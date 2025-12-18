Блокировка счета налоговой или таможней: причины и как быстро снять ограничения

Алгоритм действий при блокировке по вине ФНС

Если вы получили уведомление о блокировке из-за непредставленной отчетности, действуйте по шагам:

Срочно уточните, какую именно декларацию/расчет вы не представили. Узнать это можно в банке или в своей налоговой инспекции.

В зависимости от ситуации:

· Если отчетность не сдавалась: представьте ее в кратчайший срок (через личный кабинет налогоплательщика или оператора ЭДО).

· Если сдавали электронно и есть квитанция о приеме: обратитесь в свою ИФНС с копией этой квитанции.

· Если был отказ в приеме из-за ошибок: исправьте ошибки и повторно сдайте отчет.

· Если сдавали по почте: предоставьте в налоговую копию описи вложения с почтовой отметкой.

· Если сдавали лично: предоставьте копию с отметкой инспекции о приеме.

Главное правило: Приостановление операций снимается на следующий рабочий день после того, как налоговый орган получит и обработает недостающие или корректные документы. Поэтому скорость и четкость ваших действий критически важны.