«Да, все вы бухгалтера такие!»: почему предприниматели злятся, а бухгалтеры плачут (и как нам помириться)

Признайтесь, хоть раз в жизни эта фраза вертелась у вас на языке.

Когда вы, уставший после переговоров, приносите ворох чеков, а бухгалтер смотрит на них так, будто вы принесли мусорное ведро. Когда она говорит «нет» вашему гениальному плану по обналичиванию денег через дружественную фирму. Когда вместо радости от рекордной выручки вы слышите: «А куда накладная на этот бензин?».

«Да, все вы бухгалтера такие! — хотите крикнуть вы. — Зануды, тормоза, перестраховщики!»

Знаете что? Вы отчасти правы. Да, все мы (бухгалтера) такие. И сейчас я объясню, почему это не наш недостаток, а ваша супер-защита, о которой вы даже не догадываетесь.

Миф: бухгалтер — это тормоз бизнеса

Реальность: бухгалтер — это ваша подушка безопасности

Предприниматель — это газ. Вы разгоняете бизнес, ищете возможности, рискуете, берете новые высоты. Бухгалтер — это тормозная система. И представьте, что будет с машиной, которая едет 200 км/ч, если у нее откажут тормоза?

Когда мы просим «еще одну бумажку», мы не пытаемся испортить вам настроение. Мы пытаемся доказать налоговой, что вы не занимались отмыванием денег, а действительно купили этот станок или съездили к этому клиенту. Мы кладем голову на плаху вместо вас. И если мы перестраховываемся, значит, у нас уже был горький опыт или мы знаем норму закона, которую вы не читали.

Миф: бухгалтер живет в прошлом веке со своими 1С и бумажками

Реальность: бухгалтер — это переводчик с человеческого на язык фискалов

Вы мыслите прибылью: «Кэш пришел — отлично!». Мы мыслим налогами: «Прибыль есть? Отлично, 25% в бюджет». Вы говорите: «Купил программу за 100 тысяч, чтобы автоматизировать отдел продаж». Бухгалтер слышит: «Принято к учету НМА (нематериальный актив) со сроком полезного использования и амортизацией».

Это разные языки. И наша «занудность» — это просто попытка перевести ваши гениальные идеи на язык цифр, который потом без слез примет налоговая инспекция. Если вы проигнорируете наш перевод, налоговая доначислит вам миллион. А скажете вы потом кому? Правильно: «Да все вы, бухгалтера, такие... не доглядели».

Миф: бухгалтер не понимает ваш бизнес

Реальность: бухгалтер видит ваш бизнес насквозь (в деньгах)

Мы видим не то, что вы говорите на собрании, а то, куда уходят деньги. Мы знаем, кто из менеджеров приносит реальную прибыль, а кто просто создает видимость работы. Мы видим, какой клиент тянет компанию на дно своими долгами, а какой — золотая жила.

Мы молчаливые свидетели ваших финансовых изменений. И когда мы говорим: «Не покупай этот новый джип сейчас, давай сначала закроем кредитку», — мы не завидуем. Мы просто видим, что завтра у вас может не быть денег на зарплату, если вы купите джип сегодня.

Как перестать враждовать и начать зарабатывать?

Так как же нам, предпринимателям и бухгалтерам, перестать быть вечными противниками и стать одной командой?

Перестаньте искать «удобного» бухгалтера. «Удобный» бухгалтер — это тот, который говорит «да» на любую вашу авантюру. Он просуществует максимум до первой налоговой проверки. Ищите «правильного» бухгалтера. Того, кто спорит, задает неудобные вопросы и просит документы. Ему не все равно, что с вами будет завтра. Объясните «почему». Бухгалтеры не экстрасенсы. Если вы переводите деньги со счета компании на личную карту просто «потому что», нас это бесит. Но если вы скажете: «Срочно нужно перегнать 200 тысяч наличными, чтобы сегодня купить уникальный товар у перекупщика, иначе конкуренты перехватят», — бухгалтер поймет. Он даже подскажет, как сделать это с наименьшими налоговыми рисками. Помните: экономия на бухгалтере — это мнимая экономия. Хороший специалист стоит денег. Разница между хорошим и плохим бухгалтером часто равна разнице между процветанием компании и банкротством директора. Халтурщик сэкономит вам 20 тысяч рублей на зарплате, но пропустит штрафов на 200 тысяч.

Вместо заключения

Да, все мы, бухгалтера, «такие». Мы любим, чтобы в документах был порядок. Мы боимся ошибок больше, чем вы боитесь недополученной прибыли. Мы дотошные, въедливые и иногда невыносимые.

Но знаете, что еще? Мы — последний бастион, который отделяет вас от тюрьмы, штрафов и потери бизнеса. Мы не враги вашей свободе, мы стражи вашего спокойствия.

Поэтому в следующий раз, когда захотите фыркнуть: «Да все вы бухгалтера такие», — улыбнитесь. Потому что именно благодаря этим «таким» занудам вы спите спокойно по ночам, а ваш бизнес продолжает жить.