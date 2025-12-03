ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Блокировка счетов

Почему банки блокируют счета?

Главные причины. Почему банк может ограничить операции по счету.

В этом посте был анонс о серии постов , касающихся ограничения операций и блокировке счетов.

Приступим)

Важно понимать: банк не действует произвольно.

Все основания строго регламентированы, и Банк России их детально систематизировал в своих методических рекомендациях.

Давайте разберемся, чтобы вы могли быстро диагностировать свою ситуацию.

Причины ограничения проведения операций можно разделить на три крупных блока.

1. Защита от мошенничества (№ 161-ФЗ)

Банк обязан приостановить операцию, если выявлены конкретные признаки, указывающие на возможное отсутствие вашего добровольного согласия на банковскую операцию.

К ним относятся:

  • Совершение нетипичной для вас операции (нехарактерная сумма, контрагент, время).

  • Наличие реквизитов получателя в базе данных Банка России о переводе денег по мошенническим схемам.

  • Использование устройства (телефона, компьютера), которое ранее применялось мошенниками.

  • Получение банком информации от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении получателя средств.

  • Данные от сторонних организаций (например, других банков) о возможном обмане.

2. Исполнение требований государственных органов

В этом случае банк является исполнителем решений уполномоченных органов.

Основания:

Причины: недоимка, непредставление декларации в срок, неуплата штрафа.

  • Решение таможенного органа о приостановлении операций (Кодекс об административных правонарушениях РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС).

  • Решение суда или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на денежные средства (№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

3. Внутренний контроль в рамках ПОД/ФТ (№ 115-ФЗ)

Это самый сложный блок, связанный с противодействием легализации доходов и финансированию терроризма.

ОД — это отмывание денег, полученных преступным путём.

ФТ — это финансирование терроризма.

ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банк обязан приостанавливать операции при:

  • Возникновении обоснованных подозрений, что операция связана с ОД/ФТ.

  • Отнесении клиента к высокой степени риска одновременно и банком, и Банком России.

  • Включении клиента или его бенефициаров в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

  • Наличии решения Росфинмониторинга или суда о замораживании (блокировании) средств.

При получении уведомления об ограничении немедленно запросите у банка письменное разъяснение с указанием точного правового основания (ссылка на закон и реквизиты документа-основания).

От этого будет зависеть вся дальнейшая стратегия: подтверждение легитимности операции, погашение долга перед ФНС или подготовка документного досье для комиссии банка по 115-ФЗ.

В следующих публикациях мы подробно разберем процедуры обжалования для каждого типа ограничений и меры профилактики.

