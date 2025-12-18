8063 Премиум 4 мобил Х
Екатерина Бочарникова
Блокировка счетов

Блокировка счета налоговой или таможней: причины и как быстро снять ограничения

Речь идет о приостановлении операций по требованию Федеральной таможенной службы (ФТС) и налоговых органов. Разбираемся, за что могут заблокировать и как действовать, чтобы максимально быстро снять ограничения.

В этом посте мы рассмотрели три основные группы оснований для таковых действий банка, а тут - вопрос что делать, если вас заблокировали по 161-ФЗ, сегодня рассмотрим другую частую причину - решения гос. органов.

Блокировка по решению таможни (ФТС)

 Основанием служит решение таможенного органа в соответствии с Федеральным законом № 289-ФЗ. Счета блокируют, чтобы обеспечить взыскание таможенных платежей.

 Основные причины блокировки ФТС:

 · Неисполнение решения о предоставлении обеспечения уплаты таможенных пошлин.

· Неуплата таможенных платежей за товары, выпущенные до подачи декларации.

· Неуплата периодических платежей в установленные сроки.

·  Неисполнение требований поручителем.

Что делать, если счет заблокировала таможня

Проверить задолженность в Личном кабинете участника ВЭД.

Оплатить задолженность напрямую через этот же личный кабинет это самый быстрый способ.

Либо обратиться в таможенный орган, который вынес решение, для уточнения деталей и погашения долга.

Важно: После устранения причины (оплаты) таможня отменяет свое решение, и банк обязан снять блокировку.

Блокировка по решению налоговой инспекции (ФНС)

Налоговые органы блокируют счета по основаниям, указанным в статье 76 Налогового кодекса РФ. Уведомление направляется в банк в электронном виде, а копия налогоплательщику.

Основные причины блокировки ФНС:

Обеспечение взыскания налога по решению инспекции.

Непредставление налоговой декларации в течение 20 рабочих дней после срока.

Непредставление расчета (например, 6-НДФЛ или по страховым взносам).

Неисполнение обязанности по настройке электронного документооборота (ЭДО) с налоговой.

Не передача квитанции о приеме требований или уведомлений от ФНС.

Важные исключения: Блокировка не распространяется на операции по спецсчетам (например, избирательным), а также на платежи более ранней очереди, чем уплата налогов (согласно ст. 855 ГК РФ).

Алгоритм действий при блокировке по вине ФНС

Если вы получили уведомление о блокировке из-за непредставленной отчетности, действуйте по шагам:

Срочно уточните, какую именно декларацию/расчет вы не представили. Узнать это можно в банке или в своей налоговой инспекции.

В зависимости от ситуации:

 ·  Если отчетность не сдавалась: представьте ее в кратчайший срок (через личный кабинет налогоплательщика или оператора ЭДО).

·   Если сдавали электронно и есть квитанция о приеме: обратитесь в свою ИФНС с копией этой квитанции.

· Если был отказ в приеме из-за ошибок: исправьте ошибки и повторно сдайте отчет.

·  Если сдавали по почте: предоставьте в налоговую копию описи вложения с почтовой отметкой.

·  Если сдавали лично: предоставьте копию с отметкой инспекции о приеме.

Главное правило: Приостановление операций снимается на следующий рабочий день после того, как налоговый орган получит и обработает недостающие или корректные документы. Поэтому скорость и четкость ваших действий критически важны.

Вывод: блокировка счета по инициативе госорганов серьезная, но решаемая проблема.

Ключ к быстрому решению оперативно выяснить точную причину (вид долга или номер несданного отчета) и незамедлительно ее устранить, используя официальные электронные сервисы (ЛК ВЭД, ЛК налогоплательщика).

 

