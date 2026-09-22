ИИ заменит человека в судах? ВС РФ утвердил концепцию внедрения

3 сентября Верховный Суд РФ утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство.



К 2030 году более 95% судей должны постоянно использовать ИИ-сервисы в работе. Звучит как фантастика)

Что будет делать ИИ



Обработка документов. Автоматическая регистрация входящих, проверка комплектности, определение категории дела и подсудности, проверка приложений, калькулятор госпошлины.



Плюс предварительная оценка рисков для заявителя - вероятный исход по типовой категории, без предсказания решения по конкретному делу.



Классификация дел. Автоматическая сортировка по категориям и сложности, распределение между судьями с учётом нагрузки и специализации.



Поддержка заседания. Автоматическое протоколирование с распознаванием речи и идентификацией говорящего, перевод в реальном времени, предоставление судье релевантных норм и практики прямо по ходу заседания.



И самое интересное:



Анализ материалов. Системный анализ позиций сторон, выявление доводов и противоречий, краткое резюме иска и возражений, хронология событий, справка для судьи перед заседанием.



Поиск по практике. Поиск по базе судебных актов с учётом не только категории, но и специфических обстоятельств. С ранжированием по релевантности и фильтрами.



Предупреждение об отклонении от практики. Сравнение проекта решения с позициями ВС РФ и аналогичными делами, выявление противоречий, предупреждение судьи о возможных ошибках.



Помощь в назначении наказания. Анализ обстоятельств, смягчающих и отягчающих, статистика по аналогичным делам, проверка квалификации с учётом повторности.



Генерация проектов судебных актов. Автоматическое формирование структуры и текста проекта решения, интеграция норм, проверка орфографии и стилистики.



Аналитика. Отчёты по категориям дел, анализ апелляционных и кассационных актов, группировка причин отмен, выделение повторяющихся ошибок.



Статистика. Выявление противоречий в показателях, оценка результатов обжалования, автоматическая визуализация отчётности.

Что требует закон



При подаче документов сторонам нужно будет декларировать использование ИИ. Ссылки на акты и НПА будут проверяться автоматически.



Стороны также получат право знать о применении ИИ и оспаривать его выводы.



Персонализированный анализ судей запрещён. Сведения о них в аналитике обезличиваются.

Сроки



Третий квартал 2026 года. Создан Центр судебных компетенций, прошла стратегическая сессия, подведены итоги пилота.



Четвёртый квартал 2026 года. Будут определены приоритетные технологические решения, ПО и порядок размещения ИИ-сервисов в закрытом контуре.



Первый квартал 2027 года. Начнётся пилотное использование приоритетных сценариев, порядок масштабирования и обучения судей.



Второй квартал 2027 года. Доступ всех судов к ИИ-сервисам, постоянное использование судьями.



Целевые показатели к 2030 году

Доля судей, постоянно использующих ИИ-сервисы: более 95%.

Сокращение сроков рассмотрения типовых дел: на 20-30%.

Доля протоколов, подготовленных с ИИ: не менее 90%.

Доля проектов документов, сгенерированных ИИ: 30-50%.

Доля проектов, утверждаемых без существенных правок: не менее 80%.

Точность анализа доказательств: не менее 90%.

Время поиска релевантных актов: не более 3 секунд.

Снижение количества отмен: на 15-20%.

Доля участников процесса, использующих ИИ-сервисы: не менее 30%.

Риски и как их закрывают



Галлюцинации модели. Несуществующие нормы, акты, цитаты. Вероятность высокая, влияние очень высокое. Меры: обязательная RAG-архитектура со ссылками на источник, верификация судьёй, запрет на публичные ИИ-сервисы.



Смещение обучающих данных. Меры: аудит корпусов, bias-тесты, мониторинг расхождений по регионам и категориям.



Утечка персональных данных. Меры: изолированный контур, обучение пользователей, запрет на публичные облака.



Кибератаки. Меры: резервирование, отечественное оборудование, взаимодействие с правоохранительными органами.



Снижение независимости судьи. Меры: обучение, запрет на "выбор по умолчанию", обязательная мотивировка отклонения ИИ-рекомендации.



Профайлинг судей. Меры: полный запрет, обезличивание.



Зависимость от иностранных моделей. Меры: отечественные решения, закрытый контур.



Сопротивление судейского сообщества. Меры: вовлечение, обучение, добровольность на этапе пилота.



Недостоверные ссылки от участников. Меры: декларирование ИИ, автопроверка ссылок, процессуальные санкции.

Центр судебных компетенций



Для реализации концепции в ВС РФ создаётся Центр судебных компетенций в сфере ИИ в форме экспертной группы. Привлекаются сотрудники аппарата ВС, Судебного департамента, РГУП имени Лебедева, судьи нижестоящих судов, представители органов власти и технологических партнёров.



Центр контролирует календарный план, анализирует пилоты, аккумулирует мировой опыт, готовит предложения по масштабированию.



Знаете, что меня больше всего веселит в этом документе?



Пункт про галлюцинации модели. Вероятность - высокая. Влияние - очень высокое. То есть разработчики сами признают: ИИ может выдумать несуществующую норму, сослаться на несуществующее дело и уверенно выдать это за чистую монету. И это будет использоваться в судах.



Спасёт только то, если судья будет проверять.



Но у судей огромная нагрузка.



Судья может устать, по 40 дел в день, уже неделю не видеть семью.



Боюсь, что вряд ли он будет каждую норму из ИИ-проекта вручную перепроверять. Хорошо, если текст прочтёт.



И ещё момент. Через год-два ИИ будет готовить 30-50% проектов документов и 90% протоколов. А судья просто утверждать. И это называется "вспомогательный характер".



Ну и вишенка. К 2030 году 95% судей должны использовать ИИ постоянно. То есть либо используешь, либо... что? Вопрос риторический.



Самое интересное, что концепция прямо запрещает профайлинг судей и обезличивает их в аналитике. То есть ИИ будет анализировать дела, но не судей. Красиво.



В общем, следим за развитием. Через пару лет посмотрим, как оно в реальности.

Кстати, единственный ИИ на сайте арбитражного суда города Москвы сильно галлюцинирует и на почти все вопросы ответить не может.

Документ: Приказ ВС РФ от 03.09.2026 № 59-П