Бизнес под колпаком: как выжить в эпоху цифрового контроля и налоговых рисков с 2026 года

Рост налоговой нагрузки, рост сложности учета, тотальный цифровой контроль, а также налоговые и субсидиарные риски ставят любой бизнес под прицел ФНС уже с 2026 года. С 1 января 2026 года ФНС получит право проводить анализ (оценку) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и ИП и предоставлять результаты в виде выписки как самому оцениваемому лицу, так и иным лицам, но только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Особый фокус в настоящее время на бухгалтерскую и налоговую отчетность компаний. Оценка ФНС и ЭКГ-рейтинг превращает репутацию в актив: высокий балл дает доступ к господдержке, контрактам и дешевому капиталу, мотивируя к устойчивости.

С 2026 года ФНС будет представлять выписки с оценкой организаций третьим лицам, в случаях предусмотренных федеральными законами (закон 254-ФЗ от 23.07.2025). 13 из 55 критериев для оценки ФНС - данные бухгалтерской и налоговой отчетности организаций! Результаты оценки компаний влияют на гарантийные условия договоров, условия предоставления кредитов, мер господдержки, возможность участие в госзакупках. Отклонения отчетности от критериев ФНС =риск низкой оценки ФНС= риск финансовых потерь

ЭКГ-рейтинг («Экология — Кадры — Государство»). Это ключевой инструмент оценки социальной ответственности бизнеса, в организации работы которого участвует ФНС. Он оценивает компании по трем направлениям: забота об экологии, социальная ответственность перед сотрудниками и качество взаимодействия с государством. Этот рейтинг фокусируется на социальной ответственности, налоговой прозрачности и вкладе в национальные приоритеты.

Напомню, что с 2023 года в рамках эксперимента активно функционирует "Сервис оценки юридических лиц". В личных кабинетах ИП теперь имеется аналогичный сервис. Примеры от ФНС, где налоговые инспекторы увидят основания для доначислений НДС, пеней и штрафов послужат выводы инспекции об умышленном создании компанией формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды, при фиктивности и нереальности сделок с заявленным контрагентом. При этом не только могут доначислить налоги, но и применить 40% штраф за неуплату налогов, но и взыскать в бюджет всю сумму сделки.

А это значит, что теперь очень рекомендовано обращать внимание не только на не только условия заключаемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но и на следующие факторы: