Высокий уровень риска ЦБ: как оспорить статус в Банке России самостоятельно?

Ситуация: Банк России через платформу «Знай своего клиента» (ЗСК) присвоил вашей компании или ИП высокий уровень риска. Ключевой момент: банк, где у вас счет, еще не применил из-за этого жесткие меры (блокировку операций).

Важно: Если банк уже применил меры (заблокировал счет), обжаловать нужно именно их действия, а не статус в ЦБ. Это другой алгоритм (см. следующий пост).

ШАГ 1: Проверьте свой статус.

⦁ Узнать, попали ли вы в список высокорисковых, можно через специальный сервис на сайте Банка России.

ШАГ 2: Подайте заявление о пересмотре уровня риска напрямую в Банк России.

⦁ Это можно сделать через интернет-приемную на сайте ЦБ, выбрав тему «Обращение в Банк России о пересмотре высокого уровня риска».

⦁ Вам нужно собрать солидный пакет документов, доказывающих реальную хозяйственную деятельность: финансовая отчетность, данные о контрагентах, налоги, договоры, фото помещений, описание бизнес-модели.

⦁ Срок ответа Банка России: 15 рабочих дней с момента получения заявления.

Возможные решения ЦБ:

⦁ Принять решение об изменении уровня риска. Поздравляем, проблема решена на первом уровне.

⦁ Оставить свое решение в силе (отказать в изменении статуса).

Что дальше?

Если Банк России отказал, у вас есть право в течение 6 месяцев обжаловать этот отказ в Межведомственную комиссию (МВК) или сразу обратиться в суд.

Рекомендация: Требования к заявлению в ЦБ строго регламентированы (Указание № 6853-У). Неправильно составленное обращение приведут к отказу. Лучше всего обратиться к опытному юристу для подготовки убедительного и технически грамотного пакета документов, чтобы с первого раза добиться снятия статуса.