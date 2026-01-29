Высокий уровень риска ЦБ: как оспорить статус в Банке России самостоятельно?
Важно: Если банк уже применил меры (заблокировал счет), обжаловать нужно именно их действия, а не статус в ЦБ. Это другой алгоритм (см. следующий пост).
ШАГ 1: Проверьте свой статус.
⦁ Узнать, попали ли вы в список высокорисковых, можно через специальный сервис на сайте Банка России.
ШАГ 2: Подайте заявление о пересмотре уровня риска напрямую в Банк России.
⦁ Это можно сделать через интернет-приемную на сайте ЦБ, выбрав тему «Обращение в Банк России о пересмотре высокого уровня риска».
⦁ Вам нужно собрать солидный пакет документов, доказывающих реальную хозяйственную деятельность: финансовая отчетность, данные о контрагентах, налоги, договоры, фото помещений, описание бизнес-модели.
⦁ Срок ответа Банка России: 15 рабочих дней с момента получения заявления.
Возможные решения ЦБ:
⦁ Принять решение об изменении уровня риска. Поздравляем, проблема решена на первом уровне.
⦁ Оставить свое решение в силе (отказать в изменении статуса).
Что дальше?
Если Банк России отказал, у вас есть право в течение 6 месяцев обжаловать этот отказ в Межведомственную комиссию (МВК) или сразу обратиться в суд.
Рекомендация: Требования к заявлению в ЦБ строго регламентированы (Указание № 6853-У). Неправильно составленное обращение приведут к отказу. Лучше всего обратиться к опытному юристу для подготовки убедительного и технически грамотного пакета документов, чтобы с первого раза добиться снятия статуса.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию