документооборот с ФНС и декларация, не сданная в течение 20 дней после срока. То же правило действует для расчетов по НДФЛ и по страховым взносам.
Смягчающие обстоятельства: снижение штрафа в 2–10 раз
Правила снижения размера штрафа уже действуют, и если закон примут, то они будут снижать и налоговые штрафы 2027 года, потому что ст. 112 и 114 НК РФ законопроект не меняет.
Здесь две даты, их легко спутать. С 1 сентября 2026 года действует новая редакция п. 3 ст. 114 НК, введенная Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Если есть хотя бы одно основание для смягчения, штраф уменьшают «не менее чем в два раза и не более чем в десять раз». С 1 октября 2026 года действует приказ ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@, который расписал, как налоговая считает снижение. Раньше инспекции часто снижали штраф каскадом: каждое следующее основание уменьшало уже сниженную сумму (Право.ру, ноябрь 2025). Приказ закрепил линейную шкалу:
одно смягчающее основание — штраф делят на 2;
два — на 4;
три — на 6;
четыре — на 8;
пять — на 10.
Больше чем на 10 штраф не делится. Заявить можно вот что:
основания из п. 1 ст. 112 НК: стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств, угрозу, принуждение или зависимость, тяжелое материальное положение физлица, а также все иное, что налоговая или суд признают смягчающим;
незначительность нарушения (п. 6 приказа), ее признаки — в списке ниже;
длительное, три года и более, добросовестное исполнение обязанностей при нагрузке выше средней по отрасли (п. 11 приказа);
Из остального в приказе я бы отметила вот что:
Просрочка по требованию до трех рабочих дней включительно и непредставление до 10% истребованных документов — признаки незначительности нарушения (п. 6), если оно не несет существенной угрозы. Это основание снизить штраф, но не отменить его.
Нарушение «впервые» само по себе — не основание для снижения.
Основания для снижения учитывают, только если они подтверждены документами (п. 12).
Приказ адресован налоговым органам: суд устанавливает смягчающие обстоятельства сам (п. 4 ст. 112 НК РФ) и не связан шкалой и порогами приказа. Для суда обязателен только предел из п. 3 ст. 114 — от двух до десяти раз.
Чек-лист: что проверить в учете до 2027 года
1. Подключите электронный документооборот с налоговой и следите, чтобы сертификат подписи действовал: иначе, если вы обязаны сдавать отчетность в электронном виде, счет могут заблокировать (п. 5.1 ст. 23, пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ).
2. Назначьте человека, который каждый день открывает входящие от инспекции, и замену ему на время отпуска.
3. Если не успеваете собрать документы по проверке, на следующий день после получения требования отправьте уведомление с причинами и сроком, к которому успеете. Срок продлевает инспекция — может и отказать, поэтому собирайте документы дальше. Для пояснений к камеральной проверке продления нет: 5 дней.
4. Если собрать все не выходит, отвечайте частично, но в срок. Нехватка до 10% документов и просрочка до трех рабочих дней — основание снизить штраф, а не отменить (п. 6 приказа ЕД-1-7/514@).
5. Первичку, которая застряла у менеджеров, проводите в учете вовремя. Статья 120 НК уже считает систематическим нарушением два несвоевременных или неправильных отражения операций за календарный год.
6. Сообщайте в инспекцию о новом складе или торговой точке по другому адресу, если там больше чем на месяц созданы рабочие места: это обособленное подразделение. Сообщение подается в течение месяца.
7. Торгуете на маркетплейсе — являйтесь по вызову в инспекцию и представляйте документы по требованию в срок. Иначе налоговая сможет поручить площадке остановить показ карточек ваших товаров и прием заказов (по законопроекту это новая ст. 77.1 НК, которая вступит в силу через девять месяцев после опубликования закона).
Частые вопросы об изменениях штрафов с 2027 года
Применят ли новые суммы к нарушениям 2026 года?
Нет. Акты законодательства о налогах, которые устанавливают или отягчают ответственность, обратной силы не имеют (п. 2 ст. 5 НК), а оговорка об обратной силе в законопроекте не предусмотрена. Для нарушений, которые длятся во времени, момент совершения определяют по конкретному составу. Важна дата нарушения, а не период отчета: если годовую декларацию за 2026 год сдать позже срока в 2027 году или не ответить в январе 2027-го на требование декабря 2026-го, нарушение совершено в 2027 году и, если закон вступит в силу, штраф посчитают по новым суммам.
Оштрафуют ли за опоздание с декларацией без налога к уплате?
С 26 июня 2026 года штрафа нет, если по декларации не начислено налога к уплате, например по нулевой: так установил п. 3 ст. 119 НК, введенный Федеральным законом от 26.06.2026 № 201-ФЗ.
Если налог начислен, но уже уплачен в срок, освобождение из текста нормы не следует: рассчитывайте на минимальный штраф. С 26 июля 2026 года смягчающие обстоятельства можно заявить вместе с такой декларацией и приложить подтверждение (п. 3 ст. 80 НК). По одной просрочке без иных нарушений организацию или ИП оштрафуют без акта и без вызова, в течение 5 дней после камеральной проверки (п. 1 ст. 100, п. 1.1 ст. 101 НК в редакции Федерального закона от 26.06.2026 № 201-ФЗ). Блокировку счета при опоздании больше чем на 20 дней п. 3 не отменяет, она грозит и по нулевой декларации. Проект п. 3 сохраняет.
Меняется ли штраф за неуплату налога?
Нет. Ст. 122 и 123 НК РФ, где штраф считают в процентах от неуплаченного налога, в законопроекте нет. По данным Интерфакса, процентные ставки остаются прежними, а в ряде составов правонарушений растет минимальный штраф. В таблице выше это просроченная декларация с налогом к уплате (ст. 119) и грубое нарушение учета с занижением налоговой базы (п. 3 ст. 120).
Касаются ли изменения ИП на УСН и патенте?
Да. По п. 1 ст. 107 НК за налоговые правонарушения отвечают организации и физлица, в том числе ИП. Составы главы 16 зависят от обязанности, а не от режима. Если ИП на упрощенке или патенте должен ответить на требование, вести или представить книгу учета доходов и расходов, сдать декларацию, 6-НДФЛ или РСВ за работников, за нарушение он заплатит по новым суммам, если закон примут.
Кто платит — компания или директор?
Налоговые штрафы за документы, декларации и учет назначают самой организации или индивидуальному предпринимателю. Должностных лиц штрафуют по КоАП, и изменений в него законопроект не вносит: за непредставление сведений для налогового контроля — 300–500 ₽ (ст. 15.6 КоАП), за грубое нарушение требований к бухучету — 5 000–10 000 ₽, повторно — 10 000–20 000 ₽ или дисквалификация на срок от года до двух (ст. 15.11 КоАП). Штрафа директору за опоздание с декларацией больше нет: норму о нем Федеральный закон от 04.07.2026 № 220-ФЗ признал утратившей силу с 4 июля 2026 года.
Мой вывод. Размер штрафов по требованиям налоговой определяют скорость и полнота ответа, а штрафов за учет и подразделения — порядок в первичке и уведомлениях. Отвечать в срок, пусть неполно, — самый дешевый способ не переплатить и по старым, и по новым суммам. Пока изменения не вступили в силу, есть время навести порядок во входящей переписке с налоговой и в первичке.
Снизить риски из таблицы заранее проще, чем потом спорить о сумме штрафа: разобрать учет и написать регламент ответов на требования.
Можно возразить, что в штате есть бухгалтер. Хорошо. Штраф в любом случае платит компания — и при своем бухгалтере, и при внешнем консультанте, поэтому сначала нужен регламент ответов, а кто его исполняет — дело второе.
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