Блокировка счета налоговой или таможней: причины и как быстро снять ограничения

В этом посте мы рассмотрели три основные группы оснований для таковых действий банка, а тут - вопрос что делать, если вас заблокировали по 161-ФЗ, сегодня рассмотрим другую частую причину - решения гос. органов.
Речь идет о приостановлении операций по требованию Федеральной таможенной службы (ФТС) и налоговых органов. Разбираемся, за что могут заблокировать и как действовать, чтобы максимально быстро снять ограничения.
Блокировка по решению таможни (ФТС)
Основанием служит решение таможенного органа в соответствии с Федеральным законом № 289-ФЗ. Счета блокируют, чтобы обеспечить взыскание таможенных платежей.
Основные причины блокировки ФТС:
· Неисполнение решения о предоставлении обеспечения уплаты таможенных пошлин.
· Неуплата таможенных платежей за товары, выпущенные до подачи декларации.
· Неуплата периодических платежей в установленные сроки.
· Неисполнение требований поручителем.
Что делать, если счет заблокировала таможня
Проверить задолженность в Личном кабинете участника ВЭД.
Оплатить задолженность напрямую через этот же личный кабинет это самый быстрый способ.
Либо обратиться в таможенный орган, который вынес решение, для уточнения деталей и погашения долга.
Важно: После устранения причины (оплаты) таможня отменяет свое решение, и банк обязан снять блокировку.
Блокировка по решению налоговой инспекции (ФНС)
Налоговые органы блокируют счета по основаниям, указанным в статье 76 Налогового кодекса РФ. Уведомление направляется в банк в электронном виде, а копия налогоплательщику.
Основные причины блокировки ФНС:
Обеспечение взыскания налога по решению инспекции.
Непредставление налоговой декларации в течение 20 рабочих дней после срока.
Непредставление расчета (например, 6-НДФЛ или по страховым взносам).
Неисполнение обязанности по настройке электронного документооборота (ЭДО) с налоговой.
Не передача квитанции о приеме требований или уведомлений от ФНС.
Важные исключения: Блокировка не распространяется на операции по спецсчетам (например, избирательным), а также на платежи более ранней очереди, чем уплата налогов (согласно ст. 855 ГК РФ).
Алгоритм действий при блокировке по вине ФНС
Если вы получили уведомление о блокировке из-за непредставленной отчетности, действуйте по шагам:
Срочно уточните, какую именно декларацию/расчет вы не представили. Узнать это можно в банке или в своей налоговой инспекции.
В зависимости от ситуации:
· Если отчетность не сдавалась: представьте ее в кратчайший срок (через личный кабинет налогоплательщика или оператора ЭДО).
· Если сдавали электронно и есть квитанция о приеме: обратитесь в свою ИФНС с копией этой квитанции.
· Если был отказ в приеме из-за ошибок: исправьте ошибки и повторно сдайте отчет.
· Если сдавали по почте: предоставьте в налоговую копию описи вложения с почтовой отметкой.
· Если сдавали лично: предоставьте копию с отметкой инспекции о приеме.
Главное правило: Приостановление операций снимается на следующий рабочий день после того, как налоговый орган получит и обработает недостающие или корректные документы. Поэтому скорость и четкость ваших действий критически важны.
Вывод: блокировка счета по инициативе госорганов серьезная, но решаемая проблема.
Ключ к быстрому решению оперативно выяснить точную причину (вид долга или номер несданного отчета) и незамедлительно ее устранить, используя официальные электронные сервисы (ЛК ВЭД, ЛК налогоплательщика).
