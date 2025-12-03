Почему банки блокируют счета?

Главные причины. Почему банк может ограничить операции по счету?

В этом посте был анонс о серии постов , касающихся ограничения операций и блокировке счетов.

Приступим)

Важно понимать: банк не действует произвольно.

Все основания строго регламентированы, и Банк России их детально систематизировал в своих методических рекомендациях.

Давайте разберемся, чтобы вы могли быстро диагностировать свою ситуацию.

Причины ограничения проведения операций можно разделить на три крупных блока.