Почему банки блокируют счета?

Главные причины. Почему банк может ограничить операции по счету?
В этом посте был анонс о серии постов , касающихся ограничения операций и блокировке счетов.
Приступим)
Важно понимать: банк не действует произвольно.
Все основания строго регламентированы, и Банк России их детально систематизировал в своих методических рекомендациях.
Давайте разберемся, чтобы вы могли быстро диагностировать свою ситуацию.
Причины ограничения проведения операций можно разделить на три крупных блока.
1. Защита от мошенничества (№ 161-ФЗ)
Банк обязан приостановить операцию, если выявлены конкретные признаки, указывающие на возможное отсутствие вашего добровольного согласия на банковскую операцию.
К ним относятся:
Совершение нетипичной для вас операции (нехарактерная сумма, контрагент, время).
Наличие реквизитов получателя в базе данных Банка России о переводе денег по мошенническим схемам.
Использование устройства (телефона, компьютера), которое ранее применялось мошенниками.
Получение банком информации от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств.
Данные от сторонних организаций (например, других банков) о возможном обмане.
2. Исполнение требований государственных органов
В этом случае банк является исполнителем решений уполномоченных органов.
Основания:
Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам (Налоговый кодекс РФ, ст. 76).
Причины: недоимка, непредставление декларации в срок, неуплата штрафа.
Решение таможенного органа о приостановлении операций (Кодекс об административных правонарушениях РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС).
Решение суда или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства (№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
3. Внутренний контроль в рамках ПОД/ФТ (№ 115-ФЗ)
Это самый сложный блок, связанный с противодействием легализации доходов и финансированию терроризма.
ОД — это отмывание денег, полученных преступным путём.
ФТ — это финансирование терроризма.
ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Банк обязан приостанавливать операции при:
Возникновении обоснованных подозрений, что операция связана с ОД/ФТ.
Отнесении клиента к высокой степени риска одновременно и банком, и Банком России.
Включении клиента или его бенефициаров в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.
Наличии решения Росфинмониторинга или суда о замораживании (блокировании) средств.
При получении уведомления об ограничении немедленно запросите у банка письменное разъяснение с указанием точного правового основания (ссылка на закон и реквизиты документа-основания).
От этого будет зависеть вся дальнейшая стратегия: подтверждение легитимности операции, погашение долга перед ФНС или подготовка документного досье для комиссии банка по 115-ФЗ.
В следующих публикациях мы подробно разберем процедуры обжалования для каждого типа ограничений и меры профилактики.
